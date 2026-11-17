但由于其他运营商面临供应和合规风险，该亚洲国家的建筑商或将获得缓冲

截至11月，在马来西亚总共117个已批准的项目中，有55个数据中心正在运营。 图片来源：路透社

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【吉隆坡讯】分析师表示，随着华盛顿对先进人工智能芯片和计算能力的获取实施更严格的管制，为与中国相关的客户提供服务的运营商面临压力，这可能导致马来西亚的数据中心行业进一步向美国科技巨头倾斜。

预计由美国云巨头支持的项目将为马来西亚建筑商缓冲更严管制带来的冲击，而为中国相关客户服务的数据中心运营商则在设备供应、合规成本和扩张计划方面面临更大的不确定性。

从周四（11月19日）起，向马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国和巴西运输先进半导体将需要许可证，以防止走私，不过符合条件的美国总部公司可获豁免。

该规定还限制海外数据中心向澳门或中国等武器禁运国家/地区的公司提供强大的计算能力，并给予运营商90天的时间来获取许可证。

在总部位于新加坡的Megaspeed International及其马来西亚子公司Speedmatrix受到审查之际，这些措施给马来西亚维护其技术投资雄心的努力增加了压力。

经济部长Akmal Nasrullah Mohd Nasir周二表示，近期涉及Nvidia的争议不会改变马来西亚扩张其半导体和人工智能领域的承诺。

他强调，马来西亚更广泛的制造业产业群和芯片出口的增长并未受此事件影响。

根据投资、贸易及工业部（Miti）的追踪数据，截至11月，在马来西亚总共117个已批准的项目中，有55个数据中心正在运营。

马来西亚的数据中心热潮为与全球科技巨头合作的本地建筑公司和房地产开发商带来了巨大推动。根据马来西亚统计局的数据，仅在2026年，国内数据中心建筑合同授予额就达到了创纪录的182亿令吉（44亿美元）。

主要受益者包括Sunway Construction Group、Gamuda、IJM Corp、Kerjaya Prospek、Sime Darby Property、YTL Corp和Eco World Development。

美国客户为建筑商提供庇护

肯纳格投资银行 (Kenanga Investment Bank) 研究主管Peter Kong和分析师Lim Sin Kiat预计，数据中心需求将保持强劲，但会越来越青睐没有中国背景的美国客户和运营商。

他们将关注非美国运营商的扩张计划是否放缓。同时，他们指出马来西亚有12.3吉瓦的储备项目已确保了电力供应。

他们表示：“我们认为，在美国面临部署限制并计划将业务转移到海外的超大规模数据中心运营商，仍可能让马来西亚从中受益，从而缓冲这项最新裁决带来的影响。”

肯纳格投资银行预计，此举对其研究范围内的建筑商影响有限，因为其客户主要由美国的超大规模数据中心运营商组成，包括Google、Amazon Web Services和Microsoft。

近期影响可控

兴业投资银行 (RHB Investment Bank) 分析师Adam Bin Mohamed Rahim同样预计，在中短期内，这对承包商的影响是可控的，理由是他们与美国科技集团有很强的业务联系。

他预计，在未来6到12个月内，已在建或即将授标的数据中心的人工智能芯片订单将基本保持不变，这得益于超大规模数据中心运营商和托管服务提供商的确定订单。

他表示：“更大的担忧是，Nvidia能否在新领导层的带领下，维持人工智能行业的整体技术发展势头。”

他还指出，云服务提供商可能会在未来的扩张中采取多供应商策略，这可能加速图形处理器（GPU）的供应多元化，并减少对单一供应商的依赖。

对房地产行业的影响

与此同时，Olive Tree Property Consultants创始人兼首席执行官Samuel Tan表示，持续发酵的Megaspeed争议对马来西亚的工业地产和数据中心房地产领域，尤其是在柔佛州，具有直接影响。

他指出，如果硬件运输冻结扰乱了项目进度，那么已规划和在建的设施可能会面临延误。

他补充说：“金融机构、总包商和技术合作伙伴可能会与Megaspeed和MS Fusion保持距离，以避免次级合规处罚或声誉受损。”

他指出，获得必要的长期电力分配和规划批准，在政治上和官僚程序上可能会变得更加敏感。

他补充说，虽然柔佛州已迅速发展成为东南亚首屈一指的数据中心枢纽，但备受瞩目的丑闻有可能引发更严格的区域出口许可制度。

尽管全面的人工智能芯片禁令仍然不太可能实施，但Tan警告说，更严格的审计、报告义务和合规开销将大幅增加该州数据中心业主和开发商的运营成本。

布城加强数据中心监管

首相Anwar Ibrahim在11月13日表示，没有迹象表明与Nvidia-Megaspeed争议相关的芯片已从马来西亚出口。

同日，投资、贸易及工业部（Miti）另行澄清，它从未为Megaspeed或Speedmatrix放行。该部门表示，例行核查访问不构成批准，并称Speedmatrix是一家自行进口服务器和人工智能芯片的数据中心租户。

投资、贸易及工业部表示，正在与海关部门合作，以确定这些芯片是否被再出口，以及任何此类运输是否遵守马来西亚法律。

投资、贸易及工业部长Johari Abdul Ghani早前表示，马来西亚正在起草法案，要求披露数据中心运营商、设施位置、电力消耗和进口的GPU数量。

这将独立于计划中的《数字基础设施（数据中心）法案》，后者旨在解决更广泛的行业治理问题。

另外，巴生港自由贸易区主席Lim Lip Eng表示，由于Speedmatrix未能在11月初献议到期前签署，其拟议的土地租赁将不会继续。拟议的租赁条款禁止在未获得有关当局预先批准的情况下出口芯片。

他表示，Speedmatrix曾于7月申请租赁该自由贸易区的一块土地，但未在规定期限内签署献议书。

该献议包含严格的条款和条件，其中包括“明确禁止在未获得相关当局预先批准的情况下出口计算机芯片”。