中国7月1日投资新规重塑企业海外扩张格局，包括对新加坡的投资

一些企业家认为，新规只是正式承认了他们早已面临的地缘政治现实。

今年4月，中国阻止了Meta对人工智能初创公司Manus的收购，不到两个月后，北京就宣布了旨在限制此类交易的对外投资新规。 图片来源：路透社

【北京/新加坡讯】中国即将于7月1日生效的对外投资新规，使新加坡作为中国企业寻求全球市场门户的角色备受关注。

企业家、投资者和顾问告诉《海峡时报》，尽管新规短期内可能会减缓一些交易，但它们更有可能重塑中国公司在海外的运营方式，而非阻止它们通过新加坡进行扩张。

这项于6月1日宣布的法规，引入了北京所称的对外投资“全过程监管”，将监管范围扩大到海外投资的整个生命周期，并首次明确将此类活动与国家安全考量挂钩。

这预计将意味着对战略敏感领域的审查将更加严格，例如人工智能、半导体、电池和电动汽车，因为北京希望更好地掌握中国资本、技术和人才的海外流动情况。

然而，一些企业家认为，这些法规与其说是一项根本性转变，不如说是对他们早已在应对的地缘政治现实的正式承认。

常驻新加坡的中国企业家Ellen Cheng表示，她经常合作的中国人工智能初创公司创始人们对此基本上不为所动。

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Cheng告诉《海峡时报》，即使这些规定早一年或晚一年生效，也不会有太大区别，因为在当今的地缘政治环境下，企业家们已经越来越意识到技术流动的限制。

“许多中国企业家仍然希望打入全球市场，而实现这一目标的最佳地点就是新加坡。

“但在这里设立基地只是第一步。他们知道自己仍需遵守中国的法律，例如关于人才和数据出境的规定，”Cheng说道。她运营着一个名为《The AI Duet》的中文播客，主要采访中国人工智能领域的创始人。

顾问和投资者普遍认为，这些法规并不代表对中国技术流出大陆的全面打压。

新加坡咨询公司RMA Group的中国区经理Celia Yin表示，企业在评估新规将如何实施之际，正采取“观望”态度。该公司已帮助数十家中国企业在新加坡及东南亚其他地区建立业务。

她表示，寻求进入外国市场的公司通常会花费至少一年的时间来评估市场和商业环境，不太可能仅凭一份政策文件就做出决定。

中国总体上仍然支持企业进行海外扩张，Yin补充说，她引用了中国的“十五五”规划，这是中国于2026年更新的宏观社会经济发展蓝图。

“所以，并非中国不再希望其企业走向海外，”Yin补充道。“更确切地说，中国希望它们以一种更平衡的方式进行，同时满足特定条件并将国家安全考量纳入其中。”

然而，顾问们警告称，新框架可能会带来新的不确定性，并增加合规成本，尤其是在战略敏感领域。

为中国出海企业提供咨询服务的罗夏信律师事务所(Stephenson Harwood)的律师Liu Tingting预计，由于企业需要应对新规带来的不确定性，敏感行业的对外投资在短期内将放缓。

她表示，如果公司认为其海外投资可能涉及敏感领域或影响国家安全，就需要寻求监管部门的批准，而北京现在正释放出对此进行更广泛解释的信号。

“界限在哪里？这一点并不清晰，”她补充说，并认为人工智能、机器人和固定金额技术等领域的公司在存疑时会倾向于谨慎行事，寻求更多批准，从而拖慢进程。

另一些人则表示，其影响不仅限于额外的审批和文书工作。

常驻新加坡的商业顾问Henry Wang表示，毫无疑问，这些法规将影响投资效率。他说，北京发出的总体信号是，海外资本必须受到管理或控制。

“这意味着，即使你的资金出海，监管机构仍然希望清楚地了解它们的投资去向、再投资利润情况以及正在收购的资产，”他告诉《海峡时报》。

北京的影响力

政府在2026年早些时候对Manus案的干预，让外界得以一窥这些国家安全考量在实践中可能如何体现。

北京阻止了Manus出售给美国科技巨头Meta的交易，Manus是一家由中国创始人创立、总部位于新加坡的人工智能初创公司。

这一事件在投资界引起了震动，许多人因此得出结论：先迁至新加坡再出售给硅谷巨头的策略可能不再奏效。

这也表明，北京不愿将具有重要战略意义的人工智能技术让渡给其主要地缘政治对手。

同样在4月，彭博社报道称，一些有前景的中国人工智能公司已接到指示，在未来的融资轮中拒绝美国资本，除非获得政府批准。

然而，一些观察人士认为，新规带来的更高清晰度也有其好处。

投资公司ACV Capital的管理合伙人Helen Wong表示，对于那些可能曾以为在新加坡注册就能自动摆脱中国监管的公司而言，这些新规提供了更高的清晰度。

她说：“中国当局已经明确表示，仅有公司注册地是不够的，关键在于你的人才基地、数据来源以及技术研发地在哪里。”

“这是积极的，因为如果规则清晰，投资者就知道如何应对。”

“新加坡漂白”（Singapore-washing）

对新加坡而言，另一个层面是这些法规对“新加坡漂白”（Singapore-washing）现象意味着什么。随着疫情后中国对新加坡投资的增加，该术语自2022年起开始在媒体上出现。

它通常指的是中国公司在新加坡设立业务，同时淡化其中国背景，以规避西方的审查。

长期以来，除香港外，新加坡一直是中国在亚洲对外直接投资的首选目的地，投资领域包括科技和绿色能源等行业。

中国商务部的数据显示，中国对新加坡的投资从2022年的83亿美元（107亿新元）增至2023年的130.9亿美元，并在2024年达到178.9亿美元。

常驻新加坡的企业家Cheng反驳了“新加坡漂白”一词所带有的负面含义。

她表示，与她合作过的创始人们都为自己的中国出身感到自豪，但他们从第一天起就是为全球市场而创业，因此需要一个中立的运营基地。

她表示，特别是对于人工智能和科技领域的创始人而言，这些新规的一个主要影响是，地缘政治合规和母国监管风险必须从一开始就考虑，而不是事后才想。她补充说，Manus案已经有效地堵死了一小部分试图掩盖其中国背景的公司的道路。

“这些规则将加速一个自然筛选的过程：真正有全球化意图的创始人将欢迎这种监管清晰度——他们知道合规现在是走向全球化的基础，而不是天花板；而那些仅将新加坡作为装饰外衣的公司将面临真正的结构性风险，”Cheng补充道。附加报道：Kok Yufeng和Joyce ZK Lim。 《海峡时报》