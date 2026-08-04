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美国牵头的Orion财团计划投资逾200亿美元于关键矿产项目，目标锁定东南亚

这家总部位于纽约的私募股权公司也正与印度尼西亚的Danantara洽谈，为采矿项目提供资金。

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Elisa Valenta

Elisa Valenta

Published Tue, Aug 4, 2026 · 01:54 PM
    • Orion Resource Partners认为，东南亚正日益成为镍（上图）、铜等矿物的重要来源地，这些金属对电动汽车、电池和可再生能源技术至关重要。
    • Orion Resource Partners认为，东南亚正日益成为镍（上图）、铜等矿物的重要来源地，这些金属对电动汽车、电池和可再生能源技术至关重要。 照片：ELISA VALENTA, BT

    本文由AI辅助翻译

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    【雅加达】由美国私募股权公司Orion Resource Partners牵头的一个财团计划投资超过200亿美元于采矿项目，并将东南亚列为首要目标之一。

    目前，各国政府正竞相为全球能源转型确保关键矿产的供应。

    Orion创始人兼集团首席执行官Oskar Lewnowski表示，这个名为Orion关键矿产财团（Orion Critical Mineral Consortium）的组织，已与包括印度尼西亚主权财富基金Danantara在内的多家政府机构进行了“建设性”讨论。该财团得到了美国国际开发金融公司（US International Development Finance Corp）和阿布扎比主权财富基金ADQ的支持。

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