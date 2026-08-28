运气决定一切？马来西亚珠宝大王多美集团总裁如是说

BEHIND THE NAME

失败的海外投资和痛苦的退场，对这家珠宝商而言却意外成为一种转机。

“我自认幸运，但不认为自己成功，”多美集团第二代掌门人 Ng Yih Pyng 说道。 摄影：TAN AI LENG, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

亚洲家族帝国探访：他们如何转型以抓住下一阶段的增长

[吉隆坡讯] 马来西亚历史悠久的本土高级珠宝商多美集团（Tomei Consolidated）正经历其58年历史上最强劲的时期之一。

在经历了创纪录的2025年之后，其利润在金价飙升的推动下，突破了1亿令吉（2480万美元）大关。