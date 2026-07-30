长鑫存储刚成为中国市值最高的公司。但在人工智能驱动的芯片热潮中，它究竟处于何种地位？

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分析师对目标股价看法不一，部分看涨至116元，另一些则持怀疑态度

长鑫存储的初始估值为每股8.66元，发行67亿股，占发行后自由流通股的10%。 图片来源：路透社

【新加坡】周一（7月29日），长鑫存储技术有限公司（CXMT）在上海首次亮相后股价飙升，引起了投资者的关注。

在首次公开募股（IPO）当天，其股价飙升超过500%，使该公司一跃成为中国大陆市值最高的上市公司。

此次IPO的初始估值为每股8.66元，发行67亿股，占发行后自由流通股的10%，公司市值为5790亿元人民币（约合855亿美元）。然而，随后的股价大涨使其市值飙升至3.3万亿元人民币。

在全球许多其他芯片股普遍下跌之际，长鑫存储的重磅IPO备受瞩目。

例如，尽管第二季度利润创下历史新高，但韩国芯片巨头SK海力士（SK Hynix）因业绩未达市场普遍预期，在纳斯达克的股价下跌了8.9%；而台湾的台积电（TSMC）股价也下跌了近3%，市值一度蒸发2万亿新台币（约合617亿美元）。

新加坡的半导体股，如 AEM 和 UMS ，在周二也下跌了高达8.5%。

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随着其估值飙升，投资者可能想知道长鑫存储在芯片界的地位究竟有多稳固——或者这仅仅是短暂的炒作。以下是业内人士的看法。

长鑫存储的业务是什么？业绩如何？

这家中国半导体集成器件制造商是动态随机存取存储器（DRAM）芯片的主要生产商——这种芯片广泛应用于从智能手机到服务器和人工智能系统的各种电子设备中。公司专注于DRAM的设计、制造和研发。

根据其IPO招股说明书，长鑫存储是全球第四大DRAM供应商，仅次于三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）和美光（Micron），去年市场份额接近8%。

其第一季度收入跃升至508亿元人民币，同比增长高达719%。净利润飙升1268%，达到330亿元人民币。其客户包括阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、Oppo、Vivo等。

分析师认为，尽管目前芯片股普遍受挫，但由于存储器超级周期预计将持续到2027年和2028年，DRAM芯片生产领域在中长期内仍将保持“热门”状态。

自人工智能热潮兴起以来，存储芯片的需求一直很旺盛，尤其是在数据中心、工业和汽车终端市场。

晨星（Morningstar）股票分析师Jing Jie Yu表示，长鑫存储的消费级DRAM产品尤其能够满足各类电子产品制造商的规格要求——特别是那些希望在未来出现短缺时实现供应链多元化的公司。

他补充说，然而，作为一家中国大陆的芯片公司，在芯片领域的博弈中，应对与美国之间持续的贸易紧张局势可能仍是一大挑战。

长鑫存储在存储芯片领域的地位如何？

然而，这家中国公司能否与SK海力士、三星和美光等顶级芯片巨头竞争？

野村（Nomura）的半导体研究分析师Donnie Teng和Frank Fan看好长鑫存储这只不断崛起的芯片股。他们给予该股“买入”评级，目标价为116元人民币。

他们在周一的一份报告中写道：“考虑到未来几年全球存储器供应紧张的局面不太可能缓解，我们预计长鑫存储的市场份额增长将会加速。”

分析师们给予该股20倍的目标市盈率，因为他们预计长鑫存储的交易估值将是其美国主要竞争对手美光公司的两倍。

作为参考，这家美国芯片制造商过去五年的平均市盈率约为10倍。

然而，晨星的Jing提出了相反的观点，他认为长鑫存储与其他主要芯片公司相比仍有“追赶空间”，并且“追赶的难度会越来越大”。

他解释说，由于无法获得极紫外光刻（EUV）机等专用设备，该芯片制造商目前在技术上落后同行两代，弥合这一差距的难度将越来越大。

其他三大存储器巨头将使用该技术来制造下一代DRAM芯片。

此外，行业观察人士还指出，该芯片公司的股份发行是为战略投资者保留的，其中包括中央政府的社保基金以及中邮人寿保险等国有保险巨头。

一篇彭博社（Bloomberg）的文章指出，因此，大型投资者会制定策略以获取可观利润——尤其是在锁定期至少为一年的情况下——这使得发行价被定得足够低。

Jing给予长鑫存储的目标价为16.10元人民币，他认为目前股价“估值过高”，因为市场对这家中国公司维持高存储器价格和盈利能力的能力过于乐观。

“股价的飙升主要是由境内投资者的强烈热情驱动的，他们终于有了一个参与存储器超级周期交易的重要渠道，但（我们）认为其估值已与基本面脱节，”他在周二表示。

他告诉《商业时报》（BT），长鑫存储周一49.50元的开盘价意味着其2027年的预期市净率约为5.7倍——这将是他所覆盖的存储器公司市净率的两倍以上。

然而，他并不同意这一估值，理由是与全球存储器领导者相比，长鑫存储存在“技术能力滞后”的问题。

尽管如此，Jing预测，得益于全球存储器短缺、国内人工智能需求加速以及全球消费电子产品制造商对其产品需求的增长，长鑫存储在2026年的DRAM位出货量份额将达到10%，较2025年的9%略有上升。