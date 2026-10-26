中国市场竞争空前激烈，新加坡企业何处觅得增长空间？

新加坡企业发展局的Kow Juan Tiang表示，中国经济的庞大规模意味着市场仍存在巨大机遇。

在上海外滩来福士广场，由凯德集团运营的沉浸式餐饮场所“胥宴”中，一名舞者装扮成飞天仙女。 图片：海峡时报

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【北京】随着中国机器人产业的蓬勃发展，新加坡初创公司Xnergy希望从中分一杯羹——不是通过制造机器人，而是通过开发能让机器人持续运行的无线充电器。

Xnergy押注，随着中国制造商竞相实现生产自动化并在更多行业部署机器人，市场对其充电器的需求将会飙升。

Xnergy首席执行官兼联合创始人Tong Chin Fong说：“我们在2018年刚起步时，中国的机器人产业规模还很小，每年仅生产10万台移动机器人。而如今，仅我们的一个客户就在今年前七个月生产了10万台。”

他在位于江苏省沿海城市苏州工业园区的公司研发实验室告诉记者：“在淘金热时期，卖铲子的人赚得最多。现在当大家都在追逐机器人时，我们就是那个卖铲子的人——为机器人提供无线充电器。”

在中国竞争激烈的市场中，一些新加坡公司正通过提供与中国企业互补而非直接竞争的技术和解决方案，来开拓自己的利基市场，Xnergy便是其中之一。

随着中国市场的挑战日益严峻，发现这样的利基市场变得愈发重要。 中国经济在21世纪初高速增长、几乎任何生意都能致富的黄金时代已经一去不复返。

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在房地产市场长期低迷和经济不确定性的大背景下，中国消费者开始勒紧裤腰带，也难怪新加坡企业会质疑中国市场是否还像过去那样回报丰厚。

残酷的竞争，也就是中国所说的“内卷”，挤压了利润空间，迫使一些中国公司倒闭，也促使另一些公司出海寻找新的发展机会。

新兴机遇与增长中的市场

如果连本土企业在自己的主场都举步维艰，那么新加坡公司在中国还有机会站稳脚跟并蓬勃发展吗？

新加坡企业发展局中国司司长Kow Juan Tiang表示，只要企业审慎选择行业并发挥自身优势，答案是肯定的。

他指出了三个快速增长的领域：科技与创新、医疗保健与生物医药、以及绿色产品与服务。

Kow在9月对记者说：“尽管存在竞争，但至少这些领域的市场规模在不断增长。”

今年9月，《海峡时报》作为新加坡企业发展局组织的媒体访问团的一部分，走访了位于上海、苏州、广州和深圳的Xnergy及其他新加坡公司。

这三个领域也与中国“十五五”规划（即国家2026年至2030年的经济蓝图）的重点方向大致相符。

中国需要技术创新来支持先进制造业，这是政府为提升产业价值链、与美国竞争而投入大量资源的一个关键领域。

先进制造业的扩张速度远超整体经济。根据中国国家统计局的数据，2026年上半年，该行业大型工业企业的增加值同比增长13.3%，远超中国4.7%的整体经济增长率。

对于像Xnergy这样的公司而言，这种扩张为它们提供了机遇，可以为中国日益自动化的工厂提供核心技术。

该公司将最初在南洋理工大学开发的技术带到中国，与当地机器人公司合作，对其无线充电器的设计进行微调，并利用中国的制造能力，在三年内将其投入生产。

此后，该公司已在全球售出7000台设备，业务范围远至斯洛文尼亚，其一位中国客户已将业务扩展到那里。

另一家在扩张行业中找到机遇、同时避免与中国制造商直接竞争的新加坡公司是Quantified Energy。该公司将目光投向了绿色经济。

此后，该公司已在全球售出7000台设备，业务范围远至斯洛文尼亚，其一位中国客户已将业务扩展到那里。

另一家在扩张行业中找到机遇、同时避免与中国制造商直接竞争的新加坡公司是Quantified Energy。该公司将目光投向了绿色经济。

尽管中国太阳能板制造业的新进入者面临着产能过剩和激烈的价格战，但Quantified Energy通过专注于太阳能板安装后的环节——检查其是否正常工作——来规避竞争。

