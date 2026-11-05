民主党人庆祝国会大胜之际，特朗普炫耀其宴会厅项目

这将是特朗普首次需要应对由民主党控制的国会

【华盛顿】民主党人周三（11月4日）誓言，将利用他们在中期选举中取得的压倒性胜利来遏制总统 Donald Trump，这为华盛顿未来两年可能出现的政治僵局埋下了伏笔。与此同时，Trump 在选举后的首次公开露面中，则用来炫耀他正在建设中的白宫宴会厅。

对 Trump 政策的愤怒浪潮，特别是美伊战争在推高生活成本方面的作用，帮助民主党人赢得了参议院的控制权。他们在共和党的深红州成功翻盘，获得了至少54对44的多数席位。此外，民主党人还在众议院选举中赢得了至少28个席位。

这将是 Trump 首次需要应对由民主党控制的国会。Trump 是共和党人，也曾在2017年至2021年入主白宫。

众议院民主党领袖 Hakeem Jeffries 表示，即将成为多数党的民主党将专注于解决生活成本负担能力和加强问责制。

“我们不是为 Donald Trump 工作，”Jeffries 周三对记者表示。“我们是为美国人民工作。众议院像 Trump 政府全资子公司一样运作的日子已经结束了。”Jeffries 是一名来自纽约的议员，他有望成为众议院首位黑人议长。

“这对我来说是一种放松”

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Trump 在周一选举前的最后一次公开露面中，将重点放在了讨论林肯纪念堂倒影池的翻新工程上。而在其所在党派中期选举惨败后的第二天早上，他召集记者，炫耀他正在白宫建造的宴会厅。

“当我受到‘你为什么要在白宫项目上花功夫？’之类的批评时，我的回答是，我这样做是因为白宫是美国的终极象征，它必须是崭新的、完美的，”Trump 说。“这对我来说是一种放松。”

在近一个小时的露面中，他只是简短地谈到了选举，他告诉记者：“我或许能和民主党人相处得来，除非他们想搞破坏，但我拥有否决权。”

Trump 此前将中期选举定位为对他第二个四年白宫任期前半段的公投，并反复敦促他的共和党基本盘“假装我本人在选票上”。而这一信息也正是民主党领导人乐于放大的。

结果是：那些两年前刚将总统推上第二个任期的保守派大本营的选民，如今却大幅转向支持民主党。这背后是民众对不受欢迎的对伊朗战争、对高昂生活成本的焦虑症以及对 Trump 治国方式的愤怒所引发的深切失望。

在周二之前共和党领导的最大州德克萨斯州，民主党人以惊天动地的方式结束了长达数十年的连败纪录，赢得了自1988年以来的首个参议院席位，并罢免了连任三届的州长 Greg Abbott。

堪萨斯州选出了自近一个世纪前的大萧条以来的首位民主党参议员。在南卡罗来纳州，这个 Trump 在2024年以近18个百分点优势获胜的州，民主党人击败了他亲手挑选的参议院候选人。

阿拉斯加和密西西比州结果待定

截至周三上午，阿拉斯加和密西西比州的参议院竞选结果尚未公布，这使得民主党的多数优势有可能再增加两个席位，达到56对44。

预计在一月份就职后，民主党人将利用其权力调查 Trump 的政府、家人及盟友，并在重大立法上要求让步。由民主党控制的参议院可以阻止 Trump 的提名人，包括在出现空缺时阻止任何美国最高法院大法官的提名。

然而，在此之前，共和党仍掌握着控制权，他们面前至少有一项必须通过的法案——一项为联邦政府提供12月以后资金的措施。他们可以利用这项法案在所谓的“跛脚鸭”会期内推行保守派的优先事项。

这次失利也颠覆了共和党的众议院领导层，众议院议长 Mike Johnson 表示他明年将不再领导其党团。

根据美国宪法，Trump 被禁止寻求第三个任期。他承认对伊朗的战争在其党派的失利中扮演了角色，但他坚持自己的决定。

副总统 JD Vance 可能作为 Trump 的继任者参加2028年大选，他将所有责任都归咎于他的上司在二月份攻击伊朗的决定。

“我们失败的原因是战争，”Vance 在一篇长篇社交媒体帖子中写道。“总统本人昨晚也这么说了。如果你想争辩说这是值得的，未来6年失去参议院是值得的，那你就去争辩吧。去争辩说这是一个值得付出的代价。”

民主党浪潮

民主党人将竞选活动集中在腐败和生活成本负担能力问题上，他们指责 Trump 对进口商品征收的高额关税（其中一些被法院裁定为非法税收）和对伊朗的战争推高了成本，同时强调自 Trump 重返白宫以来，其家族已赚取了数十亿美元。

以 Trump 为首的共和党人则攻击民主党人捍卫跨性别者权利及类似的社会议题，将他们描绘成激进和极端分子。但选民明确表示，他们更关心的是民生经济问题。

民主党的浪潮席卷了全国大片地区。根据路透社和《今日美国》编制的统计数据，截至周三上午，在已完成大部分计票的大约2100个县中，共和党在其中99%的县失去了优势。

民主党在最富裕和最贫穷的县，以及在拥有大学学位人口比例较高和较低的县都取得了进展。民主党的优势在拉美裔人口众多的县尤为显著，包括那些在2024年曾转向支持 Trump 的德克萨斯州边境县，以及堪萨斯州草原的农业城镇。

民主党人翻转了超过二十多个目前由共和党人持有的众议院席位，从而锁定了多数党地位。在迄今为止所有结果已定的竞争激烈的众议院竞选中，民主党人全部获胜，并且他们在两年前 Trump 以两位数优势获胜的选区中赢得了大约十二场竞选。

来自该党新兴左翼的民主党人 Abdul El-Sayed 赢得了密歇根州的开放参议院席位，成为首位当选参议员的穆斯林。他击败了在 Trump 支持下参选的前国会议员兼前联邦调查局（FBI）特工 Mike Rogers。

这个选举之夜见证了两党的几项历史性突破，其中包括民主党人 Keisha Lance Bottoms 在佐治亚州获胜，成为美国历史上首位当选州长的黑人女性；以及新墨西哥州的 Deb Haaland 成为美国首位当选州长的美国原住民女性。路透社