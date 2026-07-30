维持利率不变后，美联储主席Warsh将焦点转回降低通胀

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分析师认为，9月加息的可能性目前为50-50。

这是美联储主席Kevin Warsh自5月接替Jerome Powell以来，第二次出席联邦公开市场委员会会议。 照片：路透社

美国联邦储备局（简称美联储）主席Kevin Warsh于周三（7月29日）誓言，要让央行不再成为市场关注的焦点，但他的言论最终还是导致了股市和债市的下跌。

自5月上任以来，在他第二次出席的联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee）会议上，美联储决定将利率维持在3.5%至3.75%的现有水平。

初步反弹

由于市场认为美联储的这一决定悬念极大，股市最初出现反弹。

主要做市商Citadel Securities的策略师们就曾预测，Warsh将会采取行动加息。

毕竟，在6月份他主持的第一次会议结束时，Warsh曾指出对通胀的担忧，并表示由于近期持续的伊朗战争局势升级，通胀前景已经恶化。

研究公司CFRA的策略师Arun Sundaram在给客户的报告中说：“投资者多年来从未在如此大的不确定性中等待美联储的利率决议。”

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Warsh在会后新闻发布会上释放的信息并没有提振太多市场信心。

他没有解释不加息的决定，而是坚称美联储的首要任务仍是将通胀率降至2%的目标水平。

Sundaram指出：“收益率曲线趋于陡峭——两年期国债收益率下降，而30年期国债收益率则触及2007年以来的最高水平——这很可能是一个信号，表明投资者对美联储将通胀率恢复至2%目标的能力缺乏信心。”

联邦基金期货市场仍然反映出今年晚些时候加息的预期，但9月份加息的可能性现在已经降至基本对半开的水平。

周三美联储宣布利率决议后，债券市场的疑虑情绪蔓延至股票市场。

蓝筹股指数道琼斯工业平均指数创下一年多来最大的单日百分比和点数跌幅。

强硬立场

Warsh表示，近期长期国债收益率的飙升，在某种程度上是他新方针下的一种健康副作用。

他补充说，美联储长期以来通过持续提供前瞻性指引，过于纵容市场，这使得债券市场能够将收益率与政策计划挂钩。

Warsh认为，这种持续的安抚在冠病大流行危机期间是有用的，但在经济环境较为“温和”的时期则没有必要。

然而，他这种强硬的策略，此前的美国央行官员也曾尝试过。

在2014年至2018年担任美联储主席的Janet Yellen，就曾因试图撤出刺激措施而引发市场动荡，最终被迫改变政策方向。

另外一个著名的例子是，在1970年代和1980年代，市场通过推高国债收益率，迫使美联储将重心放在应对通胀上，当时的美联储面临着所谓的“债市义勇军”。

从周三国债收益率的上涨来看，债市义勇军可能已经卷土重来。

财务咨询公司Wealthspire的高级副总裁Oliver Pursche表示，Warsh最终可能“不得不让他的愿景面对现实”。

一家券商指出，Warsh的做法或许有其合理之处，但仍可能引发重大的市场动荡。

Standard Chartered的策略师表示：“我们继续预计美联储将维持利率不变，但我们担心，如果市场认为美联储在该采取行动时没有行动，未来可能会做出激烈反应。”