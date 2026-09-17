超越贸易：人民币在亚细安的下一步发展

渣打银行的Karen Ng表示，企业正越来越多地基于实际经济效益来评估人民币。

渣打银行的Ng表示，在东南亚，人民币使用的主要驱动力已从政策导向转变为商业逻辑。 图片：路透社

【新加坡】贸易结算只是亚细安采纳人民币的开端。随着企业日益将人民币纳入其资金管理策略，融资和资本市场正成为其下一个前沿领域。

渣打银行（Standard Chartered）中国业务开放与人民币国际化业务主管Karen Ng表示，在东南亚，人民币使用的主要驱动力已从政策导向转变为商业逻辑。

她指出，过去，人民币的使用主要集中在中国企业以及与中国相关的供应链中。

如今，企业越来越多地基于实际的经济效益来评估人民币，旨在降低外汇兑换成本、减少融资成本，以及更好地匹配其贸易、融资和现金流的币种。尽管这一转变是渐进的，但在过去两三年中已变得愈发明显。

她表示，事实上，人民币不仅仅被视为一种低成本的融资货币。随着其离岸生态系统的成熟，它也被评估为一个能接触到差异化投资者群体的额外资本市场。

Ng说：“许多发行人日益将人民币资本市场视为一个战略性融资渠道，通过扩大投资者多元化和增强长期融资灵活性，来补充其现有的美元和新元融资计划。”

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例如，新加坡航空公司（Singapore Airlines）在6月份首次进入离岸人民币债券市场，发行了价值15亿元人民币（2.235亿美元）、票息为2.38%、为期五年的“点心债”。

Ng指出，该交易使该航空公司得以扩大并使其投资者基础多元化。她以此为例，说明人民币资本市场的发展已超越了单纯关于融资成本的讨论。

她继续说道：“强劲的需求和超额认购也表明，在离岸人民币市场，投资者对优质的非中国发行人的兴趣日益浓厚。”

跨国公司将推动增长

目前，人民币在与中国供应链深度融合的行业中采用率最高，包括制造业产业群、电子、自然资源与大宗商品、能源、物流和基础设施。

Ng指出，尤其是在中国仍是最大终端市场的金属与矿业以及能源行业，该银行越来越多地看到跨国公司与其中国客户讨论扩大人民币结算业务。

她说：“尽管采用过程仍然是渐进的，但这反映出企业对于将人民币收入与人民币融资和资金管理相匹配的兴趣日益增长。”

在她看来，下一阶段的增长很可能来自跨国公司。

她解释说：“中国企业通常能直接获得竞争激烈的在岸人民币融资，因此国际银行不太可能纯粹在定价上竞争。相反，我们看到在支持那些与中国相关的收入、采购或投资不断增长，且其区域资金决策通常在中国境外做出的跨国公司方面，存在着更大的机会。”

增长空间

然而，根据环球银行金融电信协会（SWIFT）的数据，尽管中国的贸易额占全球近五分之一，但在2026年7月，人民币在全球支付中仅占3.1%。

SWIFT的数据追踪通过其网络进行的交易。根据该数据，人民币仍然是全球支付中使用第五多的货币。而根据中国人民银行的说法，人民币是世界第三大贸易融资和支付货币。

对此，渣打银行在3月份发布的一份题为《企业人民币动态》的报告中指出，人民币国际化的战略意义在于，中国的经济体量与其货币在全球金融中的作用长期存在不匹配。

报告强调，对许多企业而言，人民币风险敞口存在于运营层面，但尚未经过刻意地结构化管理。随着时间的推移，这种脱节日益表现为一种结构性失衡，从而导致效率低下和战略风险敞口不断增加。

Ng表示，如今，企业在采纳人民币的过程中面临的最大挑战，不一定是融资成本，而是它们是否拥有自然的人民币现金流。

当公司同时拥有人民币收入和支出时，采用人民币的商业理由就显而易见。如果收入仍以美元计价，而融资采用人民币，那么对冲成本可能会抵消部分融资优势。

她指出，在这种情况下，是否采用人民币取决于每家公司的资金状况，而不仅仅是定价。她说，运营准备情况是另一个考虑因素，包括支付基础设施、清算效率和内部资金管理政策。

亚细安各国采用情况的差异

渣打银行中国业务开放与人民币国际化业务主管Karen Ng认为，人民币采用的下一阶段增长将越来越多地来自跨国公司。 图片：渣打银行

然而，东南亚主要经济体的现状各不相同，这反映了它们与中国的贸易联系、企业结构和金融市场生态系统的差异。

Ng说，例如，新加坡扮演着区域资金和融资中心的角色，它主要是促进而非产生人民币流动。

许多跨国和区域性企业将其资金管理、流动性管理和外汇风险管理集中在新加坡，因此，整个东南亚产生的人民币贸易流通常通过新加坡的融资、对冲和资本市场进行中介处理。

Ng认为，新加坡在支持区域人民币采用方面处于有利地位，特别是考虑到近期推出的一系列新的金融和资本市场举措，包括去年12月宣布任命第二家人民币清算行。

Ng指出，在邻国马来西亚，该国与中国拥有亚细安最深入的制造业产业群供应链之一。随着从中国的采购持续扩大，电子、机械和工业领域的人民币使用量正在增加。

她解释说：“许多企业已经有相当数量的人民币应付款项，这使得人民币融资和结算成为一种自然的延伸。”

Ng说，同样，泰国与中国在汽车、电子和旅游业方面有着稳固的联系，中国在电动汽车制造和工业园区的投资，可能会逐步增加人民币在采购、融资和资金活动中的使用。

与此同时，印度尼西亚的机会在于其大宗商品出口和中国的对外投资。

她补充说，在这个东南亚最大的经济体中，镍加工、电动汽车电池供应链和基础设施发展正在创造越来越多与中国相关的贸易流，随着时间的推移，人民币可能在其中扮演更重要的角色。

Ng说：“人民币国际化的下一阶段不太可能由单一产品驱动。相反，它将越来越多地由行业生态系统驱动。”

“机会不在于只关注单笔的人民币贷款或贸易交易，而在于支持端到端的人民币价值链，包括贸易结算、资金管理、营运资金、流动性管理和资本市场。”