中国科技巨头开出创纪录高薪，争夺新加坡人工智能毕业生

中国的招聘热潮反映出其至关重要的人工智能产业面临严重的人才短缺

4月16日，中国在线旅游巨头 Trip.com 在文礼的南洋理工大学校园举办了一场快闪招聘会，重点推介了人工智能工程师和数据分析师等职位。 照片：DARYL LOO、海峡时报

[新加坡/深圳] 四月的一个工作日下午，南洋理工大学的博士生们被安排乘坐巴士，前往位于波那维斯达的华为研究中心，参加技术讲座、与工程师交流以及公司所谓的非正式联谊活动。

在几公里外的新加坡国立大学（国大），华为正举办一场以中文进行的线上招聘讲座，推介人工智能算法、大语言模型和网络安全等职位。

这释放的信号已相当明确：中国科技行业正在招兵买马，而新加坡是主要的招募目标。

中国科技公司正加大力度，从新加坡两所顶尖大学招聘人工智能毕业生，并提供大幅提高的薪酬待遇，以吸引他们到中国工作。

据新加坡人工智能招聘机构 Dada Consultants 的创始人 Yuan Yijia 透露，招聘的优秀硕士和博士毕业生的平均年薪已从一年前的约100万元人民币上涨至150万元人民币（约合28万2500新元）左右。其中，大部分受聘者是中国公民。

根据研究论文质量和引用分数评判，最优秀的候选人薪酬可达到该数字的至少两倍。

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为阿里巴巴和字节跳动等科技巨头招聘人工智能人才的中国猎头 Jason Yang 证实，顶尖博士候选人的年度总薪酬可达300万至500万元人民币。他说：“薪资上涨的原因是各家公司都在竞相争夺顶尖毕业生。”

在新加坡，人工智能博士学位持有者的年薪介于20万至35万新元之间，与中国提供的薪酬相当，如果包含股票期权，薪酬可能更高。然而，Yuan 指出，与中国相比，这类顶尖职位在新加坡较为罕见。

根据新加坡教育部的数据，过去十年间，新加坡的自治大学每年平均招收约6000名攻读科学、技术、工程和数学课程的博士生，其中约三分之二是国际学生。教育部并未提供这些学生的国籍细分数据。

根据北京教育咨询公司 Sunrise International 的一份报告，新加坡各大学的国际学生中，估计有50%来自中国。

中国的招聘热潮反映出其至关重要的人工智能产业面临严重的人才短缺。据咨询公司麦肯锡估计，到2030年，中国将面临约400万人工智能专业人才的缺口。而精英博士级人才则更为稀缺。

这一人才缺口加剧了中国科技行业在新加坡的招聘意愿。在上海软科（ShanghaiRanking）的全球人工智能排名中，南洋理工大学高居榜首；而在QS世界大学学科排名中，新加坡国立大学（国大）的数据科学与人工智能学科位列全球前三。

中国的上海软科（ShanghaiRanking）和发布QS世界大学排名的英国夸夸雷利·西蒙兹（Quacquarelli Symonds）公司，都提供全球大学的排名。

Yuan 表示，从总部位于上海的大模型初创公司 MiniMax，到阿里巴巴和字节跳动等科技巨头，这些公司“现在都将新加坡的大学校园视为海外人工智能人才的一线招聘目标”，其重要性可与美国顶尖大学相媲美。

探索未知

被广泛视为英伟达（Nvidia）在中国国内人工智能计算硬件领域替代者的华为表示，公司“计划今年增加在新加坡的校园招聘”，但拒绝透露具体的招聘目标。

华为发言人表示：“在人工智能时代，我们最需要的是挑战传统、探索未知和创造新解决方案的创新能力。新加坡的人才以其适应能力、双语能力和全球视野而著称，他们天生就具备这种创新思维，这对我们未来的员工队伍来说是宝贵的财富。”

大学本身则认为这种兴趣是互惠互利的。据新加坡国立大学（国大）发言人称，国大积极接洽来自中国、印度和亚细安的国际雇主，认为在中国的工作机会能为毕业生提供“接触大规模生产系统、更快迭代周期和产品导向工程文化的职业早期体验”。

