基金公司越来越多地引入高管、决策者和交易员

根据迪拜国际金融中心（DIFC）的数据，截至2026年10月底，该中心有102家对冲基金管理人入驻，与2025年底相比基本持平。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 迪拜国际金融中心 (DIFC) 的对冲基金数量在经历了两年快速扩张后，于2026年前十个月保持稳定。该酋长国正努力应对地缘政治紧张局势，以及在吸引全球投资人才方面来自亚洲金融中心的日益激烈的竞争。

到2025年底，DIFC已拥有超过100家注册基金，成为全球五大金融中心之一。

根据DIFC在迪拜的一次媒体发布会上公布的数据，截至2026年10月底，入驻DIFC的对冲基金管理人为102家，与2025年底基本持平。其中超过80%的管理人管理的资产超过10亿美元。

这一数字与2024年初的50家相比翻了一番。这些对冲基金管理人中有三分之二来自美国和英国，其余则来自香港和新加坡等市场。

与此同时，中东地区于2月爆发的冲突仍在持续，这引发了人们对该地区可能出现资本外流以及对全球金融公司吸引力不确定性的担忧。

迪拜金融服务管理局 (DFSA) 行为监管高级总监 Chris Cameron 将2月28日的焦虑症比作疫情爆发之初。

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Cameron 说：“我们曾担心公司的生存能力会受到质疑，但情况恰恰相反。”

他补充说，DFSA与每家公司都至少进行了一次接洽，以建立运营弹性框架，并评估其业务活动中出现的任何重大变化。

他指出，作为迪拜为吸引金融机构而设立的特殊金融自由区，DIFC在9月份报告的人口数量高于1月和2月危机爆发前。

根据迪拜数据与统计局的数据，迪拜在3月份战争最激烈时流失了约6万1000名居民，下降了1.3%。此后，截至今年9月28日，居民人数增至约480万，比年初增加了22万6885人。

尽管如此，虽然这些数据表明迪拜持续吸引企业和专业人士，但尚不清楚在此期间对冲基金的就业或活动是否有所增加。

Cameron 表示，该中心已从最初的“一两家小型对冲基金管理人”，发展到如今的100多家。

他们入驻的性质也发生了变化，各公司越来越多地引入高管、决策者和交易员，而不仅仅是迁移其中后台职能部门。

他说：“现在是全球高层管理人员的入驻，是风险承担者的到来，是能够真正运营业务的人才。”

他指出，迪拜对对冲基金的吸引力在于其人才储备、法律和监管框架，以及服务全球投资者的能力。

基金服务提供商 IQ-EQ 的中东区董事总经理 Michael Slater 表示，阿联酋对 DIFC 监管框架和基础设施的投资，使得该金融中心对对冲基金和私募股权管理人的吸引力越来越大。

他说，在 DIFC 设立一支基金最快只需12周，而在其他司法管辖区可能需要三倍的成本和时间。

Slater 说：“把握市场机遇和完成交易至关重要，而能够迅速做到这一点正是中东地区真正蓬勃发展的原因所在。”

全球对冲基金深化迪拜业务布局

尽管存在中东危机，但随着下半年市场活动开始回暖，各大对冲基金继续在迪拜扩大其业务。

Citadel 已于4月获准在迪拜运营，Symmetry Investments 也于7月获得在 DIFC 运营的 DFSA 牌照。

10月，据报道美国投资公司 Jain Global 计划在迪拜设立办事处。

业内人士观察到，中东投资者对对冲基金策略的兴趣日益增长，尤其是那些旨在应对市场波动的策略。

LGT私人银行中东区首席执行官 Sebastian Goeres 表示：“鉴于地缘政治方面存在一定的波动性，我们最近看到市场对对冲基金领域，如市场中性策略，表现出浓厚兴趣。”

然而，对冲基金在迪拜的扩张并不一定意味着投资活动正从老牌金融中心转移出去。

IQ-EQ 中东区私人财富和家族办公室负责人 Pete Unwin 表示，关于在何处建立投资结构的决策最终取决于标的资产的位置和性质。

新加坡、香港加剧竞争

在迪拜继续努力吸引基金管理人和人才的同时，亚洲金融中心香港和新加坡也没有停下脚步。

香港于6月12日在宪报刊登了一项法案，该法案将扩大对基金、家族办公室和附带权益的税务优惠。香港财经事务及库务局表示，只有“真正的附带权益”才符合资格，而固定薪酬和酌情发放的花红仍需缴税。

与此同时，新加坡金融管理局 (金管局) 于2026年宣布了一揽子措施，以增强其作为资产管理中心的竞争力。这些措施包括对符合条件的基金管理相关利润回报提供税务豁免，该豁免预计将于明年实施。

金管局还推出了一个对冲基金投资计划，旨在投资那些致力于在新加坡建立或深化业务的管理人，并设立了一个吸引资深投资专业人士的框架。

由于监管机构公布的是更广泛的基金管理行业数据，而非专门的对冲基金数量，因此直接比较各金融中心的对冲基金数量十分困难。

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）的《2025年资产及财富管理活动调查》指出，共有2358家公司持有第9类牌照，该牌照涵盖了更广泛的资产管理业务。

同样，金管局报告称，共有1320家持牌基金管理公司。

根据第三方平台 HedgeLists 的数据，截至10月底，新加坡拥有超过120家对冲基金，而香港则超过250家。

迪拜的下一步

迪拜的金融监管机构也在准备进行自2010年以来最重大的基金框架改革，旨在减轻监管负担并与全球标准接轨。

全球律师事务所 Clyde & Co 在一篇文章中表示，其中一项影响较为深远的提议是废除外部基金管理人 (EFM) 制度。

DFSA正考虑取消EFM框架。该框架目前允许DIFC以外的合资格管理人（包括那些设在新加坡或香港等其他财富中心的管理人）在无需获得DFSA全面授权的情况下，管理DIFC的本地基金。

新框架可能要求这些寻求管理此类基金的管理人获得DFSA的授权，并在DIFC建立实质性的实体和受监管的业务存在。

这些变更计划于2027年第一季度生效。

DFSA政策与法律董事总经理 Charlotte Robbins 表示，这些改革反映了迪拜基金管理行业的日益成熟以及不同商业模式的出现。

她说：“我们正在取消专业类别标签。”她补充说，现有的保障措施将得以保留，风险管理要求将适用于具体活动，而非基金分类。

“我们的监管规则需要不断演变，以适应多年来我们看到的各种不同的商业模式和新出现的各种风险，从根本上增强框架，但同时也要保持适当的保障措施。”