美国牵头的Orion财团计划投资逾200亿美元于关键矿产项目，目标锁定东南亚

这家总部位于纽约的私募股权公司也正与印度尼西亚的Danantara洽谈，为采矿项目提供资金。

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Orion Resource Partners认为，东南亚正日益成为镍（上图）、铜等矿物的重要来源地，这些金属对电动汽车、电池和可再生能源技术至关重要。 照片：ELISA VALENTA, BT

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