这将是连接越南和新加坡的最短海底光纤电缆线路

在所有连接越南和新加坡的海底电缆路线中，VTS电缆系统提供的带宽最高。 照片：VIETTEL

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【新加坡】由越南Viettel集团和新加坡的新电信 (Singtel) 共同领导的一个财团，已开始建设连接越南、泰国和新加坡的海底光纤电缆系统。

在所有连接越南和新加坡的海底电缆路线中，该电缆系统提供的带宽最高。

Viettel在星期四（11月26日）表示，这标志着首个由越南企业发起和主导的国际海底电缆项目。这个名为VTS的财团项目预计将于2030年第四季度完工。

星期四在胡志明市举行了一场活动，庆祝与日本NEC Corporation和新加坡电缆系统公司Asean Cableship签署商业与施工合同。这两家公司都是该项目的承包商。

整个电缆系统全长2500公里，设计容量为每秒600太比特（Tbps）。新加坡和越南之间的部分长约1200公里，容量为240 Tbps，约为越南目前使用的所有国际电缆系统总容量的2.5倍。

由于采用直连路线，VTS将成为连接越南和新加坡的最短海底光纤电缆线路。

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电缆启用后，两国间的往返数据传输时间（即延迟）预计为12毫秒，比现有路线的平均水平低约50%。

这种低延迟将使金融交易和人工智能等应用运行更流畅。

该项目基于Viettel和新电信于2024年4月签署的一份谅解备忘录，旨在开发一条连接越南和新加坡的直连海底电缆。

由该国军方运营的Viettel表示，其直接主导了电缆的路线规划和设计，包括决定登陆点、系统配置和整体性能。

该电缆为越南提供了一条额外的国际连接路线，有助于减少该国对现有路线的依赖。Viettel表示，如果一条路线出现问题，流量可以重新导向另一条路线，从而确保互联网、银行和商业服务受到的干扰降至最低。

Viettel董事长兼总经理Tao Duc Thang中将表示，Viettel主动发起了这个电缆系统项目，因为不希望越南数码经济的发展继续过度依赖其无法控制的因素。

他说：“建设一个海底光纤电缆系统需要很多年；我们不能等到面临容量短缺时才开始投资。”

新电信在另一份声明中表示，通过加强越南、泰国和新加坡之间的连接，即将建成的电缆系统将支持企业日益增长的跨境需求，并为整个东南亚的数码投资和创新创造更多机会。

新电信新加坡总裁Ng Tian Chong表示：“它所提供的额外连接和网络韧性，也将补充亚细安在《数码经济框架协议》下的宏伟目标，以深化区域数码一体化并促进跨境数据流动。” （*见修订说明）

* 修订说明：本文已更新，以反映Ng是新电信新加坡的总裁，而非整个集团的总裁。