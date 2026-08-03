世界银行：东亚和太平洋地区港口现代化每年需投资120亿美元

中国将占所需资本的65%，而亚细安五国集团将占25%

在整个区域，估计有800万至900万人直接受雇于水路运输、港口和海事相关物流行业。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】世界银行最新研究显示，为提高效率和吞吐能力，东亚和太平洋地区的港口在2025年至2040年期间每年需要120亿美元的投资。

如果集装箱贸易量以每年3.5%至4%的速度增长，到2040年，为将集装箱处理能力提高近一倍至3亿个20英尺标准集装箱（TEU），将需要总计900亿美元的投资，即每年60亿美元。

该国际组织在上周一（7月27日）发布的报告中指出，非集装箱货物——即干散货和液体散货——也需要额外的吞吐能力，这将使港口每年的总投资需求预计达到120亿美元。

在所需资本中，中国将占约65%，亚细安五国约占25%，其余部分则由东亚和太平洋地区的其他发达经济体承担。亚细安五国指的是菲律宾、印度尼西亚、泰国、新加坡和马来西亚。

脱碳

随着海事部门推行脱碳，港口（尤其是该地区的发展中国家港口）将需要在仓储方面进行大量新投资，根据推行规模，投资额将在5000万美元至12亿美元之间。

然而，考虑到交易量低和替代燃料的波动性，此类基础设施在大多数发展中国家的港口可能难以在财务上实现自给自足。

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包括专业处理、严格的安全规程、熟练劳动力发展和维护在内的运营成本预计将超过收入。因此，这些基础设施将需要公共支持或有针对性的津贴，以确保其可靠性和安全性。

从目前的政策和观察到的行动来看，默认的做法是针对主要枢纽港采取以安全为重点的基础性方法，但这限制了国内航运的灵活性。

升级成本

该地区将需要大量投资，用于更换老旧船只和升级船队，以满足日益提高的效率、安全和环保标准。

报告指出，仅国内船队就需要约1500亿美元用于船只更新，如果采用双燃料能力，则需额外增加220亿美元。

区域船队将需要约970亿美元，若具备双燃料能力则需再增加145亿美元。约有1412艘船龄主要在10至15年之间的国内船只进行改造，估计需要14亿美元。投资规模之大表明需要新的金融结构，尤其是在国内和次区域航运领域，这些领域通常由拥有不到10艘船只的小公司主导。

对于这类公司而言，在采购和运营现代化新船只方面，其技术和商业能力的限制加剧了融资渠道不足的问题。世界银行表示：“这表明需要有像租赁公司和基础设施投资基金这样的企业实体，它们可以整合船舶订单和所有权，以降低采购成本、提供技术和采购支持，并以更低的成本获得债务融资。”

在整个区域，估计有800万至900万人直接受雇于水路运输、港口和海事相关物流行业，另外还有800万个间接工作岗位由供应链、服务业和家庭消费所支持。