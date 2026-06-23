SpaceX重返地球？为何这家2万亿美元巨头在3天内市值蒸发6000亿美元

Elon Musk 领导的这家公司股价周二下跌16%

就在几天前，SpaceX 刚刚完成了据报获得超过四倍超额认购、规模达750亿美元的首次公开募股 (IPO)，但此后股价却风云突变。 图片来源：彭博社

[新加坡] SpaceX备受期待的公开市场首秀以首周的狂热上涨收官，但此后地心引力似乎开始对这家太空探索和人工智能巨头产生作用。

周二（6月23日），在宣布将首次出售投资级债券后，这家由 Elon Musk 领导的公司股价连续第三个交易日下滑，下跌16%，收于154.60美元。

在这三天期间，该股市值蒸发了6000亿美元，使其总市值降至略高于2万亿美元的水平。

就在几天前，SpaceX 刚刚完成了据报获得超过四倍超额认购、规模达750亿美元的首次公开募股 (IPO)，但此后股价却风云突变。

SpaceX的股价为何突然下跌？其最近进军债券市场的举动与此有何关系？《商业时报》将为您解析推动此次抛售潮的原因，以及这对散户和机构投资者意味着什么。

SpaceX：估值泡沫？

截至6月22日收盘，SpaceX的迅速增值使其成为美国第六大上市公司，市值仅次于Microsoft和Amazon。

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一些分析师指出，其资产价格可能已脱离实质性的财务指标——即价格不再反映销售额、营收、盈利或利润等实际或前瞻性价值。

Swissquote银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示，「投机过度已经到了无法忽视的地步」，并警告市场回调在即。「SpaceX的市值不可能是2.66万亿美元，句号。」

她强调，与Nvidia、Alphabet、Apple和Microsoft等大型科技股同行不同——这些公司的年净收入在730亿至1320亿美元之间——SpaceX仍未实现盈利，同期录得50亿美元的亏损。

IPO后的股价飙升和下跌，也受到了供应紧张的推动。

瑞士银行Lombard Odier在6月16日的一份市场报告中指出：「SpaceX的自由流通股（约占其市值的4%）远低于通常水平，这抵消了其上市流通股价值创下历史最高纪录这一事实。」

新债券发行引发抛售潮

周一的抛售是由SpaceX计划通过发行债券借入高达200亿美元的消息引发的。

Ozkardeskaya称此举「对于一家正在烧钱的公司来说相当不寻常」。

她表示：「SpaceX赶上债券发行的热潮，为其过度的AI和基础设施支出提供资金，这重新引发了早前的担忧，即大型科技公司可能在人工智能基础设施上投入过多，并越来越多地通过债务来为此类支出融资。」

S&P对SpaceX的评级为BBB，低于Moody's的同等评级。S&P预计该公司在2030年前将一直处于现金流为负的状态，其烧钱速度将在2027年和2028年急剧上升。

为弥补这一资金缺口，预计SpaceX将更严重地依赖债务，到2028年其借款额将攀升至1320亿美元。

虽然发行债券为这家烧钱的公司提供了充足的资金来支持其资本密集型业务，但这却吓坏了股权投资者。

引入高等级债券为一家本已亏损的公司增加了固定利息偿付义务，引发了外界对其财务可持续性的质疑。

Impax Asset Management固定收益首席投资官Ross Pamphilon告诉彭博社，SpaceX正在要求投资者为一个既异常强大又极难建模的业务提供资金。

SpaceX的许多近期支出都与项目有关，而支持它的信贷投资者期望这些项目能尽早获得回报。

SpaceX在发射市场的主导地位以及其在人工智能相关交易中的其他光明前景，使得投资者愿意冒险一试，即便债券持有人之下的股权缓冲正面临审视。

Ozkardeskaya说，对其他人而言，这可能被视为一个「风险管理问题」。

她表示：「如果主要的股票和债券指数受相同因素驱动，它们将无法再有效地相互平衡。如果在人工智能方面出现任何问题——无论是由于收入令人失望、产能过剩还是采用放缓——一个看似多元化良好的投资组合可能会开始两头受损。」

SpaceX的下一步是什么？

对于想知道现在入场是否为时已晚的散户投资者来说，鉴于初始自由流通股受限，当前的市场格局更倾向于卖方市场。

一旦IPO后的锁股协议到期，新股进入市场，这种情况可能会发生改变。

届时，机构投资者可能将被迫购买SpaceX的股票，以匹配主要指数的权重。

Lombard Odier预计，SpaceX在基准指数中的权重将从0.1%上升至1%到1.5%之间。但分析师警告称，如果公司运营令人失望，这种高指数集中度可能会对更广泛的市场构成风险。

尽管存在短期波动和暂时的股权供过于求风险，财富管理公司对该行业的结构性需求仍普遍持乐观态度。

Lombard Odier认为，强劲的企业盈利和稳健的宏观经济背景继续为更广泛的股票市场提供支撑。

其报告称：「今年以来，地缘政治、通货膨胀和人工智能泡沫担忧都未能扰乱股市。我们预计新一轮的IPO浪潮也不会例外。」

Julius Baer的分析师在6月5日的一份报告中也表达了类似观点，认为市场对能否消化新增股票供应的担忧被夸大了。

他们将当前的IPO市场复苏视为对资本市场信心改善的证据，并指出：「选择性仍然至关重要，但下一代上市公司可能会为主、被动型投资者创造有吸引力的机会。」