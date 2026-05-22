欧洲央行：中国经济发展如今对欧盟影响更大

这个亚洲国家目前正在欧洲长期投资的领域展开竞争。

中国电动汽车品牌正越来越多地打入欧洲市场，有时甚至是以牺牲欧洲汽车制造商的利益为代价。 图片来源：彭博社

【新加坡】联合国商品贸易统计数据库（Comtrade）的数据显示，近年来欧洲企业对中国的商品出口持续下降，自2021年录得2610亿美元以来，出口额逐年下滑。

欧洲中央银行（ECB）首席经济学家 Philip Lane 在上周五（5月22日）于新加坡举行的第13届亚洲货币政策论坛上发表演讲时，指出了这一趋势。

他还指出，在欧洲出口下降的同时，欧洲从中国和亚洲的进口却在增长。“这或许......反映了另一方面的情况，那就是中国和亚洲企业在欧洲市场上取得了非常显著的成功。”

Philip Lane 博士的演讲是欧洲央行发表的一份更广泛报告的一部分，该报告旨在研究欧洲与世界经济的关系。

尽管过去几十年的传统观点认为全球经济由美国驱动，但该央行的报告认为，亚洲已成为影响欧盟前景的重要因素。

他在一份公开发表的报告中说：“与十年前相比，亚洲现在对欧元区的重要性要大得多。亚洲的宏观经济冲击具有相当大的溢出效应，其对欧元区国内生产总值的影响已接近于美国的冲击。”

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1999年欧元区成立时，亚洲的购买力与欧元区相当，但如今中国的购买力已接近欧元区的两倍，而亚洲其他地区的购买力总和也与中国相当。

过去二十年，在中国的推动下，亚洲实现了崛起，但这有时是以牺牲一些欧洲企业的利益为代价的。

中国最初以低成本的制造业产业群和生产组装起家，吸收了其他经济体的产能。如今，中国企业已经向价值链上游移动，并在欧盟历来表现出色的领域（如汽车和可再生能源）与欧洲公司展开竞争。

在中国这个全球最大的电动汽车市场，中国电动汽车品牌占据主导地位。然而，这些品牌也正越来越多地打入欧洲市场，有时甚至是以牺牲欧洲汽车制造商的利益为代价。中国企业同样主导着全球太阳能板市场，并在太阳能供应链中根深蒂固。

Philip Lane 博士解释道：“欧盟正越来越多地在传统上属于自身核心工业优势的行业中与中国竞争。这在三个方面影响着欧洲：在第三方市场、在中国市场以及在欧洲市场内部。”

他还认为，来自中国的相对温和的进口价格有助于抑制欧盟的通货膨胀，这一效应在近年来有所增强。尤其是在欧洲应对乌克兰冲突带来的能源冲击等外部事件时，这一点尤为明显。

中国提供具有价格竞争力的出口产品，给其他国家的生产商带来了下行压力，从而促使他们保持自身出口价格的竞争力，以维持在欧盟的市场份额。

欧盟生产商从中国先进制造商那里采购更便宜的互补性投入品，同样可以促进欧盟企业的产量增加。

但尽管短期内这对欧盟有利，双方贸易的长期前景也十分复杂。

例如，虽然从中国进口的较低价格有助于提高欧元区的实际收入并减轻通胀压力，但更便宜的中国商品也可能导致消费者减少购买欧元区产品。这将导致欧盟出口减弱，并损害该经济体的GDP。