随着政府激励措施即将出台，VinFast和三菱权衡在菲律宾生产电动汽车

这两家汽车制造商的拟议投资，可能成为马尼拉迄今为发展本地制造业产业群所迈出的最重要一步。

[马尼拉] 菲律宾正在争取数十年来最重要的一笔汽车投资，投资方是亚洲两家最知名的电动汽车制造商。

VinFast的母公司、越南企业集团Vingroup，以及三菱汽车菲律宾公司，正在评估马尼拉的电动汽车激励措施是否提供了足够的确定性，以支持在这个需求增长快于本地制造业产业群产能的市场中建造或扩建工厂。

Vingroup计划在马尼拉南部建立一个价值5亿美元的生产中心，而三菱则在权衡一项70亿比索（3.745亿美元）的投资，用于在其该地区的现有工厂组装混合动力汽车。

这两项提案是迄今为止最明确的迹象，表明菲律宾的电动汽车激励策略（Electric Vehicle Incentive Strategy, 简称Evis）可能已开始吸引该国一直难以获得的制造业产业群投资。

Evis为制造商提供高达600亿比索的财政支持，以鼓励在本地组装和生产电动汽车及关键零部件。

贸易部长Cristina A Roque在本月与Vingroup会晤后表示，该企业集团正在马尼拉以南约90公里的工业中心八打雁省考察经济区。对于进口零部件和未来的出口业务而言，该地区的港口是其关键优势。

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拟建的300公顷工厂初期年产能将达到20万辆四轮电动汽车，供应国内和出口市场。

该项目计划于2027年第一季度动工，预计在12至18个月内完成。

三菱是菲律宾第二大汽车品牌，市场份额为16.3%，仅次于丰田的49.3%。该公司也在考虑扩建其位于马尼拉以南40公里的另一个主要制造业产业群中心——内湖省圣罗莎市的工厂，同时评估是否参与Evis计划。

三菱汽车菲律宾公司总裁兼首席执行官Ritsu Imaeda表示，计划仍具灵活性。公司目标是参与Evis计划，但同时也在权衡另一项针对内燃机汽车生产商的激励方案。

然而，尽管Evis旨在吸引汽车制造商进行本地组装、零部件生产，并最终融入出口供应链，但相关指导方针的延迟发布正造成拖累。

到目前为止，Vingroup和三菱是考虑参与Evis计划的最主要公司，但由于相关规定尚未出台，两家公司均未作出最终投资决定。

两家公司仍在等待政府公布该计划的实施细则，这使得潜在申请者无法正式注册。

AB Capital Securities的分析师表示，最终的指导方针，以及将电动汽车零进口关税延长至2028年之后的提议，将是促成这些投资决策的关键催化剂。

需求激增，产业不足

随着海湾地区地缘政治不稳定导致高油价问题加剧，这些提案背后的逻辑正获得更多支持，并意外地提振了菲律宾的汽车市场。

根据菲律宾汽车制造商商会（Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines, 简称Campi）的数据，2026年前九个月，汽车总销量同比下降10.2%至307,060辆。

然而，同期纯电动、混合动力和插电式混合动力车型的销量飙升163%至54,372辆，市场份额提升至17.7%。

这种差异反映出市场正承受着高昂燃料价格、高借贷成本和货币贬值带来的压力。

惠誉解决方案（Fitch Solutions）旗下的研究机构BMI表示，较高的油价正在削弱整体汽车需求，但同时也提升了电动化动力总成的相对价值主张。

VinFast是其中最明显的受益者之一。其菲律宾分公司在今年前九个月售出5,417辆汽车，而2025年全年销量仅为115辆，预计今年销量将超过8,000辆。

Campi的数据显示，在此期间，VinFast是该国最畅销的纯电动汽车品牌，占据了该细分市场33.8%的份额。

紧随其后的是Tesla（3,460辆）和中国的Omoda & Jaecoo（2,443辆）。非Campi成员的比亚迪未被计入该协会的统计数据，但根据最新可用数据，其在1月至8月期间已售出5,844辆纯电动汽车。

菲律宾的快速增长是在一个较低的基数上展开的，使其落后于该地区大部分国家。在亚细安六国（Asean-6）中，菲律宾和马来西亚是电动汽车普及率最低的两个市场。

VinFast菲律宾公司副首席执行官Victor Jose Vela在周一（10月26日）对当地媒体表示：“人们正在选择替代的交通方式和替代的燃料来源，也就是电动化领域。”

售后市场潜力

这股热潮重新引发了一个长期存在的问题：菲律宾能否将一个快速增长的消费市场，转变为一个可靠的制造业产业群基地。

该国在区域汽车制造业产业群中仍然扮演着次要角色。2025年，泰国和印度尼西亚的轻型汽车年产量均超过一百万辆，但菲律宾的产量仅约10.2万辆，这一差距反映了数十年来对进口的依赖。

这种不平衡在当前的销售热潮中显而易见。车型和零部件均依赖进口，根据一项持续到2028年的政策，纯电动汽车及相关零件可免关税进入菲律宾。这虽然降低了消费者价格，但也减少了在本地进行生产的直接压力。

BMI预计电动汽车需求将持续增长，预测2026年菲律宾销量将同比增长11.2%至32,776辆，到2030年将达到91,730辆。但该机构警告称，2028年后激励措施的潜在变化可能对可负担性和消费者信心构成风险。

丰田汽车菲律宾公司警告称，仅靠财政激励措施无法创建一个有竞争力的电动汽车供应链，并强调如果汽车制造商要在国内进行生产采购，本地供应商必须能够提供具有成本效益的优质零部件。

售后市场可能提供一个切入点。全球市场研究公司Imarc Group预测，在零关税政策延长和备件本地化生产的推动下，菲律宾电动汽车售后市场规模将从2025年的3.329亿美元增长到2034年的16.5亿美元，复合年增长率接近19%。

Imarc分析师Kirti Sharma表示，原始设备制造商与菲律宾零部件制造商之间的合伙业务有助于降低成本和缩短交付周期，尤其是在电池、充电适配器和车内配件方面。

尽管如此，宏观经济因素也增添了一层风险。

为抑制通胀压力，菲律宾央行于10月22日将目标逆回购利率上调50个基点至5.5%，升幅超出预期，这是该行连续第四次加息。

比索兑美元汇率也已跌至接近64的历史低点，这在燃料价格为电动化提供更强理由的同时，也提高了进口汽车和零部件的成本。