马来西亚旅游业的拉锯战：演唱会、现金与文化冲突

旅游业再度蓬勃发展，但围绕文化与身份认同的紧张关系也日益加剧

吉隆坡举办的 Rain Rave 水上音乐节因被指未能反映马来西亚的身份认同而受到保守派团体的批评。 图片来源：《商业时报》资料图

[吉隆坡] 马来西亚旅游业在酒店、购物中心和航空公司方面似乎正交出强劲的数据。但随着该国愈发依赖演唱会、节庆活动和全球娱乐项目来吸引游客，它正面临一个熟悉的老问题：对于保守的马来西亚来说，多大的娱乐尺度才算过火？

随着马来西亚努力振兴旅游业，以之作为主要经济驱动力，同时又试图平衡多元文化社会的期望及其更保守群体的敏感性，这种紧张关系变得愈发明显。

近期于4月30日至5月2日举行的 Rain Rave 水上音乐节，是提升马来西亚全球旅游形象的举措之一。该活动凸显了娱乐主导型旅游业的商业潜力与政治敏感性。