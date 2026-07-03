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随着人工智能基础设施热潮从数据中心转向制造业产业群，Vertiv押注柔佛州

其士乃工厂75%的产量供应马来西亚，其余将服务于其他市场

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Tan Ai Leng

Tan Ai Leng

Published Fri, Jul 3, 2026 · 12:43 PM
    • Vertiv期望其柔佛工厂能缩短交付时间，并使生产更贴近亚洲客户，从而增强其竞争地位。
    • Vertiv期望其柔佛工厂能缩短交付时间，并使生产更贴近亚洲客户，从而增强其竞争地位。 照片：VERTIV

    本文由AI辅助翻译

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    【新山】在亚洲各地竞相建设人工智能数据中心的浪潮，如今吸引的已不仅仅是云巨头和开发商，也越来越多地吸引了那些为其提供关键设备的公司。

    随着美国上市公司Vertiv在柔佛州士乃的制造工厂正式开业，这一转变愈发明显。Vertiv押注，随着人工智能重塑区域的数码经济，对电力和冷却基础设施的需求将持续激增。

    Vertiv新建的23.6万平方英尺工厂将为东南亚、北亚、澳大利亚和新西兰的客户制造、组装和测试先进的热管理系统、模块化电源解决方案和预制基础设施。该工厂预计在2027年全面投产后，将雇用多达500名员工。

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    MALAYSIAJohor-Singapore SEZAseanData centresJohorManufacturing

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