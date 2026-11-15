其传记作者Stephen Witt对其是否能够——甚至是否愿意——再次领导一家公司表示怀疑。

【新加坡】为Jensen Huang撰写了2025年畅销传记《思考机器》(The Thinking Machine) 的作者Stephen Witt推测，现年63岁的Jensen Huang可能已没有精力再去创办或领导另一家科技公司。

Witt此次前来是为了参加新加坡作家节，他表示：“我和他在一起的时候，我看到他的步伐慢了一点。这只是年龄的原因，时间到了，这是自然会发生的事。”

Witt花了几个月的时间撰写这本书，期间采访了Huang本人以及超过200名员工、客户、竞争对手和朋友。该书描绘了一个才华横溢、要求严苛的工作狂形象，他将Nvidia视为自己生活的中心。

Witt在维多利亚剧院发表主旨演讲时告诉观众：“但我真的不知道他是否还能再次担任首席执行官，或者他是否还想再当首席执行官。我认为经过这件事后，他的动力可能已经消耗殆尽了。”

Huang的下一个任务可能会更私人化：努力挽救他的婚姻。Witt说：“我想他会恳求他的妻子不要和他离婚。”

尽管Huang有情人，包括女商人Alice Huang和Nvidia的医疗保健副总裁Kimberly Powell，但Witt认为，他对妻子的爱是真诚的。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

Stephen Witt在新加坡为新加坡作家节发表主旨演讲。 图片来源：海峡时报

“Jensen总是在谈论他的妻子。一直都是。他不停地赞美她，”Witt说。“他从未忽视她所做的牺牲（放弃工程事业来抚养他们的两个孩子）。他在交谈中不断地承认这一点。”

与此同时，“Nvidia吞噬了他，这就是他的生活”，Witt补充道。“我能看到他现在几乎陷入了身份认同危机……他可能会重新评估一切。

“信不信由你，我能预见一个Jensen离开后只从事慈善捐赠的世界。”

Jensen Huang因其婚外情（包括与中国女商人Alice Huang的恋情）被曝光而辞去Nvidia首席执行官一职。 图片来源：路透社

Jensen从未“原谅Elon”

这位传记作者对Huang能否东山再起持怀疑态度，但同时也对他那令人难以替代的能力表示了极大的钦佩。

“Jensen是世界级的计算机科学家，是世界级的交易撮合者，也是世界级的运营专家。”

Witt描述了Huang如何凭记忆画出图形芯片的分解图，解释每个组件的功能和成本，并指出可以联系哪些供应商以获得更好的价格。

“他不懂任何商业知识，只懂微芯片。但他通过自学，将自己重塑为公司的首席执行官。”

在Witt的书中有一个在作家节上重述的趣闻：Huang曾挑战一位拥有工商管理硕士学位的Nvidia高管，让他说出三本他最喜欢的关于定价的书。那人一本也说不出来，于是Huang自己说出了三本。

他对那位高管说：“我希望你读完这三本书。读完之后，我们再继续这个话题。”

Witt深入探讨了Jensen Huang的性格和公众形象。 图片来源：海峡时报

Witt认为，就连Huang的公众魅力也是经过精心培养的。他回忆说，有一次在一个小型演讲前，尽管Huang已经能够掌控整个体育场的观众，他仍在后台焦急地来回摇晃，并对周围的人讲着蹩脚的笑话。

Huang后来告诉Witt：“每当我要上台时，我晚上都睡不着觉。” Witt则对作家节的观众说：“他把对失败、羞耻和内疚的恐惧当作动力。”

在由科技作家Grace Chng主持的问答环节中，一位观众提问，Huang是否能与Tesla和SpaceX的首席执行官Elon Musk共事。

据阿纳多卢通讯社报道，Musk早些时候在X上回应关于他应该聘请Huang的建议时写道：“那将是一种致敬”——但他并未实际宣布正式的录用提议。

Elon Musk（左）和Jensen Huang之间有着“长期且充满争议的关系”。 图片来源：路透社

但Witt给出了一个黑色幽默的预测：“那两个人在一起大概只能撑一周。那将是一场巨头间的自尊殊死战。可以拍成一档真人秀了，门票都能卖钱。”

他补充道：“从性格上讲，Jensen无法为别人工作。他不可能让Elon Musk当他的老板。他们之间有着长期且充满争议的关系。”

2019年，Tesla用自研硬件取代了由Nvidia为其开发的车载驾驶计算机。“我认为Jensen从未完全原谅过他，”Witt说。

他还隐瞒了什么？

在坦率地谈到Huang对高管发脾气的倾向时，Witt说：“他也对我这样过。他对我吼了20分钟……而我当时正在为他写传记，我可不是他的员工。”

Witt说，为了建立公司，Huang为自己塑造了不同的角色：可怕的老板、富有魅力的表演者、以及曾给服务员“十张100美元钞票，也就是1000美元”小费的慷慨雇主。

“他扮演的这些角色正在占据他的身份，”Witt说。“他已经无法控制哪个角色会在何时出现。”

Witt说，即使是Huang在政治上的崛起，也是他重塑角色的结果。“他能像变色龙一样，根据当下的需要调整自己，从而得到他所需要的、他所想要的。”

他与美国总统Donald Trump建立关系，部分原因是为了保持Nvidia进入中国的渠道。但在Witt看来，这一举动激怒了那些主张对中国实施更严厉限制的政府官员。

作为Nvidia的首席执行官，Jensen Huang与美国总统Donald Trump建立关系，部分原因是为了保持公司进入中国的渠道。 图片来源：路透社

Witt称之为“来自美国国务卿Marco Rubio的权力博弈”。Rubio是一位著名的对华鹰派人物，他负责监督了一份关于Huang与Alice Huang关系的情报备忘录。

Witt说，Rubio曾在五月份向Trump简要汇报了这起绯闻，但Trump没有采取行动。

“于是Marco Rubio把它拿给了《纽约时报》。这就是这则新闻爆出的经过。爆料的人是《纽约时报》的白宫记者。他们不像我们这些报道Nvidia的笨蛋一样试图挖掘新闻，他们是直接获得了泄露的机密情报。”

Witt还认为，关于Huang私生活的爆料可能不止目前报道的三名女性：“我怀疑还有更多女性。如果没有，我才会感到震惊。”

在Witt看来，Nvidia的董事们必须权衡留下Huang的价值（他无疑是一位强大的领导者）与未来可能出现更多破坏性爆料的前景。

“我认为董事会知道还有更多的丑闻即将曝光。情况可能比现在看起来更糟。”

新加坡作家节将持续至11月22日。请访问www.singaporewritersfestival.com获取更多信息