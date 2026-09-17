中国对外国人吸引力渐增，但他们能在那里找到工作吗？

在中国经济放缓和青年失业率高企的背景下，外国人赴华工作的兴趣日益浓厚。

奥美达语言学院创始人 Ou Da（前排穿黑裤者）表示，想来中国工作的外国人越来越多，但可提供的工作岗位并不多。 图片来源：由 Ou Da 提供

[新加坡] 今年七月，一个潮湿的早晨，常驻上海的招聘顾问 Miriam Wickertsheim 醒来后惊讶地发现，她的手机里有上百条来自世界各地的消息，都在询问在中国的工作机会。

她所任职的 DirectHR 公司主要为驻华企业招聘欧洲高管。在过去一年里，有关在中国工作的咨询量已稳步增至每天约40次，但这次是她单日收到的最多的一次。

Wickersheim 表示，最近这次咨询量的激增不仅体现在规模上，联系她的人群也与以往不同。

以往的咨询者多是希望为履历增添中国经验的中高层管理人员，而这次发来信息的人群则包括应届毕业生、技术人员、一名木匠、教师以及有中国配偶的人士等。

“中国变酷了。这么说可能过于简单，但我认为这正是正在发生的事情，”身为德国人的 Wickertsheim 说道。

她指出，网络上对该国的机器人、电动汽车（EVs）和人工智能的迷恋是原因之一，此外还有一种被称为“Chinamaxxing”的社交媒体趋势。该词结合了网络俚语“maxxing”（意为“全身心投入”）与中国或中国相关事物（如时尚、科技和旅游）。

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这种兴趣的出现，正值中国根据从周二（9月15日）起生效的新出入境管理条例，对签证申请及证明文件进行更严格的审查，这为希望通过在华工作来满足其好奇心的外国人增添了一道障碍。

长期以来，中国一直吸引着外国工作者和游客。

招聘人员表示，自2001年加入世界贸易组织以来，在几十年的快速增长中，中国成为了一个尤其吸引外籍人士的目的地，他们希望通过在简历中增加中国工作经验来促进职业发展。

外国人出入境人次在2019年达到9800万的峰值，之后因中国在冠病大流行期间严格限制国际旅行而骤降。此后数据有所反弹，在2024年达到6500万人次，2025年达到8200万人次。

然而，这种在中国寻找工作日益增长的兴趣，正与中国劳动力市场的根本性转变相冲突，其背景是经济放缓、薪资低迷以及居高不下的青年失业率。

招聘平台 HiredChina 的首席执行官 Tim Ye 表示，自2023年冠病大流行结束以来，寻求在华工作的外国候选人数量几乎翻了一番。

然而，一个更强的趋势并非是外国人移居中国，而是在中国企业向海外扩张之际，外国人寻求在这些公司工作。

Ye 在接受《海峡时报》采访时表示，根据 HiredChina 招聘帖子的浏览量，求职者对中国雇主在中国境内外职位的兴趣增加了至少五倍，其中增长最强劲的来自东南亚，其次是美国，然后是欧洲。

与此同时，中国雇主更倾向于为其海外分支机构招聘外国人，而非中国国内的机构。

“需求增长最快的是中国企业在海外本地招聘的外国人才，”Ye 说。“来华工作的外国人比例虽然也在逐步增加，但并未以同样的速度飙升。”

常驻香港的 Ye 认为，随着中国的制造业产业群和科技公司向海外扩张，它们需要了解海外客户和市场的人才。

他补充说，消费电子、智能制造、绿色能源、电动汽车、太阳能技术和电池等行业都创造了这类需求。

一个不再抽象的中国

这种向海外扩张的趋势，正值国际社会对中国的看法不断改善的背景之下。

美国智库皮尤研究中心（Pew Research Center）七月发布的一项针对36个国家、超过42000人的调查显示，自2023年以来，中国在全球的受欢迎程度首次超过美国。

在20个拥有可比数据的国家中，近一半受访者对中国持积极看法，而对美国持积极看法的比例为36%。这一转变也包括了加拿大、澳大利亚、法国和德国等美国的盟友。

在皮尤调查的大多数国家中，较年轻的受访者也往往比较年长的受访者更积极地看待中国。

亚洲协会政策研究所（Asia Society Policy Institute）驻华盛顿的中国经济研究员 Lizzi C Lee 表示，尤其是在年轻人中，“Chinamaxxing”这一网络热潮的吸引力可能基于切实的改变，而不仅仅是网络上的新奇事物。

