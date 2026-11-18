一份报告指出了成功的五大条件，同时点明小公司在采用人工智能方面面临更严峻的挑战。

APEC工商咨询理事会（ABAC）的报告呼吁亚太经合组织（APEC）的21个成员经济体帮助小公司采用人工智能，并借鉴该地区其他地方的成功部署经验。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【深圳】APEC工商咨询理事会（ABAC）的一份新报告指出，人工智能已为亚太经济合作组织（APEC）各经济体的企业带来了收益，但其采用情况参差不齐。该报告确定了成功应用该技术的五大条件。

ABAC于周日（11月15日）发布的这份报告发现，成功采用人工智能“更多地取决于技术周围的配套条件，而非技术本身的复杂程度”。

ABAC数字与创新工作组主席 Jan De Silva 在公告中表示，那些取得成效的企业都是从一个明确的问题入手，选择适合任务的人工智能工具，并培训员工使用这些工具。

“如果引入了新工具，却沿用旧流程，可能会错失大部分价值，”她说。

报告称，政府可以通过为数据共享制定通用标准、明确监管和报销规则，以及投资于劳动力技能和数字基础设施等方式，帮助企业采用人工智能。

报告还呼吁亚太经合组织的21个成员经济体帮助小公司采用人工智能，并借鉴该地区其他地方的成功部署经验。

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其中几项建议也体现在ABAC提交给亚太经合组织经济体领导人的另一份报告中。领导人们正在中国南方的科技中心深圳举行会议，会议将于周四结束。

这份名为《人工智能的应用：亚太经合组织传统产业的成功案例》的报告，是ABAC加拿大和ABAC中国的联合项目，由加拿大亚太基金会撰写。

报告研究了遍及九个亚太经合组织经济体的13个人工智能部署案例，其中包括加拿大、中国、日本和美国。

新加坡虽然不在这些案例研究的范围内，但在报告引用的微软2026年人工智能普及指数中，新加坡在亚太经合组织经济体中位居榜首。

新加坡约有63.4%的劳动年龄人口使用过生成式人工智能，紧随其后的是新西兰、澳大利亚、加拿大和韩国。有几个经济体的数据低于20%，其中巴布亚新几内亚为7.7%。

该指数衡量的是个人对人工智能的使用情况。报告称，这些数据说明了亚太经合组织企业在“截然不同的环境”中运营，员工对人工智能的熟悉程度、数字连接性和相关技能，都影响着企业采用该技术的难易程度。

各行业人工智能采用情况不均衡

报告发现，在其研究的案例中，成功采用人工智能的条件基本一致，但这些条件在不同行业的应用方式差异很大。

在制造业产业群的案例中，人工智能已被整合到生产和质量检查环节。在中国科技公司小米，人工智能将汽车检测时间从20秒缩短到2秒，准确率超过99.9%。

相比之下，一些农业和水产养殖业的生产者面临着更基础的障碍。

在印度尼西亚的水产养殖案例中，生产者的互联网接入受限，且缺乏使用数字工具的经验。成本可负担性和能否获得可靠支持也很重要。

然而，在已经具备数字平台的地方，人工智能可以被添加到现有的工作流程中。

例如，总部位于新西兰的eShepherd公司利用人工智能帮助评估其虚拟围栏系统的保修索赔，将处理时间从四周缩短到五天。

其他行业则面临不同的制约因素。

在物流和航运领域，更广泛的采用取决于公司、港口和海关当局之间能否交换数据。

与此同时，在医疗保健领域，监管和报销制度决定了基于人工智能的服务是否具有商业可行性。

而在采矿业，人工智能已被用于改善矿物加工和设备管理，安全和监管则决定了其部署范围。

成功采用的五大条件

报告发现，“任何单一条件本身都不足以构成成功的要素”。相反，报告指出了可以促成人工智能成功采用的五大条件。

首先，成功的采用者在决定人工智能是否是合适的工具之前，会先明确一个商业问题或机遇。

这让他们有了明确的目标，以及衡量技术是否创造价值的方法。

其次，公司需要可靠、可访问且一致的数据。

在一些案例中，准备数据所需投入的精力不亚于选择或开发技术本身。

第三，人工智能的采用依赖于一个“有利的环境”。

报告称，监管、审批流程、报销规则和保障措施，可能决定一款在试验中有效的人工智能工具能否被持续部署。

报告还警告说，当政策、法规或框架“未能与技术同步发展时，可行的人工智能应用可能停滞在创新与采用之间”。

第四，公司需要为员工做好准备。

报告发现，尽管人工智能能自动化或减少一些常规任务，但它也增加了对能够将行业知识与数字和人工智能技能相结合的工人的需求。

“挑战不仅仅是培养更多的人工智能专家，而是让了解本行业的人员能够有效应用人工智能，”报告称。

第五个条件是将人工智能融入日常运营并扩大其应用范围的能力。

报告将这种能力差距描述为其“对亚太经合组织而言最重大的发现”。

报告称，大公司通常更容易获得测试和部署人工智能所需的数据、专业技能、基础设施和资本。

相比之下，小公司通常通过现有软件、平台或专业提供商来接触人工智能。这可以降低采用该技术的难度，但公司仍然需要可用的数据、具备数字技能的员工以及改变运营方式的资源。

报告称，如果没有这些基础，已经具备使用人工智能能力的公司和经济体可能会更快地获得其带来的好处。

报告补充道：“因此，缩小采用能力的差距至关重要，以确保人工智能能够为整个亚太经合组织的广泛生产力提升和增长做出贡献。”

ABAC数字与创新工作组副主席 Wong Wai Meng 表示，人工智能的下一个考验是，小企业是否能获得大公司已经实现的那些收益。

“他们用于经营业务的软件是实现这一目标的最快途径之一，”同时担任吉宝数据中心（Keppel Data Centres）首席执行官的Wong说。

“如果这些平台能让 人工智能变得价格实惠、值得信赖且易于在日常运营中使用，它们就能为企业带来人工智能的生产力效益，其规模是单个部署项目无法比拟的。”