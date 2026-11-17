新加坡将推动该区域组织内部更紧密的经济联系，同时加强外部合伙业务。

【马尼拉】新加坡总理Lawrence Wong于周二（11月17日）表示，亚细安成员国之间必须深化经济整合，同时继续向世界其他地区保持开放。新加坡于当日正式接任该组织2027年的轮值主席国。

黄总理公布新加坡担任轮值主席国的主题为“深化整合，扩大合伙业务”。他表示，亚细安必须加强在金融、数码技术和能源领域的联系，同时与区域外的伙伴建立更紧密的关系。

他表示，该组织还应采取进一步措施，创建一个单一的区域市场。在这个市场中，企业可以更顺畅地跨境运营，人民也能有更多的工作和投资机会。

他补充说：“深化整合，是因为我们可以做得更多，以充分发挥亚细安的潜力。”“扩大合伙业务，是因为亚细安必须继续保持开放和外向型。”

黄总理是在马尼拉举行的第49届亚细安峰会最后一天的交接仪式上发表上述讲话的。新加坡在仪式上正式从菲律宾手中接过轮值主席国的职务。

新加坡将在2027年领导这个拥有11个成员国的区域组织，这一年是纪念亚细安成立60周年的里程碑。该职位每年在成员国之间轮换，泰国将于2028年从新加坡手中接任。新加坡上一次担任亚细安轮值主席国是在2018年。

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此次担任轮值主席国的背景是地缘政治紧张局势加剧、经济碎片化日益严重，以及全球贸易和能源供应中断。

黄总理指出：“大国竞争正在加剧。”“全球经济秩序正变得更加碎片化。”

他警告说，东南亚以外的冲突和干扰可能会影响该区域的经济、能源供应和民生，给亚细安的凝聚力和团结带来进一步压力。

他表示，虽然该组织无法控制这些外部事态发展，但可以决定如何应对。“我们可以选择保持团结，深化合作，并增强我们塑造自身未来的能力。”

单一亚细安市场

黄总理表示，深化经济整合将是新加坡担任轮值主席国期间的一个关键优先事项，因为该区域正寻求为企业和人民释放更多机会。

他表示：“我们必须采取进一步措施，迈向一个单一的亚细安市场。在这个市场中，企业可以更顺畅地跨境设立和运营，我们的人民也能享有更多工作、投资和繁荣的机会。”

与此同时，在日益激烈的全球竞争中，亚细安必须继续加强与外部伙伴的关系，而不是转向内向发展。

他说：“在世界日益分裂的时刻，我们的对策是不断搭建桥梁。”这意味着要加强与现有伙伴的联系，并确保东南亚继续成为一个各国可以交往与合作的地区。

明年将是亚细安与美国、加拿大和欧盟建立关系50周年，也是亚细安加三（与中国、日本和韩国）合作30周年。

黄总理表示，这些里程碑将为深化务实合作提供机会，并巩固亚细安作为一个开放和包容的国际交往平台的作用。

他强调，新加坡担任轮值主席国的两大优先事项是相辅相成的。

他说：“一个更加一体化的亚细安，将成为世界一个更有价值的伙伴。”“而一个更广泛的合伙业务网络将创造更多机会，并有助于维护我们区域的和平与稳定。”

在区域进展基础上再接再厉

黄总理还向菲律宾在艰难的一年中领导亚细安表示敬意，并指出了在区域经济合作方面取得的进展。

这些进展包括签署了亚细安数码经济框架协定、升级版亚细安货物贸易协定提前生效，以及亚细安—中国自由贸易区3.0版协定。

他还提到了在接纳东帝汶加入该区域组织方面取得的进展，该国将于2029年担任亚细安轮值主席国。

回顾近六十年前亚细安的成立，黄总理说，该区域已走出了一个充满冲突、意识形态对立和深度猜疑的时代，变得更加和平与经济一体化。

他指出，亚细安的创始领导人认识到，尽管存在分歧，但通过合作各国可以取得更多成就。他说，随着该组织在日益不确定的国际环境中前行，这种合作精神“在未来几年将变得更加重要”。

黄总理补充说：“亚细安最大的优势一直是我们尽管存在分歧，但仍愿意共同努力。”“正是本着这种精神，新加坡从菲律宾手中接过了象征权力的议事槌和亚细安轮值主席国的职务。”