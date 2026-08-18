菲律宾推进逾40家赌场私有化，风险与机遇并存

该计划旨在剥离政府的监管与运营双重角色，但面临阻力，拖累估值

菲律宾是亚洲增长最快的博彩市场之一，与新加坡争夺仅次于澳门的区域顶级博彩中心地位。 图片来源：彭博社

[马尼拉] 菲律宾政府正加紧剥离其国有博彩监管机构旗下逾40家实体赌场，这些赌场估值约500亿比索（8.13亿美元），此举旨在消除利益冲突。然而，该计划正面临严重阻力和日益增多的担忧。

这项期待已久的计划旨在终结政府作为赌场运营商和监管者的双重角色，可能会吸引主要赌场运营商的竞标。

这43家Casino Filipino赌场主要由本地顾客的中端赌桌和老虎机业务驱动，每年创造超过100亿比索的收入。