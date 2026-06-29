泰国科技初创公司Amity将以新加坡为枢纽，推进其全球扩张雄心

该城市国家将成为集团的区域总部，并设立其人工智能研究中心

从左至右：Amity人工智能研究与应用中心主席 Touchapon Kraisingkorn、Amity创始人兼执行主席 Korawad Chearavanont、以及Amity集团联席首席执行官 Keng Teik Koay。 图片来源：AMITY

【新加坡】一家在泰国成立的东南亚企业人工智能科技公司Amity集团于周一（6月29日）宣布，正式启动其新加坡办事处及人工智能研究与应用中心（ARAC）。

创始人兼执行主席 Korawad Chearavanont 在新加坡的一场简报会上表示，该城市国家将成为Amity人工智能研究能力的全球中心，公司的目标是在今年年底前实现2亿美元的年化收入。

该集团于2025年年化收入超过1亿美元。

Korawad 表示：“当我们创立Amity时，我们相信亚洲企业应该拥有为它们的实际情况而构建的人工智能，而不是那些为其他市场设计、再为我们市场进行改造的工具。新加坡正是让这一信念成为现实的地方。”

在新加坡设立业务的决定，源于该城市国家的连通性及其科技生态系统。

Amity集团首席执行官 Keng Teik Koay 表示：“中美两国因脱钩而基本形成了两大阵营，并且它们已经建立了最强大的模型。我们将自己定位为能够领导第三阵营的参与者。”

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Amity的战略核心是为企业构建垂直人工智能模型和服务。

垂直人工智能模型是指专为在特定行业或专业领域内执行特定任务或功能而设计的应用程序。

Amity在新加坡的人工智能研究与应用中心将用于构建这些垂直人工智能模型，这些模型也将迎合亚洲企业的运营复杂性和语言差异。

Keng透露，Amity已经聘请了两名研究员，并计划在今年年底前将团队扩大到五人。该集团的目标是在未来三年内创造60个技术和非技术岗位。

在设立新加坡办事处之前，Amity于3月25日宣布完成了一轮具有里程碑意义的1亿美元D轮融资。

此轮融资由SG Growth Capital的投资部门EDBI领投，Asia Partners和SMDV跟投，包括CMLIM Capital在内的现有及新进投资者也参与其中。

Keng表示，该轮融资筹集的几乎所有资金都将用于在欧洲和东南亚进行收购，这也是Amity“构建-收购-连接”（build-buy-bridge）战略的一部分。

Amity的收购目标是那些处理大量数据但可能未能充分利用这些数据的公司。该集团会收购这些公司，并引入其相关的生成式人工智能（GenAI）驱动的解决方案来优化这些数据。

总部位于英国的通话分析公司Tollring是该战略的一个例子。Amity在2024年收购了该公司，并整合了其生成式人工智能支持的应用程序，以增强Tollring的语音分析软件解决方案。

Keng告诉《商业时报》，Tollring目前约20%的年度经常性收入来自Amity帮助构建的人工智能解决方案。Tollring是一家总部位于英国的通话分析公司，为英国、欧洲、美国和澳大利亚的超过2万家企业提供服务。

未来的收购可能会与对Tollring的收购类似；该集团正在关注欧洲和东南亚电信及零售领域的公司。

Keng以保密协议为由，拒绝透露更具体的细节。

Amity也正在其新加坡中心开发一款人工智能应用程序，以更好地预测新加坡消费者的购买偏好；公司计划将该解决方案出售给泰国、马来西亚及东南亚其他地区的零售企业。