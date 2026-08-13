尽管营收下滑，泰国酿酒公司Ebitda仍实现增长

这家泰国酿酒商的营收下降1.8%至2540亿泰铢，主要受啤酒业务拖累

象牌啤酒是泰国酿酒公司的主要产品之一。该公司表示，啤酒销售额的下降源于外汇影响和泰国市场的放缓。 图片来源：彭博社

【新加坡】总部位于曼谷、在新加坡上市的泰国酿酒 (ThaiBev) 公布，在截至6月30日的九个月里，公司营收为2540亿泰铢（约合77亿美元），与去年同期相比下滑1.8%。

周四（8月13日）闭市后发布的业务更新显示，此次下滑主要受其啤酒业务拖累，该业务的营收下降5.3%至913亿泰铢。

公司的非酒精饮料业务营收下降3%至478亿泰铢。

生产泰国最受欢迎啤酒之一象牌啤酒的泰国酿酒表示，啤酒销售额的下滑是不利的外汇换算影响以及泰国市场轻微放缓所致。

泰国经济在今年第一季度实现增长，但该国央行泰国银行在7月份表示，中东冲突抑制了旅游活动；尽管有政府措施的支持，私人消费也已走软。

该公司将其非酒精饮料业务营收的下滑归因于不太有利的产品组合以及边境紧张局势的影响。

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这指的是泰国和柬埔寨之间长期的边境争端，该争端在2025年中升级，并在此后对一些泰国企业的营商环境造成了负面影响。

尽管营收下滑，泰国酿酒的息税折旧及摊销前利润 (Ebitda) 在这九个月期间有所改善，达到483亿泰铢，较去年同期增长7.2%。

该公司将Ebitda的改善归因于其烈酒、啤酒和非酒精饮料业务有利的原材料成本。

Ebitda的改善主要由啤酒业务带动，该业务的Ebitda同比增长10.4%至139亿泰铢。烈酒业务的Ebitda增长6.6%至236亿泰铢。

烈酒业务的营收同比增长1.7%至944亿泰铢，该公司将其归因于其国际业务的“稳健表现”。

同期，其食品销售额同比增长3%至171亿泰铢。泰国酿酒表示，这得益于其快餐服务餐厅业务“改善的表现”，尽管面临消费者支出谨慎和经济不确定性的挑战。

在业绩发布前近五个小时，泰国酿酒的股价在周四交易日收盘时报收于0.47新元，与前一交易日持平。