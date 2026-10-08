2025年东亚和太平洋地区混合融资金额达44亿美元

但该地区仅占此类融资总额的8%，较2024年下降了13%。其他地区的交易额保持稳定

全球范围内，2025年混合融资金额稳定在258亿美元，略高于2024年的257亿美元。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

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[新加坡] 混合融资机构Convergence表示，包括东南亚在内的东亚和太平洋地区，其混合融资交易额从上一年的35亿美元增至2025年的44亿美元。

该机构在周三（10月7日）发布的一份报告中指出，该地区交易额仅占当年混合融资总额的8%，低于前一年的13%。

全球范围内，2025年的混合融资金额稳定在258亿美元，略高于2024年的257亿美元。

报告指出，尽管官方发展援助大幅下降，且低收入新兴和发展中经济体的私营部门投资处于几十年来最低水平，混合融资金额依然保持了稳定。

报告认为，经济合作与发展组织（OECD）成员国分配给混合融资的官方发展援助相对免受削减影响，加上私营部门融资的整体增加，共同缓冲了创纪录的援助削减给市场带来的冲击。

混合融资是一种募资方式，主要依靠风险偏好较高的投资者，如多边开发银行、开发性金融机构、慈善家和政府等，提供优惠或催化资本，以吸引更多商业投资者参与。

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对于那些虽不具备完全的商业可行性、但在环境和社会方面具有重要意义的气候项目，混合融资已成为动员资本的关键机制之一。

报告称，气候融资在市场活动中的份额有所扩大，金额增加了超过6%，达到12亿美元。

在气候融资领域，气候适应融资——即旨在帮助社会更好地准备和减少对气候影响脆弱性的项目资金——增长了一倍以上，从上一年的24亿美元增至2025年的56亿美元，增幅达133%。

气候减缓项目，即旨在减少温室气体排放的措施，继续吸引最大份额的融资，金额达99亿美元，但该数字较2024年下降了26%。

同期，私营部门的承诺投资额从88亿美元增至112亿美元，增幅为27%，其中大部分资金来自商业银行。

报告称：“这一增长得益于更多地使用风险分担协议，这些协议为发展中国家的国内银行提供了信贷保护。”

2025年杠杆率创下历史新高，每1美元的优惠资本撬动了总计5.33美元的商业融资。这一水平高于2024年，当时每1美元优惠资本可撬动4.14美元。

报告指出：“杠杆率的提高部分反映了担保工具的更广泛使用。通过降低特定风险，而非直接为交易提供更大比例的资金，担保工具能以较少的优惠资本撬动更大规模的商业融资。”

尽管私营部门在混合融资活动中的承诺投资有所增加，但大部分资本被投向了具有更有利环境的中等收入市场。

针对低收入国家的交易约占混合融资活动的13%，与2024年的水平大致相当。

通常获得最高混合融资金额的撒哈拉以南非洲地区，已被东欧和中亚地区超越。