菲律宾是唯一一个获得“改善”评级的新兴市场

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【新加坡】惠誉评级 (Fitch Ratings) 表示，亚太地区 (Apac) 银行业的经营状况在2027年将保持总体稳健，但该地区发达市场之间正出现分化。

该信用评级机构在周四（11月26日）发布的针对发达和新兴市场的银行业展望报告中，将日本和香港银行业的前景展望评为“改善”，同时将澳大利亚的展望下调至“恶化”。

与此同时，该地区新兴市场的银行业前景展望均维持“中性”，菲律宾是唯一一个获得“改善”评级的市场。

该机构在其发达市场报告中表示：“惠誉预计，大多数亚太发达市场的银行体系在2027年的经营环境将基本保持稳定，利率上升将支撑多数市场的净息差 (NIMs) 和盈利。”

在日本，持续的利率正常化是该国主要银行的一大利好因素。惠誉预测，到2027年底，日本的政策利率将达到2%。

惠誉指出：“国内利率上升和持续的资产重新定价可能会增强盈利能力和内部资本形成，而更活跃的商业环境则提供了额外的收入机会。”

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报告补充道：“持续的通胀、薪资增长和稳健的企业活动应会继续支持贷款需求、交易活动和手续费业务。”

与此同时，香港银行业的前景展望也被上调至2027年的“改善”。该行业在进入2026年时展望为“恶化”，后于上半年修正为“中性”。

惠誉表示：“商业房地产市场压力缓解，加上稳健的财富管理收入和跨境活动，共同支撑了香港银行业的改善。”

该机构预计，随着息差和资产质量的压力减弱，而财富相关的手续费收入增长保持稳健，香港银行业的核心盈利能力将在2027年得到改善。

“我们预计2027年信贷成本将进一步下降，这反映了房地产市场企稳的初步迹象，以及银行在前几年已经计提的拨备。”

澳大利亚出现分化

相比之下，澳大利亚是唯一一个前景展望从“中性”转为“恶化”的发达市场。

惠誉表示：“我们预计，利率在更长时间内维持高位以及劳动力市场走弱的共同作用将对资产质量构成压力，而激烈的竞争和高昂的投资需求可能会限制盈利增长。”

受利率上升和经济增长放缓的制约，贷款增长也可能放缓。

尽管如此，该机构对该行业的缓冲能力表示放心。它表示：“鉴于过去十年审慎的承保标准、住房抵押贷款占比较高以及强大的抵押品状况，损失应该仍在可控范围内。”

新加坡保持稳定

至于新加坡，其银行业前景展望维持“中性”。

惠誉表示：“我们预计，在2026年强劲业绩的基础上，新加坡银行业将在2027年再次实现强劲表现，但全球不确定性仍是下行风险。”

较高的新加坡隔夜平均利率可能会支撑净息差，而持续的财富管理资金流入应会推动手续费和佣金收入实现中高个位数的增长。

该机构补充道：“充足的拨备覆盖率和审慎的承保标准使银行在应对任何可能出现的压力时处于有利地位。”

新兴市场具备缓冲能力

在亚太新兴市场中，九个银行体系中有八个的前景展望为“中性”。

惠誉表示，预计大多数亚太新兴市场银行体系在2027年的财务表现将与2026年大致相符。

菲律宾是唯一一个银行业前景展望为“改善”的新兴市场，该国正从2026年疲软的经济增长和较高的消费者减值中反弹。

惠誉表示：“2027年，加速对基础设施项目的公共投资应会推动经济增长和企业贷款需求。” 该机构预测，菲律宾的贷款增长率将从10%回升至11%，而信贷成本将从1.3%降至1%。

中国和泰国在进入2026年时展望为“恶化”，但2027年的前景展望均为“中性”。

对于中国的银行业，惠誉预计其系统贷款增长率为5%至6%。惠誉表示：“我们预计净息差将小幅改善，因为稳定的政策利率和存款重新定价带来的成本下降，应足以抵消贷款收益率面临的压力。”

随着泰国银行业逐步处理历史遗留的坏账，其业绩同样将保持稳定。

与此同时，印度和印度尼西亚仍是该地区增长最强劲的市场之一。预计印度在2028财年的贷款扩张约为15%，印度尼西亚在2027年为10%，均实现两位数增长，但较高的信贷成本将限制盈利上行空间。

展望未来，惠誉将持续的通胀、更长时间的紧缩货币环境、再度加剧的地缘政治紧张局势以及全球增长疲软列为亚太银行业面临的主要下行风险。

该机构警告称：“人工智能相关需求疲软或地缘政治冲击将对增长和资产质量构成压力，其中韩国、台湾、香港和新加坡受到的影响最大。”

尽管如此，惠誉表示，具有韧性的资产质量、总体充足的资本缓冲以及基本稳定的盈利能力，使亚太地区的银行能够很好地抵御这些不利因素。