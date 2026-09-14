美联储主席Warsh准备在其任内首次加息

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尽管特朗普持续要求降息，但经济学家预计该央行将加息25个基点。

美联储主席Kevin Warsh（左）之所以获得美国总统Donald Trump的任命，是因为Warsh说服总统他将采取一种截然不同的方针。 照片：REUTERS

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

近期伊朗战事的激化，为美国联邦储备局（The US Federal Reserve，简称美联储）本周进行三年多来的首次加息创造了条件。对许多分析师和决策者而言，这似乎是一个完全合理的结果。

美联储主席Kevin Warsh之所以获得美国总统Donald Trump任命担任此要职，是因为Warsh说服总统，他将采取与前任“鹰派”主席Jerome Powell截然不同的方针。

然而，事实证明，Warsh的大部分不同之处在于利率政策以外的问题。

当他谈到通胀水平以及抑制通胀的必要性时，Warsh的论调与Powell如出一辙。

在8月的杰克逊霍尔（Jackson Hole）全球央行年会上，Warsh基本上已承诺加息。而这还是在中东最新的航运袭击事件导致原油、成品油和食品价格回升之前。

因此，在周三（9月16日）结束的为期两天的美联储政策会议后，Warsh似乎别无选择，只能加息25个基点，将利率区间提升至3.75%至4%。

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HSBC的一组经济学家在给客户的报告中表示，数据并未显示通胀出现显著加速。

特朗普公开要求降息，而经济学家们却要求加息，这让Warsh陷入了两难境地。

但Warsh知道，唯一比得罪特朗普更糟糕的事就是得罪全球市场。在现阶段，联邦基金期货市场已经消化了近90%的加息可能性，即使维持利率不变也可能引发市场震荡。

在他惯例的会后新闻发布会上，Warsh与前任的不同之处将变得清晰可见。Warsh此前曾主张，Powell通过解释美联储的每一个举动和阐述每一项计划来迎合市场。

这在一定程度上解释了为何Warsh在他上任后的头两次会议中，将美联储的基准利率维持在3.5%至3.75%的现有水平。

在他执掌这家央行的四个月里，他注意到了通胀高企的情况，但并未解释他打算如何应对。

相反，Warsh主张保持耐心，认为美联储应倾听市场信号。他还表示，关于人工智能（AI）热潮、油价波动和低迷的劳动力市场所产生的净效应，究竟是导致通胀还是通缩，美联储应等待这场辩论得出一个明确的答案。

来自美国国债市场的信息现在已非常明确。长期收益率已达到20多年来的最高水平。

美国债券的买家希望获得更高的回报，以承担通胀侵蚀其资金价值的风险，以及美国可能永远无法控制其40万亿美元赤字的风险。

8月份的通胀报告也发出了一个明确且令人警惕的信号。上周四公布的最新生产者价格指数（PPI）报告显示，柴油和其他大宗商品价格的飙升推高了美国的批发通胀。

核心消费者价格的涨幅超出预期，因为柴油和汽油价格上涨的成本传导到了机票和其他产品上。

面对霍尔木兹海峡的封锁，以及也门和伊拉克民兵现在对替代石油路线的袭击，石油市场的表现出人意料地乐观。

但作为Amazon送货卡车和国际集装箱船的主要燃料，柴油价格在美国已首次突破平均每加仑6美元。

一次加息不会对受到中东和乌克兰持续战争干扰的全球食品和能源市场产生太大影响。

HSBC的经济学家表示，在当前周期结束前，可能还会有两次加息，但仅此而已——除非通胀上升幅度远超预期。他们预计，在11月中期选举前会暂停加息，并在12月再次加息。

投资者甚至可能欢迎美联储的加息举措，这符合在人工智能热潮失控并主导经济之前，抑制其部分过度行为的精神。

Univest旗下财富管理部门Girard的执行副总裁兼首席投资官Timothy Chubb表示：“如果美国经济真如大家所说的那样强劲，那么加息25个基点应该不会对其发展轨迹产生太大影响。”

“可以说，他们只是在踩刹车。这会鼓励人们在承担风险时更加谨慎行事。”