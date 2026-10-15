台湾FIC Global目标其柔佛业务在2027年营收达到20亿美元

随着客户将供应链多元化至中国以外，该公司计划扩大其耗资5000万美元的士乃工厂产量。

FIC Global位于士乃的工厂由其子公司PRO3C运营；该工厂目前只有一个客户，即美国上市的光学公司Coherent。 图片来源：FIC GLOBAL

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【新山讯】台湾上市公司FIC Global (FICG) 正在扩建其耗资5000万美元的士乃新工厂，以服务那些将供应链多元化至中国以外的客户。该公司目标其柔佛业务在2027年营收达到20亿美元。

该集团计划明年将其子公司PRO3C运营的工厂生产线从8条增至18条，同时让其中国工厂继续专注于服务中国客户。

董事长Leo Chien在周四（10月15日）对记者表示：“由于地缘政治因素，我们必须让中国的工厂专注于中国客户。”

Chien表示，该集团的中国业务仍在快速增长。与此同时，其柔佛业务预计月营收将达到1亿美元，然后朝着2027年的目标进一步提升。

FIC Global董事长Leo Chien表示：“由于地缘政治因素，我们必须让中国的工厂专注于中国客户。” PHOTO: FIC GLOBAL.

PRO3C总裁Steven Tan表示，士乃工厂目前只有一个客户，即美国上市的光学公司Coherent。该公司要求FIC Global在中国境外建设产能。

Tan说：“他们希望我们帮助他们迁出中国。这是‘中国+1’策略，同时也是‘FICG+1’。”

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他补充说，其他客户也会随之而来。“我们用中国工厂满足中国的需求，用马来西亚工厂满足世界其他地区的需求。”

PRO3C总裁Steven Tan表示，公司将“非常迅速地”将其在士乃的生产空间扩大四倍。公司计划明年设立18条生产线。 PHOTO: FIC GLOBAL

台湾的公开披露信息显示，于2024年6月注册成立的PRO3C（马来西亚）公司，由该集团位于广州的子公司全资拥有。

在士乃扩张

这座占地1万2607平方米的工厂于2025年底开始试产，并于2026年第一季度进入量产阶段。该工厂雇有530名员工，其中约80%为生产人员。

Tan表示，八条生产线每条的标称产能为每月12万块电路板。这些是用于光收发模块的中央电路板，而非成品收发器。这些电路板搭载以裸芯片形式安装的数字信号处理芯片，生产过程需要洁净室和熟练的技术人员。

Tan表示，除了明年将生产线增至18条外，公司还计划“非常迅速地”将其在士乃的生产空间扩大四倍。具体细节将在两周内公布。

在柔佛州增设更多工厂将使其能够分开处理不同客户的工作，以保护他们的知识产权。

新加坡计划初具雏形

Tan表示，根据FICG的“柔佛-新加坡经济特区（Johor-Singapore Special Economic Zone, 简称JS-SEZ）结对策略”，柔佛将成为其制造中心，而新加坡将作为集团的全球供应链中心。

目前，新加坡主要充当运输路线——原材料经由新加坡入境，在士乃制成电路板后，再通过新加坡运回给客户。

该集团计划在JTC的兀兰工业园设立一个研发和采购中心，该地点靠近柔佛-新加坡捷运系统的车站。

Tan表示，公司也期望在未来获得柔佛-新加坡经济特区的激励措施。

人才优先于成本

Chien表示，柔佛并非成本最低的选择，而且槟城的电子产品供应链“要强大得多”。他最担心的是招聘工人。

他说：“我的商业模式不是为了寻找更低的成本。我想去人才聚集的地方。”他认为，邻近新加坡能够吸引国际工程师及其家人。他补充说，一个建立在技术领先而非廉价劳动力基础上的工厂，未来可以在美国或欧洲复制。

Tan表示，公司还希望吸引在新加坡工作的马来西亚人回国发展。

作为一名在中国设立工厂有20年经验的新加坡人，他现在每天从新加坡通勤到柔佛。他说：“我过去是将新加坡（的模式）搬到中国，现在则是将中国（的模式）搬回东南亚。”

从“中国+1”到“中国+N”

大华银行（UOB）集团外国直接投资咨询部董事总经理兼网络伙伴与战略营销主管Jimmy Koh表示，这项投资反映了企业在管理供应链风险方式上的一个更广泛的转变。

他表示，供应链多元化“不再只是一项商业战略”，而是一个关乎公司治理的问题。

他说：“你不能对董事会和股东说‘我没有B计划’。”在他看来，这种转变已经从“中国+1”发展到“中国+N”，像柔佛这样的经济走廊正在竞相吸引投资。

Koh估计，自2024年以来，大华银行的外国直接投资咨询部门已促成至少50个项目，涉及的外国直接投资额略低于200亿林吉特（49亿美元）。他表示，许多项目都是先落户新加坡，然后再扩展到柔佛。

该银行与柔佛州马来西亚投资促进中心合作，为客户开辟快速通道。他举例说，在一个案例中，一位客户错误提交了文件，在马来西亚投资发展局帮助修正后，其制造许可证在两周内就获批了。

Chien表示，FIC Global在与大华银行接触前就已选定柔佛。Koh说，该银行随后将FIC Global介绍给了州政府官员和柔佛投资机构的首席执行官。

柔佛州行政议员Lee Ting Han表示，今年上半年，该州已投入运营的数据中心容量超过1吉瓦（GW），另有3至5吉瓦正在建设或规划中。

他说：“我们希望柔佛能承载数字基础设施，并帮助制造驱动这些设施的技术。”

Lee表示，鉴于当前的全球紧张局势，柔佛正在为客户和投资者创造一个“本质上的避风港”。

Tan认为，这座工厂是士乃新一轮发展浪潮的一部分。士乃在30年前生产打印机，十年前生产吸尘器。他说：“我想，今天的下一波浪潮是……与人工智能相关的产业。”