大士能源探讨每年从老挝进口高达500兆瓦水电
拟议协议为期可长达15年，并提供可选择的可再生能源证书
Annabeth Leow
- 根据这项潜在的长期安排，大士能源 (Tuas Power) 将进口由老挝国家电力公司 (Electricite du Laos) 和 Phongsupthavy 集团供应的可再生水电。 照片：《商业时报》档案照片
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】根据一项涉及新加坡发电公司大士能源 (Tuas Power)、老挝国家电力公司 (Electricite du Laos, 简称EDL) 和可再生能源发电项目私人开发商 Phongsupthavy 集团 (Phongsupthavy Group, 简称PSTG) 的协议，新加坡或将增加从老挝的长期水电进口。
根据这项拟议的长期安排，大士能源在合同第一年将进口100兆瓦 (MW) 的老挝水电。进口量将在第二年增至300兆瓦，之后每年增至500兆瓦，合同期限为5至15年。
大士能源——中国国有企业中国华能集团 (China Huaneng Group) 旗下子公司——于星期五（10月30日）与 EDL 和 PSTG 签署了一份谅解备忘录 (MOU)，以探讨这项电力供应安排。该谅解备忘录是在新加坡国际能源周期间签署的。
大士能源首席运营官 Michael Wong 表示，与 EDL 和 PSTG 的潜在合作「支持我们为客户实现脱碳的长期路线图，以及实现可持续的区域能源转型，迈向净零碳的未来」。
EDL 和 PSTG 供应的水电可与可再生能源证书 (Renewable Energy Certificates, 简称REC) 配套，让客户可以选择将电力与 REC 捆绑购买。REC 是一种基于市场的工具，用于抵消化石燃料的电力消耗。
PSTG 董事长 Phongsavath Senaphuan 表示：「我们期待与大士能源合作……探讨我们的水电资产组合如何满足新加坡日益增长的清洁能源需求。我们认识到水电是一种季节性资源，如果这项安排得以推进，我们将努力提供一个透明且可交付的供应方案。」
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大士能源的 Wong 表示，这项合伙业务可使老挝的水电「在亚细安电网计划的愿景下，为区域清洁能源一体化做出贡献」。他指的是连接各个东南亚国家电网的持续计划。
EDL 董事经理 Souksavart Sosouphanh 指出，「近年来亚细安的区域电力贸易取得了良好进展」，并表示：「我们期待共同探讨老挝（人民民主共和国）的水电资源如何为本区域的能源需求做出贡献。」
根据新加坡能源市场管理局 (Energy Market Authority) 的数据，该国目前的电力需求峰值约为8.6吉瓦 (GW) 或8600兆瓦 (MW)，到2031年可能增至13吉瓦。
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