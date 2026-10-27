印度IT行业艰难应对不均衡复苏：增长与就业脱钩

强劲的合同斩获和人工智能商业化带来亮点，但招聘趋势表明该行业正处于转型期

印度IT行业在10月份出现反弹，在经历了数月的担忧后，季度财报为投资者带来了一些宽慰。 图片来源：REUTERS

【班加罗尔】印度IT公司在9月季度看到了一些积极迹象，一些公司斩获了强劲的合同，另一些公司则在人工智能商业化方面取得了进展。

然而，整个行业的表现参差不齐，而变化的劳动力趋势则指向了更深层次的行业转型，凸显了复苏的不均衡性。

Forrester首席分析师Biswajeet Mahapatra表示，最突出的是合同活动、技术需求与近期收入增长之间的持续脱节。他指的是印度顶级IT公司，包括Tata Consultancy Services (TCS)、Infosys、HCLTech、Wipro、Tech Mahindra和LTM（前身为LTIMindtree）的季度业绩。

他指出，该行业正在摆脱增长与创造就业岗位紧密相关的模式，转向一个生产力、自动化、人工智能驱动的交付和更高价值的转型工作发挥更大作用的新模式。

截至10月23日的一个月内，印度IT行业反弹了约13%，在经历了数月对增长放缓和人工智能驱动的颠覆的担忧后，季度财报为投资者带来了一些宽慰。

全球投资银行Jefferies在一份研究报告中表示，10月份印度IT股的上涨主要是由估值重估所驱动，而非收入或盈利预测的上调。

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然而，此次反弹尚未弥补该行业早前的损失。

截至10月23日，Nifty IT指数（也称为NSE IT指数）今年已下跌15.5%，而Nifty 50指数的跌幅为13.5%，这反映了投资者对该行业增长前景的持续谨慎态度。

总部位于班加罗尔的科技巨头Infosys、LTM 和Wipro是表现最差的成分股之一。

人工智能成为收入来源

尽管整个行业仍在艰难应对传统服务的定价压力，但人工智能正成为一些印度IT公司一个重要的收入来源。

按收入和市值计算，印度最大的IT服务公司TCS和Infosys表示，在9月季度，人工智能贡献了总收入的10%以上。

Infosys还报告称斩获了52亿美元的大额合同，而HCLTech的先进人工智能收入按固定汇率计算同比增长了78%。专注于工程和研究服务的L&T Technology Services表示，由人工智能主导的交易所占的大额合同价值超过一半。

然而，IT服务公司的整体表现仍然喜忧参半。

例如，Wipro报告其IT服务收入按固定汇率计算仅同比增长0.6%，而其大额合同订单额环比下降58.6%，表明其整体业务势头疲软。

IT研究公司EIIRTrend的首席执行官Pareekh Jain表示，宏观经济环境尚未改善，这使得IT服务提供商不得不在人工智能驱动的传统服务通缩压力与利用人工智能创造新收入的机会之间寻求平衡。

银行业支出仍在，但优先事项正在转变

在9月季度，银行、金融服务和保险（BFSI）领域仍然是印度IT服务公司的一个相对亮点。

在大型公司中，HCLTech以7.1%的增幅领先，其次是TCS的3.9%和Wipro较为温和的1.3%。与此同时，科技咨询公司LTM报告其金融部门业务激增了8.7%。

Wipro首席执行官兼董事总经理Srini Pallia在财报电话会议上表示，整个BFSI领域的'人工智能'和数据投资正在增长，银行优先考虑遗留系统现代化、代理式人工智能和云迁移。

Forrester的Mahapatra表示，支出重点正转向平台、自动化、人工智能和现代化。IT服务提供商需要通过转型、集成、工程和托管服务来抓住更多此类支出，而不是主要依赖劳动密集型的应用工作。

他补充说，他预计BFSI行业仍将是IT服务公司的重要需求来源。

EIIRTrend的Jain也认为银行业是IT服务提供商的关键业务来源，并指出美国主要银行正在增加其IT预算。但他指出，更高的利率对未来支出构成风险，任何放缓都更有可能影响明年的预算，而不是今年的预算。

招聘领域的结构性转变

在印度顶尖科技公司中，IT和工程职能部门的离职人数超过了新招聘人数。

过去一年，印度六大IT服务公司——TCS、Infosys、HCLTech、Wipro、Tech Mahindra和LTM——合计有92,000名员工离职。

尽管员工流失率仍在行业正常的年度范围内，但各公司对招聘替代人员并不十分积极。《经济时报》（The Economic Times）援引人力资源公司Xpheno的报道称，在过去六个月中，有五个月IT和工程职能部门的离职人数超过了招聘人数。

Forrester的Mahapatra表示，这种下降不仅反映了需求疲软，也反映了IT服务提供商在建立其劳动力队伍方式上的结构性转变。自动化和人工智能正在减少重复性开发、测试、维护和支持工作所需的劳动力。

“这并不意味着招聘会停止，”他补充道。相反，招聘将变得更具选择性，更加强调人工智能、数据、云、网络安全、工程和专业领域技能。

签证限制也带来了另一层压力。

印度IT服务公司传统上会派遣印度员工前往美国的客户所在地，通常使用H-1B签证从事专业职业。据Reuters报道，本月早些时候，美国暂停了包括Infosys、TCS和Wipro在内的大型科技公司参与一项为外籍员工担保申请职业绿卡的计划。

Jain表示，服务提供商再也不能轻易地依赖在印度招聘和培训员工，然后将他们派往海外市场。他补充说，短期内，公司可能会更多地依赖分包商，而从中期来看，在美国本地招聘可能会变得更加重要。

这种收缩可能不是永久性的。Jain预计，随着需求改善，招聘将会回升。他指出，随着供应商为潜在的复苏做准备，9月季度的招聘活动已经加强。他表示，这一势头能否持续，将取决于增长是否出现更广泛的改善。

对印度IT行业而言，9月季度展现了韧性的迹象，但几乎没有理由宣布已经实现了持续复苏。