国大指出，这些经验有助于培养毕业生的跨文化能力，并提升他们未来担任区域领导角色的前景。

中国科技公司正加大力度，从新加坡两所顶尖大学招聘人工智能毕业生，并提供大幅提高的薪酬待遇以吸引他们到中国工作。 照片：BRIAN TEO、海峡时报

南洋理工大学表示，中国公司的招聘兴趣“在过去五年中保持稳定”，大多数受聘为全职员工的本科毕业生可能从事技术和人工智能相关职位。

这种兴趣不仅来自中国，南洋理工大学也与Meta、微软和谷歌等美国大公司合作，为其博士生联系实习机会。

两所大学都强调，公司最看重的是那些能将现实世界知识与技术专长相结合的跨学科毕业生，特别是那些受过训练、能将人工智能应用于医疗保健和金融等行业的毕业生。

语言和文化契合度也很重要。Yang 指出，在新加坡招聘的中国公司正在寻找“主要是华裔人才，而不一定只是中国公民”，尽管后者占了受聘者的大多数。他说，这是因为团队需要与中国的总部进行协调。

这个时机对北京有利。数十年来，美国大学和硅谷吸引了全球最优秀的科技人才。但位于洛桑的商学院IMD认为，随着成本上升、签证规定收紧和政策不确定性使美国的吸引力下降，这种向心力正在减弱。

与此同时，中国已将以人工智能为驱动的科技自立自强作为其2026-30年五年规划的核心支柱，这表明其投入的资源和雄心不太可能减弱。

南洋理工大学计算与数据科学学院的一名在中国出生的博士生表示，随着薪酬待遇的提高，他的大多数同学都倾向于回国发展。为保护其职业选择隐私，他要求匿名。

他说：“有一种看法认为，中国的人工智能发展正变得越来越强大。”他自己的理想是加入一家中国科技公司，而不是留在学术界，因为他务实地认为“基础设施和计算资源仍然高度集中在公司，而不是学校”。

回国潮正在加速。据招聘网站智联招聘（Zhaopin）的数据，2025年回国求职的中国应届毕业生人数比前一年增加了12%，创下八年新高。在回国人员中，对人工智能工程师职位的兴趣激增了37%，而软件开发职位的申请量则攀升了31%。

对Manus事件的担忧

中国对海外人才的招揽可能会遇到自我施加的限制。4月27日，北京方面叫停了Meta对Manus的收购。Manus是一家由中国创始人创立的人工智能初创公司，在交易达成前已将其总部迁至新加坡。

这一事件令观察人士感到不安，他们指出，这种强硬干预可能会促使有雄心的中国人工智能创始人们从一开始就在海外注册公司，以避免未来与本国政府产生瓜葛。

但一些分析师认为，试图与中国切断联系并出售给一家美国公司的Manus可能只是一个特例。他们认为，Manus的经历不会阻止中国科技公司在新加坡设立办事处。Yang 表示，他相信北京不会限制中国公司在海外开设研发中心，只要它们的主体公司仍留在中国。然而，那名南洋理工大学的博士生表示，Manus事件让 人工智能行业感觉“过度政治化”，不过他的大多数同学仍会考虑回国。

Yuan 表示，并非所有人都被招募回国。中国科技公司也在扩大其在新加坡的人工智能团队，特别是为那些针对全球市场的产品服务。

Yang 指出，这些设在新加坡的办公室也有助于公司吸引那些可能不太愿意移居中国的候选人。

就在华为用巴士将南洋理工大学学生送往其研究中心的同一个下午，中国在线旅游巨头 Trip.com 正在文礼的南洋理工大学校园举办一场快闪招聘会，重点推介人工智能工程师和数据分析师等职位，并宣传其人工智能辅助的旅游预订服务。学生们排队领取折叠伞和毛绒玩具。

这场招聘会是该公司计划于2026年在新加坡推出的六场校园招聘活动之一。

Trip.com 新加坡总经理 Edmund Ong 表示：“人工智能技能已成为我们许多职位日益重要的评估标准。”他补充说，公司主要为新加坡本地的职位进行招聘。

“我们的国际总部设在这里，因此我们的重点是建立强大的本地团队，以支持我们的全球运营和增长。” 《海峡时报》