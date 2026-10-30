获国家支持的东南亚廉价航空公司能更好地应对高油价

拥有政府或母公司支持的航空公司在承担更高成本方面处于更有利的地位

由于乘客单位成本上涨21.7%，酷航在截至6月30日的季度运营亏损从一年前的1700万新元扩大至3200万新元。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】一名航空业顾问表示，在美伊战争导致燃油价格高企的背景下，东南亚地区的廉价航空公司前景或将出现分化。

与印尼鹰航（Garuda Indonesia）旗下的 Citilink 和 新加坡航空公司（SIA） 旗下的酷航（Scoot）等在大型集团内享有一定保护的同行相比，AirAsia、Lion Air 以及其他无法或很难获得集团或政府支持的航空公司，可能会更直接地受到燃油成本上涨的冲击。

咨询公司 Midas Aviation 的合伙人 Deirdre Fulton 在10月28日（星期三）的一篇博客文章中写道，受高油价冲击，2026年该地区的低成本航空公司（LCC）运力同比削减了1.3%，而全服务航空公司的运力则增加了4.9%。