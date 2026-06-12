Amundi首席投资官：中国市场“便宜得多”，但须警惕对海外交易的打击
Vincent Mortier认为，该打击行动对中国市场情绪有净负面影响。
- 法国资产管理公司Amundi首席投资官Vincent Mortier于周五（6月12日）在巴黎出席年度Amundi世界投资论坛2026并发表讲话。 Amundi
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【巴黎】法国资产管理公司Amundi的首席投资官表示，他仍对中国市场持乐观态度，但警告称，北京方面近期为遏制资本外流而采取的打击行动并非一个好信号，尤其对外国投资者而言。
Vincent Mortier表示，中国市场仍然“便宜得多”，并且该国的五年规划也为投资者看好中期前景提供了理由。
他于周五（6月12日）在法国首都举行的年度Amundi世界投资论坛上向记者补充道，尽管国内消费仍是一个问题，但中国的出口竞争力依然强劲。
但他也表示：“到目前为止，中国的储户基本上将资金投入银行账户和短期债券，尚未真正进入股市，这是缺失的一环。外国投资者也还没有表现出真正的兴趣，而国内投资者对股票的配置也不高。”
他坚称，将中国作为投资组合中的一个工具，仍然是实现多元化的良好途径。
他表示：“我认为基于基本面原因进行投资配置是更好的选择，而且这也是一个很好的多元化方式，因为中国市场与其他市场的相关性一直很低，这很有利。事实上，我们因此继续看好中国。”
尽管世界正被伊朗冲突等重大的地缘政治问题所困扰，这些问题已对某些市场造成冲击，但他仍看好中国的芯片行业，并预测这个亚洲巨头将在几年内生产出“有竞争力”的芯片。目前，韩国、台湾地区和美国的公司在这一领域处于领先地位。
中国打击跨境交易
他警告称，鉴于内地投资者对投资海外股票的需求日益增长，近期为遏制资本外流而打击非法跨境股票交易的举措，最终可能对中国自身市场产生负面影响。
Mortier表示：“我能理解其背后的逻辑，但我不认为这是一个很好的信号，这也是外国投资者不太热衷于在岸购买（中国A股）的原因之一。”
但他指出，相对而言，这一发展可能对香港有利。
“我认为，对许多投资者而言，香港至今仍是他们（投资组合）的一部分，而且我认为中国当局已经明白香港在其工具箱中的作用。所以我认为情况会继续如此——香港仍然是投资中国的门户。”
打击消息传出后，在美上市的中概股应声下跌。然而，许多中国巨头的股票也在香港交易，并且仍可通过“沪深港通”（Stock Connect）等获批机制进行投资。因此，这可能会促使中国公司选择在香港上市。
投资者仍可能因这一事态发展而失去信心，从而损害中国市场的投资情绪：外国投资者不相信他们应该将资金投入中国的未来，而国内投资者也无法将资金用于海外投资。
Mortier表示：“因此我们需要关注此事，因为如果这是一个新规的开端，那么它可能会对中国市场产生负面影响。”
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