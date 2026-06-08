《商业时报》通过最新合伙业务 进驻全球酒店

旅客可通过扫描QR码，在全球超过200家酒店获取《商业时报》的深刻见解。

自三月起，《商业时报》已进驻 Pan Pacific Hotels Group 旗下的酒店。 图片来源：PAN PACIFIC HOTELS GROUP

【新加坡】全球各地的商务旅客如今可以在酒店里方便地获取《商业时报》的最新市场资讯。

在这项新计划下，得益于同五家新加坡酒店集团建立的战略合伙业务，旅客如今可在遍布六大洲的200家酒店物业阅读《商业时报》。

《商业时报》总编辑 Chen Huifen 说：“我们很高兴能通过加强与酒店业朋友的合伙业务，来庆祝《商业时报》创刊50周年。他们在世界各地的客房和电子屏幕上为读者提供阅览便利，这份支持非常宝贵。”

“《商业时报》最初是一份新加坡财经日报，但现已发展成为一份区域性商业新闻刊物。巩固这些国际合伙业务，标志着我们的报道范围已扩展至东南亚及更广地区，让我们能帮助全球高管和旅客掌握重要资讯。”

根据合作协议，宾客可以通过房内电视屏幕、电子显示屏和面向宾客的公共区域所展示的QR码，阅读《商业时报》。

例如，自五月以来，入住参与合作的 Frasers Property 和 Frasers Hospitality 旗下物业的宾客，便可以通过客房电视屏幕以及人流量大的宾客区的接入点阅读《商业时报》。

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在 Frasers Property 旗下的 Hyatt Hotel Canberra，宾客可在酒店的宾客休息室、商务中心、茶室和大堂区域获取阅读权限。

在 Hyatt Hotel Canberra，宾客区放置了QR码，方便宾客浏览《商业时报》网站。 图片来源：HYATT HOTEL CANBERRA

Hyatt Hotel Canberra 市场传播主管 Claudia Liebenberg 表示：“我们策略性地将信息放置在我们知道宾客会寻找高质量新闻和资讯的地方。”

Frasers Hospitality 全球品牌战略与市场传播副总裁 Kwan Min Yee 补充说：“这为宾客，特别是商务旅客和长期住客，提供了一个在住宿期间方便地了解最新区域商业和财经新闻的途径。”

通过与 The Ascott Ltd 的合作，《商业时报》如今进驻其遍布亚洲、欧洲和非洲的80家服务公寓和酒店。超过1400间客房的电视屏幕上提供了阅览码。此外，在前台、大堂和电梯厅等公共区域共设有108个阅览码。

参与合作的酒店集团表示，此类安排为他们提供了一个机会，通过提供相关的商业和地缘政治新闻，来提升宾客体验。

Pan Pacific Hotels Group 从三月起开始在客房电视屏幕上提供《商业时报》平台的阅览入口。该集团运营总监 Andrew Lee 表示：“我们很欣赏《商业时报》全球平台及其合伙业务，因为它通过为宾客提供额外的数字娱乐和新闻内容，提升了客房内的宾客体验。”

Ascott 首席商务官 Tan Bee Leng 指出，这项合伙业务符合 Ascott 致力于服务在不同市场和时区工作的国际流动专业人士的努力。她说：“获取信息是他们旅行中不可或缺的一部分，而不是入住后就抛诸脑后的事情。”

Millennium Hotels and Resorts 首席商务官 Cinn Tan 指出，受益的不仅仅是商务旅客，休闲旅客也能通过便捷的渠道获取这份财经日报的精选见解和新闻。该公司于2026年第二季度开始，通过酒店电子屏幕和客房电视，在参与合作的物业内展示《商业时报》的内容。

将区域观点带向世界

Tan Bee Leng 表示，对 Ascott 而言，这项合伙业务不仅关乎宾客体验，也符合其将亚洲观点带给全球宾客的宏愿。

她认为，这不仅是一项商业合伙业务，更看到了这两个具有全球影响力的本土平台之间合作的协同效应。

她指出：“Ascott 和《商业时报》都是在新加坡诞生，并在过去几十年里走向国际的平台，同时又始终植根于本区域。这次合作反映了双方共同致力于在世界舞台上增强亚洲声音的承诺。我们正在创建一个让亚洲故事与宾客同行的平台。”

位于广州 Ascott 前台的《商业时报》全球版阅览码。 图片来源：THE ASCOTT LTD

Tan 认为，这次合作的意义不会仅仅停留在 Ascott 旗下酒店物业内提供《商业时报》平台的阅览入口。

她解释说，这些物业不仅仅是住宿场所，更是建立联系和交流思想的地方。她补充道：“我们看到了《商业时报》全球版通过其编辑和活动平台，在我们酒店内举办精心策划的内容、讨论和会议活动，从而与读者进行更深入互动的机会。”

这项合伙业务是《商业时报》为其50周年庆典推出的一系列举措之一。庆祝活动于今年四月拉开序幕，由《商业时报》呈献的新加坡高尔夫球公开赛正式启动。为庆祝周年庆典，一个特别的编辑项目将聚焦那些具有前瞻性愿景、与新加坡经济转型方向一致的公司和组织。该项目的高潮将是于10月1日举行的BT50周年庆晚宴，届时商界领袖、合作伙伴和利益相关者将齐聚一堂，共庆这一里程碑。

《商业时报》还推出了其首个旗舰区域调查《亚细安情报2026》，就商界领袖和决策者如何应对东南亚的关键问题和机遇，提供了独家的内部视角。