三张动图看懂：伊朗战争如何改变途经霍尔木兹和马六甲海峡的油轮交通

五月份仅有少数超级油轮驶离海湾

（新加坡讯）5月13日凌晨，一艘中国超级油轮小心翼翼地穿过霍尔木兹海峡。自伊朗于2月28日关闭这条关键水道以来，这是罕见的航行之一。

中国的超大型油轮（VLCC）“远华湖号”（Yuan Hua Hu），于2026年5月13日穿行霍尔木兹海峡。路线和速度仅为示意性近似值，不反映精确的船只航迹或实时动态。 来源：彭博社

彭博社的船舶追踪数据显示，这艘由国有的中远海运能源运输股份有限公司（Cosco Shipping Energy）运营的超大型油轮（VLCC）“远华湖号”（Yuan Hua Hu），正紧贴海岸线航行。

自战争开始以来，这条由伊朗海岸警卫队控制的狭窄走廊，这已是第三艘过境的中国超大型油轮。

2026年1月至5月每日穿越霍尔木兹海峡的油轮数量。路线和速度仅为示意性近似值，不反映精确的船只航迹或实时动态。 来源：国际货币基金组织 PORTWATCH ARCGIS 每日咽喉水道数据（油轮通行数量，2026年1月至5月）

整个三月份，该海峡日均油轮通行量不足两艘，远低于战前每天约46艘的水平。

从海湾地区出口的原油运输（约占全球供应量的五分之一）几乎一夜之间完全中断，且没有其他替代管道。

4月13日，美国的执法行动使得伊朗水域对大多数运营商而言在商业上变得不可行。4月17日，德黑兰方面示意短暂重新开放，使得4月18日的通行数量增至16艘，这是封锁后的最高数字，约为封锁前数量的三分之一。

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这个窗口期在24小时内就关闭了。据报道，当美国海军“斯普鲁恩斯号”（USS Spruance）于4月19日扣押“Touska”号油轮后，通行数量骤降至两艘，并基本维持在这一水平。

2026年1月至5月每日穿越马六甲海峡的油轮数量。路线和速度仅为示意性近似值，不反映精确的船只航迹或实时动态。 来源：国际货币基金组织 PORTWATCH ARCGIS 每日咽喉水道数据（油轮通行数量，2026年1月至5月）

在新加坡南部，情况则截然不同。

虽然海湾原油占新加坡石油供应的很大一部分，但马六甲海峡依然是一条至关重要的通道，它连接着西非、北美等替代原油来源地与北亚各国。

战前，马六甲海峡的日均油轮通行量约为83艘；自霍尔木兹海峡关闭以来，这一数字降至日均约71艘，降幅约为14%。

马六甲海峡是中东石油运往中国、日本、韩国及亚洲其他地区的主要航道。

海湾地区的长期中断导致驶离霍尔木兹海峡的油轮减少，从而稀释了下游马六甲海峡的交通流量。霍尔木兹海峡的关闭也推高了油价，影响了工业生产和全球消费需求。

目前的降幅尚属温和，但这可能是一个早期信号，表明海湾地区的供应冲击正在影响亚洲的航运线路。

对于作为贸易和炼油中心的新加坡而言，这场冲突并非迫在眉睫的威胁。虽然长期的中断可能会减少交通流量，但市场波动性的增加也可能创造更多的交易和仓储活动。