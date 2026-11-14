中国巴士巨头宇通欲赢得全球市场，但一些国家态度谨慎

宇通称其占据全球市场逾10%的份额，领先于比亚迪和金龙等竞争对手。

在新加坡，从2026年底起，宇通的100辆单层电动巴士将逐步加入公共巴士车队。 照片来源：宇通客车

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[郑州] 在中国中部河南省会郑州，一个面积相当于200个足球场的制造业产业群内，每隔几分钟就有一辆辆喷涂着各国缤纷涂装的巴士驶下装配线。

这些“新能源”汽车是中国商用车巨头宇通每年生产的数万辆汽车中的一部分，它们被运往全球各地，包括欧洲、拉丁美洲、中东和东南亚。

在新加坡，从2026年底起，宇通的100辆单层电动巴士将逐步加入公共巴士车队。

届时，它们将加入已在新加坡服务的20辆宇通电动公共巴士，以及在全岛运营的700多辆私人注册的宇通客车和旅游巴士的行列。

宇通的影响力，尤其是在快速增长的电动巴士市场，可见一斑。这家上市公司在超过100个国家运营巴士。

宇通称其占据全球市场逾10%的份额，领先于比亚迪和金龙等国内竞争对手，以及包括Volvo和Daimler Buses在内的欧洲老牌企业。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

2025年，在宇通公司63年的历史中，其海外收入首次超过国内销售额，在沙特阿拉伯、墨西哥和乌兹别克斯坦等国家的订单迅速增长。

然而，公司高管们表示，成为持久的全球巨头的道路才刚刚开始。

宇通客车全球品牌总监 Jason Huang 于10月底在公司郑州总部接受《海峡时报》采访时表示：“我们的制造和工业能力——我们的‘硬实力’——很好。但我们的‘软实力’相对欠缺。”

Jason Huang 指出，汽车巨头Toyota和Volkswagen花了数十年时间才走出本土基地，在海外建立长期可持续的增长。

他表示：“我们相信，客户对我们产品、销售和服务的满意度是我们品牌的真正基石。”他补充说，宇通希望加强其品牌声誉，并务实地深化其国际足迹。

但在贸易保护主义抬头和国家安全敏感性加剧的背景下，这种扩张敲响了警钟。

在宇通努力赢得更多客户的同时，一些买家也开始在商业利益与依赖外国供应商提供关键基础设施的风险之间进行权衡。

安全问题

2025年10月，挪威公共交通业者 Ruter 进行的测试表明，该制造商的电动城市巴士理论上可以被远程关闭，宇通因此成为头条新闻。

宇通否认了这一说法，称这种干预在技术上是不可能的。

运营着约300辆宇通巴士的 Ruter 也强调，其调查结果适用于所有联网车辆，而非针对单一制造商或原产国。

在新加坡，陆路交通管理局（Land Transport Authority）在2025年底澄清，其现有的宇通车队不支持无线软件更新，也无法被远程控制。

尽管如此，对间谍活动和数据安全风险的焦虑症依然存在。

当被问及此事时，宇通引用了丹麦过境机构 Movia 在2026年9月委托进行的一项审计。在这项审计中，这家中国制造商在多个基准上都获得了最高分，其中包括遵守联合国网络安全标准和软件更新管理。

这项由EY进行的第三方审计评估了来自七家中国和欧洲供应商的电动巴士车型，以及来自Tesla和比亚迪的电动乘用车。

宇通高管还强调，未经客户明确授权，任何人都无法访问其在欧洲车辆的远程信息处理数据——这些数据存储在德国的一个数据中心。

Jason Huang 说：“这种方法不仅适用于欧洲，也适用于新加坡、澳大利亚和其他市场。”

除了安全担忧，中国巴士制造商的崛起也加剧了人们对价格竞争和传统制造商未来的焦虑症。

这种摩擦在欧洲尤为尖锐。根据欧洲汽车制造商协会 (ACEA) 的数据，2025年，中国品牌占据了欧洲巴士市场总量的9%和零排放领域的28%，相比之下，在电动乘用车领域的份额为7%。

