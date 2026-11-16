与在中国和马来西亚的情况类似，相关车型因后轴总成的制造业产业群缺陷而接受审查

南非国家消费者委员会11月10日发布的公告确认，将召回17508辆奇瑞瑞虎4汽车和2685辆欧萌达5汽车（上图）。 图片来源：OMODA

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】继早前因类似问题在中国和马来西亚进行召回后，中国汽车制造商奇瑞因后轴问题对其部分SUV车型发起的召回，现已扩大至澳大利亚、印度尼西亚和南非，涉及超过27000辆汽车。

根据澳大利亚政府于周五（11月13日）发布的车辆召回通知，后轴总成的一个制造业产业群缺陷“可能存在焊接不充分的问题，并可能导致开裂”。

这可能导致“车辆失控，（并）将增加发生事故的风险，可能对车内人员和其他道路使用者造成伤害或死亡”。

此次召回通知影响了7285辆2023年款的奇瑞欧萌达5 SUV。车主可以在澳大利亚政府的召回网站上查询自己的车辆识别号码。

南非国家消费者委员会11月10日发布的公告确认，将召回销售日期在2023年10月17日至2024年3月27日期间的17508辆奇瑞瑞虎4汽车，以及销售日期在2023年2月至2026年7月期间的2685辆欧萌达C5 SUV。

该公告指出，据供应商称，这两款车型的后轴套管可能存在焊接缺陷，这可能导致后轴脱落，从而造成后悬挂塌陷。

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印度尼西亚也于11月10日因类似问题召回了数量不详的欧萌达5 SUV。此前，该国已在2024年5月进行过一次召回，涉及420辆汽车。

在所有这些召回事件中，奇瑞在相应国家的代理商将在需要采取行动时联系车主。

继中国、马来西亚召回之后

这些举措是在亚太地区早前发生召回之后进行的：中国于11月6日召回了约54000辆欧萌达和瑞虎汽车（这两个品牌均由奇瑞生产），马来西亚则在2024年5月和2026年10月的两次独立召回活动中召回了9500辆欧萌达汽车。

这些召回也与后轴问题有关。

《商业时报》此前就这些召回活动向奇瑞提出的询问，包括亚太市场车辆是否受到影响，均未得到答复。

欧萌达5是一款燃油动力SUV，未在新加坡销售。欧萌达E5是来自同一车系的纯电动车型，但其后悬挂总成与前者不同。

尽管车辆召回很常见，但通常性质轻微。中国汽车品牌迄今为止避免了任何大规模、大范围的召回，即便是在它们为应对国内销售放缓而专注于出口并进入右舵驾驶市场之际。

中国乘用车协会的数据显示，2026年前10个月，国内销量同比下降22.3%至1500万辆，而出口量则增长74.6%至790万辆。

然而，奇瑞此次召回是在马来西亚发生了重大且被广泛报道的事件之后启动的。在这些事件中，车辆的整个后轴总成——包括后轮——从车身上脱落。

最近一起事件于10月10日发生在柔佛州新山，导致马来西亚道路交通局于次日暂停了相关车型的新车注册，并宣布展开技术调查。