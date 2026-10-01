基金经理表示，尽管亚洲在全球经济中影响力日增，但在全球私募市场中仍配置不足

全球GDP五大国中有三国（中国、日本和印度）位于亚洲，这为私募市场提供了机遇

（左起）BlackRock的George Maltezos、Partners Group的Kevin Lu、Tikehau Capital的Thomas Friedberger以及PAG的Nikhil Srivastava在“亚洲超级回报”2026年峰会的一个专题讨论会上。 摄影：JEAN LOW, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 尽管亚洲在全球经济中的比重日益增长，但在全球私募市场投资组合中的配置依然不足。投资者指出，随着全球资本流动的转移，中国、日本和印度存在投资机遇。

BlackRock亚太区资本形成主管兼董事总经理George Maltezos表示，亚洲占全球国内生产总值（GDP）的三分之一，贡献了约一半的全球增长，但大多数有限合伙人（LP）在该区域的投资组合配置最多仅为10%至15%。

他在本周举行的私募资本会议“亚洲超级回报”2026年峰会的一个专题讨论会上说：“按GDP计算，全球五大经济体中有三个（中国、日本和印度）在亚洲。”

Partners Group亚洲区主席兼合伙人Kevin Lu也认为这三个国家是充满机遇的领域。

他说：“我们确实认为中国市场仍然具有吸引力，但你必须找到正确的投资方式，无论是通过离岸还是在岸、直接投资还是二手份额交易。”

他补充道，相比之下，东南亚市场更为碎片化，需要付出更多努力去“梳理整合”。

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PAG私募股权联席主管兼合伙人Nikhil Srivastava表示，中国在2021年至2024年间经历了一段困难时期，但现在公司对收购业务领域感到非常兴奋。

他说，估值已出现显著回调，同时融资条件和人民币升值也变得更具支持性。他举例说，贷款价值比达到70%，利率低于2%。

Srivastava还表示，在过去五到十年大量资本流入美国市场后，未来资本可能会转向亚洲。

他指出，美国股市的回报越来越受到人工智能的驱动。他补充说，随着大量资本流入推高估值，部分投资可能会转向亚洲——这一趋势已从规模可观的亚洲收购基金的募集中初见端倪。

为何选择私募市场？

与会嘉宾表示，在管理投资敞口方面，私募市场对投资者而言仍然是重要选择。

Partners Group的Lu表示，私募市场使普通合伙人（GP）能够“进行干预、控制并产生影响，无论是财务上还是非财务上的”，同时也让有限合伙人（LP）能够构建长期投资敞口，而不受市场每日波动的影响。

同时，Tikehau Capital集团副首席执行官兼联席首席投资官Thomas Friedberger指出了私募市场扮演着日益重要角色的两个领域：国防和电气化。

他指出，特别是电气化，可能成为这一代人最好的投资机遇。

基础设施作为一个私募市场资产类别也在不断扩大。

Lu指出，该领域已实现显著增长，其公司的投资规模已超过200亿美元，使其在规模上接近公司的私募股权业务，尽管基础设施是一个更为新兴的资产类别。

周期性与结构性转变

与会嘉宾指出了正在重塑全球私募市场的周期性和结构性力量。

Srivastava表示，过去十年流入美国的大量资本可能会受到宏观经济和地缘政治环境变化的影响。

在结构性方面，他指出了导致更多不确定性的供应链重组，以及生成式人工智能对私募市场的影响。

Friedberger还指出了另一个转变——流动性固定收益与私募信贷之间日益增强的融合趋势。

从中高端市场到投资级的较大型发行方，可以在私募信贷、杠杆贷款、高收益债券和投资级流动性信贷之间进行选择，这可能导致公开和私募信贷市场的融合。

他还观察到股权资本的运用出现了更广泛的转变，从侧重于提高效率的公司转向了致力于提供韧性的公司。

他说，投资正流向国防、脱碳、去全球化和数字化等领域，而这些领域需要大量融资，私募资本可以在其中发挥作用。

在这些全球转变的背景下，Srivastava表示，亚洲的一个吸引力在于其各经济体处于不同的经济和市场周期阶段，且彼此之间的相关性较低。

他指出，尽管重大冲击仍可能影响该地区，但亚洲各经济体在其他时候往往遵循自身的发展轨迹。这为私募市场投资者创造了机遇，但同时也使得本地专业知识变得尤为关键。

他说：“这是一个相当微妙的地区，你需要有实地团队，能够理解每个地区的具体情况才能进行投资。”