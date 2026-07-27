为何铜正成为亚洲人工智能的下一个瓶颈

分析师表示，铜价上涨不太可能阻碍数据中心的发展，但供应趋紧可能会妨碍新产能的建设。

【新加坡】铜价的波动对亚太地区数据中心开发商的冲击比其全球同行更大，因为该地区相对低效的电网基础设施需要使用更多的铜。

分析师表示，飙升的铜价不太可能阻碍由人工智能驱动的数据中心的扩张，但他们警告说，铜金属供应趋紧可能会延长采购时间，并推迟新数据中心产能的投用。

金融研究公司BMI的技术、媒体和电信分析师Alexander Kheder指出，中国生产了全球约60%的精炼铜。他表示，与其他地区相比，东北亚地区受铜价波动的影响更大，这是结构性而非周期性的。