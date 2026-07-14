亚细安新金融地理格局：互联互通成核心

区域金融格局正被重塑，但企业并未退缩，而是在积极适应。

随着企业将制造业产业群地点多元化，以及投资者寻求投资快速增长的经济体，亚细安正巩固其作为生产中心和连接枢纽的双重角色。 照片：PIXABAY

【新加坡】贸易紧张局势、不断演变的关税政策、地缘政治碎片化和技术颠覆正在重塑全球经济。资本和贸易流向的转变，以及货币和金融基础设施的数字化，正为企业、金融机构和投资者创造一个更复杂的环境。

亚细安的金融格局正在被重塑，但企业并未退缩，而是在积极适应。

贸易路线正在重塑

对许多企业而言，挑战不在于关税本身，而在于不确定性。随着贸易政策持续变化，企业正在重新思考供应链、库存策略和生产布局，以追求更高的可预测性和韧性。

跨境贸易和投资依然强劲。正在改变的是它们的路线。贸易的成功越来越不仅取决于成本，还取决于交付的确定性。

这是一个结构性转变，很可能会持续到当前周期之后，新的贸易走廊正在形成。我们看到中国与南亚、印度与中东、欧洲与印度以及亚细安内部的商业活动日益频繁。除了传统的“东西”贸易路线，“南南”走廊也变得日益重要。

亚细安地处全球一些最具活力的贸易和投资走廊的交汇点，具有得天独厚的优势，能从这一演变中受益。随着企业将制造业产业群地点多元化，以及投资者寻求投资快速增长的经济体，该区域正巩固其作为生产中心和连接枢纽的双重角色。

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新加坡的角色体现了这一转变，它正成为区域贸易、流动性和风险管理日益重要的协调点。新加坡已成为资本、财资和贸易流的关键枢纽，以及连接亚细安与中国、印度、中东和全球投资者的门户。

Standard Chartered的Hoornweg表示，在整个亚细安地区，实体资产的数字化正从试验阶段走向实际应用。 照片：STANDARD CHARTERED

互联互通是竞争优势

新经济走廊的兴起，正印证另一个重要现实：互联互通本身就是一种竞争优势的来源。

资本流动常常需要跨越多个司法管辖区、货币和监管制度。企业需要涵盖融资、财资、支付和风险管理的综合解决方案。投资者正在比以往更广泛的市场中寻求机遇。这一点在亚细安尤为明显，该区域的贸易流、资本流和财资活动日益互联，而新加坡已成为协调这些活动的重要中心。

在Standard Chartered，我们通过我们的走廊模式看到了这一点。该模式让我们能够凭借全球最国际化的银行网络之一，成为一个连接亚洲、非洲和中东的“超级连接者”。这个模式反映了一个简单的现实：资本日益追随互联互通。

无论是支持全球投资进入东南亚，促进与人民币（RMB）挂钩的贸易流，还是帮助跨国企业管理跨市场的资金和风险，其价值不仅在于提供资本，更在于将资本与机遇连接起来。

韧性是一种战略能力

近年来加剧的不确定性，也让人们更加关注韧性。

许多公司已将风险管理视为一种战略能力，而非周期性的财资职能。随着波动性变得更加持久，企业更加重视流动性、融资和市场风险管理。

建立流动性缓冲、分散融资来源以及积极管理外汇、利率和商品价格风险，已成为金融韧性日益重要的组成部分，而金融韧性又是企业整体韧性管理的一部分。

构建金融的数字基础设施

或许最具变革性的发展正发生在金融与科技的交汇处。

在整个亚细安地区，实体资产的数字化正从试验阶段走向实际应用。新加坡一直处于这一演变的前沿，这得益于其全球贸易枢纽的地位、先进的监管环境以及政策制定者与行业参与者之间的密切合作。

由新加坡金融管理局主导的各项举措——包括“守护者项目”（Project Guardian）和最近推出的Bloom（无国界、流动、开放、在线和多币种）计划——正在帮助行业超越概念验证阶段，迈向代币化技术可扩展和受监管的应用。

对市场参与者而言，代币化有潜力提高效率、透明度和韧性——从实时结算和流动性优化，到通过可编程资产实现更自动化的流程。假以时日，它还有助于拓宽投资者接触贸易和金融资产的渠道，从而支持实体经济获得更多资金。

一个实际的例子是，越来越多地使用代币化存款和账户余额来支持实时的财资和流动性管理。这些发展表明，数字资产如何在增强现有金融架构的同时，维护金融体系所依赖的安全性、韧性和信任。

技术的采用可能是渐进式的，而非革命性的。代币化资产将与现有市场基础设施共存，并在能带来实际效益的领域逐步扩展，因此企业需要为一个法定货币与数字货币并存的世界做好准备。

亚细安的机遇

新加坡崛起成为跨境资本、数字贸易基础设施和代币化金融的领先中心，让我们得以一窥未来的发展方向。作为通往亚细安的门户，新加坡在支持区域增长和投资流动方面的重要性得到进一步加强。 从更宏观的角度看，这表明该区域不仅能适应全球变化，其塑造全球变化的能力也在日益增强。

在未来几年，互联互通可能被证明是该区域最宝贵的资产之一。

作者是Standard Chartered企业及投资银行部首席执行官