随着RTS和JS-SEZ加速推动柔佛州房地产市场转型，州选举成为暂缓因素
工业增长正在提振该州经济，但房地产库存积压和可负担性问题依然存在
- 柔佛州第一季度新住宅单元推出量为2693个，领先马来西亚，开发商正为RTS和JS-SEZ带来的需求进行战略布局。 图片来源：TAN AI LENG, 《商业时报》
本文由AI辅助翻译
【吉隆坡讯】工厂、数据中心以及柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）正在重塑柔佛州的房地产市场，使该州逐渐摆脱长期以来以住宅投机为主的房地产市场特征。
但随着州选举定于7月11日举行，投资者对当前的需求势头，以及政策的确定性和执行力是否能够持续持谨慎态度。
Nawawi Tie董事经理Daniel Ma观察到，柔佛州正形成一个双速市场：一方面，在数据中心、物流企业和制造商的带动下，工业用地价格创下历史新高；另一方面，部分住宅市场则继续面临大量高端住宅库存积压的困境。
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