这些进展动摇了当地的巴士制造商。

在英国，客车制造商 Alexander Dennis 在2025年6月宣布计划停止在苏格兰的生产时，将其归咎于来自海外供应商的激烈竞争。

电动巴士制造商 Wrightbus 已呼吁伦敦政府提供更多国家支持，以保护本土公司。

2026年10月，ACEA 呼吁采取紧急行动，以解决日益扩大的竞争差距。该协会指出，欧盟的巴士贸易逆差从2023年的16亿欧元（23亿新元）增长到2025年的29亿欧元。

该汽车行业游说团体还指出，欧洲巴士制造商正在拉丁美洲、非洲和亚洲失去市场份额，而它们曾一度在这些地区占据主导地位。

作为回应，一些国家政府已开始收紧采购政策。

2026年8月，挪威提议限制从与其没有正式安全协议的国家（包括中国）采购公共巴士。该国还提议以国家安全为由，对巴士的零排放指令给予豁免。

在丹麦，Movia 的交通运营总监 Jeppe Gaard 在回应《海峡时报》的询问时表示，该运输机构目前正在考虑在未来的招标中对巴士提出额外的网络安全要求，包括有关远程访问和软件更新的要求。

他表示，丹麦国家社会上诉委员会（一个独立的政府机构）也已确认，只要在欧盟法规允许的范围内，Movia 可以在未来的招标中合法地引入有关电动巴士原产地的要求。

与此同时，新的竞争者也在不断涌现。

例如，印度已通过发放津贴来建立国内电动巴士制造业产业群，并已开始向毛里求斯和坦桑尼亚等国出口。

令人信服的理由

驻中国的交通专家 Lee Der-Horng 告诉《海峡时报》，中国的优势源于一体化的产业生态系统，而不仅仅是价格。

身为新加坡工程院院士的 Lee 表示：“将中国目前的竞争力完全归因于津贴，忽视了规模经济、累积的工程专业知识、供应链效率和激烈的国内竞争所产生的巨大优势。”

然而，Lee 指出，更广泛的问题不仅仅是某个产品是否值得购买，而是长期依赖它是否可以接受。

“设备越是依赖供应商的软件和持续支持，买家就越需要问：如果这种关系破裂，我们还能继续运营吗？巴士使这个问题尤为突出，因为服务中断会直接影响人们的日常生活。”

对于宇通来说，应对竞争和地缘政治逆风是国际扩张的一部分。由于高铁线路和城市地铁网络的发展，宇通认为其在中国国内市场的增长已接近极限，因此国际扩张已变得至关重要。

Jason Huang 指出，每个国家都有自己的进出口政策，包括保护国内制造业产业群的措施。

在马来西亚等对整车进口有严格限制的市场，宇通会出口电机和底盘等零部件，并与当地合作伙伴进行最后组装。

宇通在全球设有10多个这样的本地基地，包括在哈萨克斯坦和卡塔尔。

该公司补充说，通过在这些海外组装厂派驻中国工程师，可以确保其制造质量与郑州工厂的水平相当。在郑州工厂，巴士在出厂前会经过一系列严格的测试。

对交通运营商而言，采购中国巴士的商业理由仍然令人信服。

在2025年8月提交给哥本哈根市政府的一份文件中，丹麦的 Movia 计算出，放弃使用中国产电动巴士每年将额外花费1300万至2600万丹麦克朗（190万美元）。

它还指出，欧洲供应商存在交付延迟问题，而中国制造商则提供更优的电池保修。

Movia 的 Gaard 表示，占该过境机构车队大部分的中国制造巴士，在日常运营中通常表现非常出色。

“每个运营商想要的东西都一样，” 澳大利亚凯恩斯的一家旅游运营商 Tropic Wings 的总经理 Colin Anderson 说。该公司自2014年以来一直运营宇通巴士。

他告诉《海峡时报》：“你想要一辆在你需要它的时候能完成工作的巴士……这是一个相当基本的答案，但这正是这个行业的本质。” THE STRAITS TIMES