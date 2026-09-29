“能有多少幸存者？”：中国人形机器人产业面临现实考验，泡沫担忧浮现

行业领导者宇树科技在上海首次公开募股期间股价飙升，但此后已从高点暴跌超过50%。

在上海人形机器人创新孵化中心展出的用于护理、制作咖啡等多种用途的机器人。 图片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【上海】从用于医疗保健和陪伴的机器人，到商场和酒店使用的机器人，中国的人形机器人产业正在迅速发展——尽管一些业内人士警告称，该领域还远未成熟。

人形机器人公司的数量已从几年前的几十家初创公司，扩大到目前的150多家。

大量资金正涌入该领域，到2026年底，中国内地和香港将有至少50家人工智能和机器人公司进行首次公开募股（Initial Public Offerings, IPO）。

作为中国该领域的顶尖人形机器人初创公司之一，宇树科技（Unitree）的股价在8月于上海上市时一度飙升，但此后已从高点暴跌超过50%。

其他已提交IPO申请的竞争对手包括乐聚机器人（Leju Robotics）和云深处科技（Deep Robotics）。

中国的人形机器人最初因其在舞蹈表演中极其逼真的动作而吸引了全球的目光。

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如今，中国公司正在展示这类机器人在提供护理服务、情感陪伴、制作咖啡以及在酒店提供客房服务等方面的能力。

许多机器人正在大学内部进行研发。上海的复旦大学便是其中之一。其研发的一款中医模型人形机器人也能提供护理服务，并已在一些医院部署。

负责复旦大学机器人项目的 Liu Lizheng 教授表示，该大学的研究正超越医疗保健领域，扩展到工业、制造业产业群和酿酒等用途。

摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，商业化进程已于2026年上半年在中国展开，政府、企业用户和人形机器人集成商正在推进商业验证或应用。

摩根士丹利股票分析师 Sheng Zhong 表示：“（我们看到）商业化进程的推动力更强……人形机器人产业的重心正从演示转向商业化和创造实际商业价值。”她补充说，尽管如此，商业化仍处于早期阶段。

她补充道：“在2026年上半年，我们观察到进展加速，”初始用例已扩展到生产线、分拣线和商业服务等领域。

例如，全球最大的公用事业公司之一的中国国家电网，下达了一份价值68亿元人民币（约合10亿美元）的订单，采购人形、双臂及其他类型的机器人。

据 Sheng 称，物流和邮政服务提供商中国邮政和顺丰速运正在其物流中心部署人形机器人。

她还注意到人形机器人在工厂环境和无人零售店工作的“持续直播”。

Sheng 表示：“由于商业验证通常需要数月时间，我们预计2026年上半年开始测试的项目将在下半年转化为实际应用。”

她补充说，像宇树科技G1模型这样的半尺寸人形机器人，可能占今年此类机器人出货量的约70%。根据摩根士丹利的估计，中国的人形机器人市场规模今年将达到20亿美元，到2030年将增至150亿美元。

在人形机器人市场占据主导地位的中国，于今年三月发布了新的五年计划，重点是采用人工智能技术并主导新兴技术，如人形机器人和固定金额计算。

此举正值中美在芯片和其他技术领域持续进行技术霸权之争，而美国最新的举措是将中国的人形机器人列入黑名单。

会演变成泡沫吗？

然而，关键问题在于，这股狂热是否已超越了基本面。

上海人形机器人创新孵化中心首席执行官 Wang Bing 表示，尽管中国在人工智能和机器人领域“发展非常迅速”，但需要首先建立安全标准和行业法规。

例如，人形机器人可能需要先在家庭等实地环境中进行测试，然后才能商业化。

“我个人认为，这可能还需要10年时间，”他说。“但这是一个非常乐观的估计——实际可能需要更长时间。毕竟，过去10年我们都未能实现。”

“硬件、软件和数据都需要不断迭代和升级……”

“所以乐观地看，人形机器人可能在10年内进入家庭。但目前还没有人能完全回答一个关键问题：你真的愿意让一台不安全的机器人在家里为你的家人服务吗？”

中国投资公司CGSI的资产管理和私募股权集团负责人 James Ong 指出，虽然中国人“确实在人工智能和机器人领域投入了大量资金”，但机器人技术本身无疑仍处于“指数级增长曲线”中。

“我们离成熟还远吗？我认为还差得很远。所以我仍然相信，就目前的投资而言，这个领域仍处于萌芽阶段。”

他说，人工智能发展得快得多，但让机器人在工业环境中执行任务则要困难一些。

“你可以让机器人跳舞，让机器狗跳跃，但要完成做家务之类的事情，我认为还有很长的路要走。”

Ong 指出，目前这是一个“非常拥挤的领域”。

“能有多少幸存者？我认为在这个庞大的基数中，只有一小部分能够存活下来。”他说。

他补充说，那些能够尽早将其产品产业化并将机器人商业化的公司，很可能成为最终的赢家。

据报道，在宇树科技上市后股价剧烈波动之后，中国监管机构正在收紧对计划进行IPO的人形机器人初创公司的审批。

上海人形机器人创新孵化中心总经理 Rong Guoqiang 表示，应从长远角度看待该产业的现状。

他说：“将当今产业发展的实际状况与未来趋势进行比较，会产生时间上的错配。产业目前的发展水平、盈利能力、业务规模和应用程度，都只是未来宏大趋势的一个早期缩影。”

“从这个意义上说，今天的现实应被视为一个重要的指标——一个预示着行业未来走向的预演。”

目前，在特定地点、特定应用场景和特定任务类型中，机器人已经展现出卓越的性能——并且发展迅速。

然而，如果以机器人在一般意义上与人类的相似或匹配程度为标准，那么差距仍然相当大。

下一步是什么？

业内人士表示，真实世界的数据是机器人技术广泛应用的关键。

Rong 说：“机器人必须与特定的用例相结合。这意味着要将真实世界的需求、数字基础设施和大型人工智能模型结合起来。”

“中国已经有生产这些机器人的制造商，以及大型语言模型、专用人工智能模型和智能代理的供应商，”他说。该孵化中心计划扩展到新加坡，这将增强其能力，并使这些要素得以整合。

“这种结合可以显著加速机器人进入真实世界应用的速度，”他说。