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Stripe首席营收官：亚太区业务增速应超过其他任何地区

该支付公司正与新加坡的冬海集团 (Sea) 合作，允许Stripe的商户使用虾皮 (Shopee) 的支付服务。

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Lionel Lim

Lionel Lim

Published Tue, Aug 25, 2026 · 11:00 AM
    • Stripe首席营收官 Tyler Bryson。他对亚洲的乐观态度源于该地区专注于利用互联网来刺激经济增长。
    • Stripe首席营收官 Tyler Bryson。他对亚洲的乐观态度源于该地区专注于利用互联网来刺激经济增长。 照片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 美国支付与金融服务公司Stripe正将目光投向亚太地区以寻求增长。其首席营收官 Tyler Bryson 在接受《商业时报》采访时表示，他认为Stripe“在亚太地区的增长速度应快于其他任何地区”，理由是该地区专注于数字体验，并利用互联网刺激经济增长。

    该公司正寻求进一步融入亚太地区的支付基础设施，并宣布将与新加坡的冬海集团 (Sea) 合作，允许虾皮 (Shopee) 的支付服务作为一种支付选项供Stripe的商户使用。

    Stripe将从今年底开始，在东南亚地区为其商户启用ShopeePay和“先买后付”服务SPayLater。

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    Stripefinancial technologyArtificial IntelligenceAsia-PacificSingaporeSouth-east Asia

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