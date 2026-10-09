韩国电竞公司DRX将新加坡设为东南亚业务扩张基地
这家总部位于首尔的公司亦在进军韩剧领域，据报道正在考虑在新加坡交易所上市
- DRX计划在年底前于新加坡开设实体办公室，并从2027年起通过招聘本地员工来扩大团队。 照片：DRX
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【新加坡】总部位于首尔的电竞公司DRX正在新加坡设立其东南亚总部，旨在扩大其区域影响力，同时向数字娱乐领域扩张。
该公司计划在年底前于新加坡开设实体办公室，并从2027年起通过招聘本地员工来扩大团队，同时加强在邻国越南和印度尼西亚的业务。
其他正在规划中的计划包括：在各个国家招募本土人才组建职业电竞战队，以及开办电竞学院以培养本地选手。
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