能源转型与积极举措并行，旨在保护城市免受恶劣天气影响

为缓解极端热浪带来的酷暑，东京已采取安装喷雾降温系统等措施。 图片来源：EPA

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【东京】为追求更强的能源韧性，东京都知事 Yuriko Koike 在接受《海峡时报》独家专访时表示，东京正准备利用其偏远太平洋岛屿上的强风。

许多人认为东京只是一个繁华的都市，但东京都政府 (TMG) 还管辖着219个岛屿，这些岛屿向南延伸数百公里进入太平洋，其中11个有居民居住。

日本是一个资源稀缺、严重依赖进口化石燃料的国家，而这些偏远的岛屿则代表着一个尚未开发的绿色能源前沿。

Yuriko Koike 在纪念其担任东京都知事十周年的采访中表示：“海上风力发电对我们的能源安全具有至关重要的意义。”

“我们正在推进在伊豆群岛周边海域安装浮动式海上风力涡轮机的计划，目标是引入十亿瓦级别的装机容量。”

一个十亿瓦规模的风电场——能够产生至少十亿瓦的电力——可以产生足够的清洁电力，同时为至少75万个普通日本家庭供电。

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Yuriko Koike 在2005年担任环境大臣时，曾发起了著名的全国性“清凉商务”运动，鼓励上班族脱下西装、摘下领带。如今，她已将能源安全和气候适应作为其都知事任内的核心政治遗产。

在东京力争于2050年前实现净零碳排放的目标下，她的政府正将清洁能源部署与旨在抵御极端天气和地震事件的重大土木基础设施建设相结合。

在陆上，Yuriko Koike 正在积极推广被称为“空中太阳能”的新一代钙钛矿太阳能电池。

这种超薄、柔性的光伏薄膜可以包裹在弯曲的建筑外墙上，从而将普通的办公室窗户和墙壁转变为发电机。

关键在于，这种电池使用碘作为生产原料，而日本是全球第二大碘生产国，仅次于智利，占有全球30%的市场份额。

东京是日本首个强制要求从2025年4月起，在新建独栋住宅上安装太阳能板的都道府县。这项政策帮助东京都政府提前两年实现了其市政储能目标。

在下游产业方面，这座首都城市正在加速向氢能经济转型。随着东京首个大型绿色氢气生产设施将于2025年底投产，东京都政府正在研究羽田国际机场及沿海物流枢纽周边的管道输送网络。

该市计划到2030年，将其目前约150辆燃料电池巴士的车队，扩大到5000辆商用氢燃料汽车，其中包括卡车和出租车。

Yuriko Koike 指出：“工业和通信领域正在经历一场由人工智能引领的革命性变革。”她将自己的环保议程与经济发展联系在一起。

东京已拥有超过100个高耗能的数据中心设施，确保本地化的绿色电力供应将日益成为一个经济先决条件。“我们面前的考验是如何驾驭这一变化，并将其转化为机遇。”

能源转型与积极举措并行，旨在保护城市免受恶劣天气影响。

除了安装喷雾降温系统等措施以缓解极端热浪外，Yuriko Koike 还在2026年4月签署了一项引人注目的政策，允许男性公务员穿着短裤和T恤上班。

尽管这项着装规定在私营部门的推行速度缓慢，但该政策反映了 Yuriko Koike 的信念，即东京都政府必须以身作则，以推动具有气候意识的做法常态化。

东京还在防御灾难性的洪水——即日语中所谓的“游击式暴雨”这种突发性强降雨，它严峻考验了该市的防御能力。8月22日，一场猛烈的暴雨席卷东京部分地区，每小时降雨量超过120毫米，而就在一周前，邻近的千叶县也发生了一场强降雨，导致13人死亡。

东京的主要防御屏障深藏于地下：一个由地下调节水库和分洪隧道组成的复杂系统。在2015年至2025年间，东京都政府将其地下蓄洪能力从212万立方米扩大到273万立方米。

谈到这些东京仍在努力扩建的隐蔽防洪工程时，Yuriko Koike 说：“过去10年，我们一直在推进和升级这些系统。即使遭遇倾盆大雨，虽然可能会出现一些局部洪水，但我们的地下蓄水设施能够防止重大灾害的发生。”

与此同时，该市一直在更换老化的市政供水和排污主管道，采用柔性抗震管道，这种管道在首都发生地震时能够弯曲而不断裂。

因此，东京在这方面已遥遥领先于日本其他地区，使其公用事业网络在应对大地震时更具韧性。

东京连接关键设施的供水主管道抗震率达到92%，而全国平均水平为47%；其排污管道抗震率已达87%，而全国平均水平为53%。

对 Yuriko Koike 而言，维持高标准的城市安全和气候韧性，与东京作为国际金融和商业中心的地位直接相关。

兼任经济合作与发展组织“拥护者市长”网络主席的 Yuriko Koike 表示：“我们不应仅从国内视角看待东京，与其他城市合作并分享彼此的专业知识，最终将转化为我们所有市民的安全与保障。”

为保持其竞争优势，东京正大力投资于人才和新业务。

2023年，Yuriko Koike 发起了年度“SusHi Tech Tokyo”（东京可持续高新科技展），该活动现已发展成为公认的亚洲最大规模的初创企业和创新盛会。2026年，该活动吸引了来自103个国家和地区的60,779名参与者，创下历史新高，汇聚了风险投资家、初创企业创始人和公民领袖。

东京也在培养下一代人才。今年7月，东京都政府与纽约大学开始商讨在其西部郊区多摩建立分校。此外，根据“东京全球通行证”计划，东京为本地大学生提供高达90万日元（约合5760美元）的旅行补助金，鼓励他们出国留学。

Yuriko Koike 说：“我的目标是通过‘硬件’（基础设施）和‘软件’（人力资本和制度）两方面，推动日本的可持续发展。” 《海峡时报》