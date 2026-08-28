The Business Times
business-time-50
Asean Business logo
SPONSORED BYUOB logo
BEHIND THE NAME

运气决定一切？马来西亚珠宝大王多美集团总裁如是说

失败的海外投资和痛苦的退场，对这家珠宝商而言却意外成为一种转机。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Tan Ai Leng

Tan Ai Leng

Published Fri, Aug 28, 2026 · 11:08 AM
    • “我自认幸运，但不认为自己成功，”多美集团第二代掌门人 Ng Yih Pyng 说道。
    • “我自认幸运，但不认为自己成功，”多美集团第二代掌门人 Ng Yih Pyng 说道。 摄影：TAN AI LENG, 《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    亚洲家族帝国探访：他们如何转型以抓住下一阶段的增长

    [吉隆坡讯] 马来西亚历史悠久的本土高级珠宝商多美集团（Tomei Consolidated）正经历其58年历史上最强劲的时期之一。

    在经历了创纪录的2025年之后，其利润在金价飙升的推动下，突破了1亿令吉（2480万美元）大关。

    此翻译对您是否有帮助？

    MalaysiaGoldAseanAsean BusinessBehind the name

    TRENDING NOW

    Why is Apac poised to become such a significant market for aviation?

    Asia-Pacific aviation: is up really the only way?

    Russian President Vladimir Putin (right) meeting Myanmar President Min Aung Hlaing (left) at the Grand Kremlin Palace in Moscow on Aug 18.

    Russia’s ‘pivot to Asia’ takes a turn as it prioritises ties with isolated regimes over bigger economies

    Professional oversight can help investors avoid emotion-led decisions, shares Chew Mun Yew, managing director and head of UOB Private Bank.

    Why disciplined stewardship matters when managing wealth in uncertain markets

    The programme aims to equip accountancy and corporate finance workers with practical skills to use AI effectively and responsibly.

    More than 15,000 sign up for national accounting body’s AI programme in two months

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More