COP31：新加坡批准首个与卢旺达合作的碳项目，用于国际排放抵消

通过此项目，预计在2026年至2030年间将减少约78万吨二氧化碳当量的排放

【新加坡】新加坡已批准其双边碳市场协议下的首个碳信用项目。

在所有合作伙伴国家中，卢旺达是第一个获批项目的国家。该项目生成的碳信用可用于抵消新加坡的国家排放量，以及须缴纳碳税的公司的排放量。

该项目是首个在具有法律约束力的框架下获批的项目。该框架是一份由新加坡和卢旺达于2025年5月签署的实施协议，根据《巴黎协定》第六条，管辖两国之间的碳信用生成和转让。

根据管辖碳信用双边和国际转让规则的《巴黎协定》第六条的要求，卢旺达也已对该项目发出授权。

这意味着该项目生成的碳信用可用于实现新加坡的气候目标，而作为东道国的卢旺达，则需在其报告的排放量中，增加与转让给新加坡的碳信用额度相等的数量。

这一被称为“相应调整”的会计机制是第六条的一项核心要求，旨在避免双重计算，即同一减排量被同时计入两国的气候目标。

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一个碳信用代表减少或消除一吨二氧化碳当量 (tCO2e) 的排放。

新加坡国家环境局于周六（11月14日）在第31届联合国气候变化大会（COP31）的场边会议上表示，这个获批项目由Climate Bridge International开发，旨在改善卢旺达人民获得安全饮用水的条件，这也是该国的气候优先事项之一。

通过向卢旺达各地的家庭和幼儿发展中心（重点是其西部省份）分发30万个陶瓷滤水器，该项目预计将惠及约180万人。

这些滤水器将为家庭和中心提供安全的饮用水，无需再使用木柴或木炭烧水。

国家环境局表示：“通过减少对这些燃料进行水处理的依赖，该项目还将减少相关排放和室内空气污染。收集木柴的需求减少，预计将为教育、创收活动和社区参与腾出时间。”

该项目预计将在2026年至2030年间减少约78万吨二氧化碳当量的排放。首批1万个滤水器已于6月开始分发，其余的将在2027年逐步部署。

国家环境局表示，此次首个授权标志着新加坡国际碳市场合作的一个里程碑。目前，根据新加坡和卢旺达之间的实施协议，还有超过20个项目正在接受评估。

尽管新加坡已签署了12项实施协议（其中六项已投入运作），但至今尚无项目获得必要的授权。此类授权将为符合新加坡资格标准的碳信用签发并转让给该国铺平道路。

新加坡此前设定了目标，即在2028年左右实现温室气体排放达到峰值，并在2030年前将其减少到约6000万吨二氧化碳当量。

除了帮助新加坡抵消排放以实现其中期气候目标外，须缴纳碳税的公司也可用其抵消其应税排放量的5%。

由于此类碳信用供应不足，它们之前一直无法这样做，因此被允许将其在2025年未使用的抵消额度结转至今年。公司只能使用符合《国际碳信用框架》中列出的新加坡资格标准的碳信用，来抵消其排放。

另外，新加坡和孟加拉国也在COP31的场边会议上签署了一项初步的碳信用协议，该会议正在土耳其安塔利亚举行。 周六签署的谅解备忘录（MOU）将为两国根据《巴黎协定》第六条进行碳信用交易铺平道路。 根据该谅解备忘录，两国将致力于达成一项实施协议，规定如何根据第六条将碳信用从孟加拉国转让至新加坡。 该谅解备忘录还有助于交流最佳实践和知识，以发展高诚信度的碳市场，并确定符合第六条的互利碳信用项目。

能源、贸易和工业部表示，这将支持两国实现其气候目标，同时促进可持续发展。 该协议由新加坡永续发展与环境部常任秘书 Melvyn Ong 与孟加拉国环境、森林和气候变化部国务部长 Shaikh Faridul Islam 签署。