随着中国在日常生活中变得越来越触手可及，它也变得不再那么抽象。

“很长一段时间以来，关于中国崛起的讨论都相当抽象——如威权韧性、世界工厂等。如今，年轻人正通过社交媒体或直接接触，在日常生活中真实地体验着中国的现代化，尤其是在全球南方国家，”Lee 告诉《海峡时报》。

“电动汽车、像小红书（RedNote）这样的应用程序以及珍珠奶茶连锁店，正在让中国变得不再那么抽象。”

她补充说，这一趋势也反映了人们对自己国内状况的不满，尤其是那些面临自身经济压力的美国年轻人，他们透过这层滤镜看待中国显而易见的城市发展。

“很多‘Chinamaxxing’现象实际上是在问：‘为什么他们能建这个，而我们不能？’”Lee 说，并举例说明，例如社交媒体上热炒中国“光鲜亮丽的地铁”和大型基础设施项目的帖子。

然而，网络上备受推崇的中国，并不一定能为外国人提供大量工作岗位。

国内求职者面临着紧张的劳动力市场，而2026年将有创纪录的1270万大学毕业生进入职场，这使得情况雪上加霜，因此外国人的选择正日益收窄。

即使是曾被视为年轻外国人进入中国最直接途径的英语教学工作，如今也难以提供轻松的入职机会。

奥美达语言学院（Omeida Language College）是一所位于南方旅游小镇阳朔、向本地学生教授英语的私立学校。其创始人 Ou Da 表示，学校雇用了七名外籍教师，人员已基本满编。

职位空缺通常是因为有教师离职，而不是因为学校扩张。

“是的，越来越多的外国人想来中国工作，”于2001年创办这所语言学校的 Ou 说。“我们能看到他们想找工作，但经济形势不太好，没有那么多职位空缺。这才是问题所在。”

Ou 表示，在2019年的高峰期，阳朔曾有约16所主要教授英语的外语学校。他估计，如今只剩下五六家持有执照，且很少有学校在满负荷运营。

他将这种萎缩归因于疫情以及中国的“双减”政策，该政策限制了针对学龄儿童的校外学科辅导。

他说，奥美达之所以能幸存下来，部分原因在于其专注于成人教育。

奥美达要求有意向的外籍英语教师必须持有学士学位，具备至少两年教学经验，并提供无犯罪记录证明，才有资格被聘用，为该校约100名中国学生授课。

“他们对自己的文化有深刻的理解。这是你无法轻易取代的部分，”Ou 说。

兴趣与现实

尽管许多普通求职者的机会正在减少，但中国正加大力度，在人工智能和其他科技等战略领域吸引高技能海外人才。

上海的2026年“白玉兰人才计划”为符合条件的海外研究人员移居该市提供高达30万元人民币（44733美元）的个人资助，与此同时，中国科技公司也开出高达20万新元（156670美元）的年薪方案，以吸引在新加坡受训的人工智能毕业生。

但在中国，找到工作只是开启生活的第一步。对许多外国人来说，更大的考验在抵达后才开始：第一份工作能否发展成稳定的事业，以及周边的配套体系能否支持家庭和长远未来。

斯旺西大学（Swansea University）社会学高级讲师 Mengwei Tu 一直研究在华的国际学生和外国专业人士，她表示，日益增长的兴趣不应与中国成为一个轻松的长期目的地混为一谈。

“‘兴趣’是个好词，因为它意味着人们开始思考并被其吸引，”她说。“但兴趣与现实之间可能存在很大差距。”

在 Tu 的研究中，外国专业人士和毕业生很难将在中国的初步机会转化为稳定的事业和家庭生活。

这些障碍往往很普通：获得长期合同、安排子女教育，以及适应那些围绕中国身份证件和国内数字系统设计的银行、医疗保健和公共服务。

“中国在硬件基础设施方面做得很好：公共交通、建筑等等。但支持外国人长期居留所需的社会性基础设施还不到位，”她说。

“我不会轻易称中国为全球人才的新目的地——我可能更愿意称其为全球人才的过境点。” 《海峡时报》