该公司由来自新加坡国立大学（国大）太阳能研究所的一个团队创立。

联合创始人Khoo Yong Sheng告诉记者，公司之所以来到中国，是因为这里拥有广阔的市场：预计到2026年，中国的太阳能装机容量将达到约1.5太瓦，大致相当于30亿块太阳能板。

该公司使用自动无人机、人工智能和电致发光成像技术来检测太阳能板的缺陷。

Khoo说：“与竞争对手相比，我们的技术能够以更少的人力、更快、更准确地完成检测。”

对于拥有自主技术的新加坡公司来说，中国不仅提供了一个庞大的客户群，还提供了研发能力和制造生态系统，帮助它们开发产品并向海外扩张。

2025年，中国在研发上投入约5850亿美元（约合7480亿新元），占其国内生产总值的2.8%。中国还拥有庞大的工程和研究人才库。

新加坡生物技术公司Lion TCR一直在利用中国的医学研究机构和医院生态系统，加速其针对乙型肝炎和肝癌等疾病的T细胞免疫疗法的开发和测试。

其技术基于杜克-新加坡国立大学（国大）医学院教授Antonio Bertoletti的研究。

这家从新加坡科技研究局（A*STAR）分拆出来的公司，已在新加坡和中新广州知识城建立了符合“药品生产质量管理规范”（Good Manufacturing Practice）的设施，用于生产细胞疗法。

Lion TCR首席执行官Peng Xiaoming表示：“我们源于新加坡，将创新带到中国以加速临床开发和制造。我们的最终目标是走向全球。”

主动求变，仍有一线生机

机遇并不仅限于新兴行业的初创企业。即使是身处困境的传统行业中的老牌新加坡公司，只要富有创造力并保持灵活，也能找到新的增长方式。

以在中国管理着49家购物中心的凯德集团 (CapitaLand) 为例。

在房地产市场长期低迷和经济放缓的背景下，购物者日益转向电子商务或缩减开支，导致商场客流量下降，整个零售行业都因此面临挑战。

凯德集团的策略是调整其租户组合，以提供更多消费者无法轻易在线上获得的体验。

例如，在凯德集团于上海运营的大型购物中心上海外滩来福士广场，原计划用作电影院的一半空间被改造成了婚宴场所。这一变化反映了观影习惯的转变，越来越多的人选择在家中或手机上观看电影。

但随着结婚的中国年轻人减少，该空间后来又被改造为“胥宴”——一个沉浸式餐饮场所。在这里，客人可以穿上中国传统服饰，享用精致菜肴，并观赏喷火、杂技以及灵感源自古丝路城市敦煌的舞蹈表演。

当《海峡时报》记者9月探访“胥宴”时，约有10名西方游客兴致勃勃地各自花费近200新元，装扮成唐朝官员或宫女，并配以精致的发型和妆容，来享受这顿大餐和表演。

凯德集团从销售商品转向销售体验的策略，是受到了中国消费市场一个更广泛趋势的影响。

2026年上半年，服务零售额同比增长5.3%，远超商品销售额1.1%的增幅。

新加坡企业发展局的Kow承认，在竞争异常激烈的中国市场生存可能非常艰难，如果一些新加坡公司不处于增长性行业，或不清楚自己能提供何种价值主张，它们将不得不退出市场。

但这并不意味着新加坡公司应该放弃中国市场。Kow指出，尽管过去两年中国的经济增速放缓至5%，但其庞大的经济体量意味着仍然存在巨大机遇。

他表示，作为一个GDP约20万亿美元的世界第二大经济体，以这样的增长率计算，中国每年将新增近1万亿美元的产出——这大约相当于一个中等规模经济体的体量。

对于希望进入中国市场的新加坡公司，新加坡企业发展局为可行性研究提供资金支持，并能帮助它们对接加速器以寻找本地合作伙伴。该机构还帮助企业了解中国的政策可能如何影响其业务。

Kow说：“我们的职责和希望，就是提高新加坡公司在中国的成功几率。” 海峡时报