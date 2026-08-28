BEHIND THE NAME
运气决定一切？马来西亚珠宝大王多美集团总裁如是说
失败的海外投资和痛苦的退场，对这家珠宝商而言却意外成为一种转机。
- “我自认幸运，但不认为自己成功，”多美集团第二代掌门人 Ng Yih Pyng 说道。 摄影：TAN AI LENG, 《商业时报》
查看原文
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
亚洲家族帝国探访：他们如何转型以抓住下一阶段的增长
[吉隆坡讯] 马来西亚历史悠久的本土高级珠宝商多美集团（Tomei Consolidated）正经历其58年历史上最强劲的时期之一。
在经历了创纪录的2025年之后，其利润在金价飙升的推动下，突破了1亿令吉（2480万美元）大关。
TRENDING NOW
Asia-Pacific aviation: is up really the only way?
Russia’s ‘pivot to Asia’ takes a turn as it prioritises ties with isolated regimes over bigger economies
Why disciplined stewardship matters when managing wealth in uncertain markets
More than 15,000 sign up for national accounting body’s AI programme in two months