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Ambani的Jio寻求印度史上最大规模IPO，估值达1080亿美元。投资者会买单吗？

此次上市正值外国投资组合投资者持续从本土股市撤资之际

Jasmine I S

Published Wed, Oct 21, 2026 · 03:15 PM
    • Jio的股票预计将于10月28日在印度国家证券交易所和孟买证券交易所上市。
    • Jio的股票预计将于10月28日在印度国家证券交易所和孟买证券交易所上市。 照片来源：彭博社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [班加罗尔] 改变了数百万印度人互联网连接方式的Jio Platforms，正在筹备一项价值3020亿卢比（约合32亿美元）的首次公开募股（IPO），这有望成为印度史上规模最大的一次上市

    此次上市将考验其盈利和增长前景能否支撑1080亿美元的估值，同时在印度股市持续资金外流的背景下，也将衡量外国投资者对印度的投资意愿。

    公开申购已于周三（10月21日）开始。

    到目前为止，机构投资者的反应非常热烈。据路透社援引知情人士报道，Jio的锚定投资者部分吸引了价值2.5万亿卢比的认购，约为该类别预留额度的30倍。

    根据公司提交的文件，投资者阵容包括BlackRock和Fidelity Investments等全球资产管理公司，以及包括新加坡政府投资公司（GIC）在内的主权财富基金。

    电信政策与监管专家、Com First (India) 总监Mahesh Uppal表示，Jio的上市可以增强其在卫星连接和数据中心等领域进行投资的能力，同时可能为其在包括6G在内的未来网络技术领域占据有利位置。

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    Jio是亿万富翁Mukesh Ambani旗下信实工业（Reliance Industries）所控股的电信和数码服务业务，其首次公开募股（IPO）的发行价区间定为每股1065至1119卢比，公司估值最高可达10.3万亿卢比。

    按市值计算，这将使其成为印度第四大上市公司，仅次于信实工业、巴帝电信（Bharti Airtel）和HDFC银行。

    规模驱动的增长

    印度的移动宽带市场由三家私营运营商主导，截至6月30日，这三家公司合计占有超过97%的用户份额。

    其中，Jio以49.78%的市场份额领先，其次是巴帝电信（35.47%）和Vodafone Idea（12.51%）。国有的Bharat Sanchar Nigam Limited（BSNL）持有剩余的2.2%份额。

    Emkay Research在一份报告中指出，Jio在成立不到十年的时间里，其2026财年（FY2026）的收入已达到1.5万亿卢比。从2024财年到2026财年，其营业收入的复合年增长率（CAGR）为15.8%。

    该公司于2016年推出时，提供免费语音通话和极具竞争力的流量套餐，迫使老牌运营商大幅下调资费，从而加速了移动互联网的普及

    一项曾对许多消费者而言昂贵的服务，变得让更广泛的人群能够负担，这推动了数字支付、在线娱乐和其他互联网服务的增长。

    Jio的推出也是Ambani多元化发展信实工业（Reliance Industries）战略中的一个决定性时刻。信实工业是一家长期涉足能源和石化领域的庞大企业集团，此举旨在将其业务扩展至电信和数码服务领域。

    其结果是形成了少数电信运营商能够匹敌的规模。截至2026年6月，该公司拥有5.333亿客户，占全国无线宽带用户总数的约一半，并承载了约60%的无线数据流量。

    Jio的每用户平均收入（ARPU）是衡量公司从每位客户赚取多少收入的关键指标。该指标从2024财年的182卢比增至2026财年的214卢比，并在2027财年第一季度达到216卢比。

    提高资费和增加对保费套餐的采用可以改善其盈利能力，而捆绑服务和企业产品则可以深化客户关系。

    CyberMedia Research行业研究部副总裁Prabhu Ram表示：“然而，更大的机遇在于从连接服务之外创造增量收入。”

    他表示：“Jio的规模提供了一个强大的平台，但投资者将越来越根据其资本回报和盈利增长来评判它，而不仅仅是用户数量。”

    这笔保费能否被证明是合理的？

    Techarc首席分析师Faisal Kawoosa表示，Jio的估值似乎带有保费，尽管信实旗下的业务历来享有更高的估值。

    他补充说，Jio的战略也使其有别于传统的电信运营商。通过在连接业务之外建立数码服务，它已将自己定位为能够从印度数码经济（Digital Economy）的扩张中受益。

    根据Emkay Research的计算，按其IPO发行价区间的上限计算，Jio的估值约为其2026财年盈利的33.3倍，以及其息税折旧及摊销前利润（EBITDA）的15.6倍。这一保费凸显了投资者已将多少增长预期计入价格。

    本次发行有望打破印度的IPO记录，超过现代汽车印度公司在2024年的上市，后者当时筹集了2785.6亿卢比。

    Jio此次发行完全由新股构成，预计最高可筹集3021.3亿卢比，比现代汽车的募资额高出约8.4%。

    对外国投资者意愿的考验

    Jio的IPO正值外国投资组合投资者持续从印度股市撤资之际。截至10月16日当周，10月份的资金流出已超过5200亿卢比。

    持续的抛售给市场带来了压力，使得市场对此次印度史上最大规模公开发行之一的反应，成为检验投资者对印度资产兴趣的重要标尺。

    锚定配售吸引了超过200家投资者实体参与，涵盖全球资产管理公司、主权财富基金、养老基金、专注于科技的投资者以及知名的印度家族办公室。

    这一反应凸显了机构投资者对此次发行的广泛兴趣，尽管来自锚定投资者的需求并不一定能预示在IPO向公众投资者开放后，更广泛市场的反应将会如何。

    Kawoosa认为，这种兴趣主要是针对特定公司和特定行业的，而不是海外投资者对印度看法发生改变的证据。

    CyberMedia的Ram表示，一次成功的上市有助于为印度的数码经济建立估值基准，并提振对该国资本市场（Capital Markets）的信心。但仅凭此次发行不太可能扭转外国投资者资金外流的总体趋势。

    “单凭一次IPO本身无法克服印度面临的更广泛的阻力，也无法扭转外国投资组合的资金外流，”他说道。他补充说，未来三年，执行力将是关键。

    继10月26日完成股票配售最终确认后，Jio的股票预计将于10月28日在印度国家证券交易所和孟买证券交易所上市。

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