该地区贡献了公司约三分之一的收入

Cequence Security创始人兼首席执行官Ameya Talwalkar表示，公司计划在未来18个月内招聘一个由三到五人组成的初期领导团队。 图片来源：CEQUENCE SECURITY

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【新加坡】随着美国私营网络安全公司Cequence Security在该地区扩大业务，该公司正将新加坡定位为其亚太区总部。

这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司于11月1日开设了其新加坡办事处。

Cequence Security创始人兼首席执行官Ameya Talwalkar告诉《商业时报》，公司计划在未来18个月内招聘一个由三到五人组成的初期领导团队。

Talwalkar表示，新加坡办事处将根据业务表现相应发展，其团队也将负责管理该地区的其他团队。

他表示，初期招聘的职位预计将以销售为主，技术岗位将在之后陆续增加。

Talwalkar表示，Cequence已在新加坡“与多家实体合作”。他拒绝透露具体名称，但表示客户包括公共和私营部门的组织，涵盖电信、金融服务、零售和商业航空领域。

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亚太地区贡献了Cequence约三分之一的收入。该公司在该地区的知名客户包括日本的NTT Docomo和Philippine Airlines。

该公司尚未披露其完整的财务业绩。Talwalkar表示，根据其目前的业务发展轨迹，预计明年将实现盈亏平衡。

Cequence成立于2014年，最初专注于机器人防御，包括阻止自动化攻击和创建虚假账户的措施。随着攻击越来越多地涉及到应用程序背后的应用编程接口（API），该公司后来将业务扩展到应用编程接口安全领域。

该公司目前正将自己定位为人工智能代理的安全解决方案提供商。

Talwalkar表示，随着企业追求更高效率、个人寻求便利，未来几年企业和个人对人工智能代理的使用只会增加。

例如，Cequence的解决方案可以帮助公司评估一笔交易是由人工智能代理还是由人类完成的。这些解决方案可以根据特定公司对允许外部代理使用的接受程度进行定制。

他表示：“一些客户对代理持欢迎态度。但他们不希望代理进行影响收入的交互行为，例如一家电信公司告诉我们，绝不允许代理取消套餐、更改密码或降低套餐等级。”

Talwalkar还引用了一家与Cequence合作的美国《财富》50强银行作为例子。该银行不希望外部人工智能代理为其客户预订其专属餐饮服务。相反，它希望客户使用其自有的企业人工智能代理进行此类预订。这位首席执行官补充道，Cequence的解决方案可以帮助该银行区分外部代理和其自身系统内运行的代理。

Talwalkar预计，这类讨论和决策将在新加坡和整个亚太地区变得更加普遍，他称该地区对人工智能的采用普遍持接受态度。

他表示：“根据我们的分析，新加坡是继美国之后代理式人工智能（agentic AI）的快速追随者。从政府机构到私营部门，都在发生大量的创新。”

他还认为菲律宾、越南和印度尼西亚在采用代理式人工智能方面正在取得快速进展。

Talwalkar承认，规模更大的竞争对手也提供类似的解决方案，但表示他们的产品往往只关注内部网络安全，或源自组织外部的威胁。他表示，Cequence是唯一一家同时兼顾两者的公司。

他指出：“我们为美国一些非常大的电信公司解决了这个问题。我们了解他们在保护基础设施以及与客户互动方面所面临的所有挑战。”