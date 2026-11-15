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没有了英伟达，黄仁勋还剩下什么？

传记作家Stephen Witt思考这位前科技巨头能否——或者说是否还想——再次领导一家公司。

Helmi Yusof

Helmi Yusof

Published Sun, Nov 15, 2026 · 05:55 PM
    • 传记作家Stephen Witt表示，英伟达前首席执行官黄仁勋未来可能会转向慈善事业。
    • 传记作家Stephen Witt表示，英伟达前首席执行官黄仁勋未来可能会转向慈善事业。 照片来源：纽约时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】畅销传记《思维机器》（The Thinking Machine）的作者Stephen Witt推测，现年63岁的黄仁勋可能已经没有精力再创办或领导另一家科技公司。该书于2025年出版。

    Witt此次前来参加新加坡作家节。他表示：“在我和他相处的那段时间里，我看到他的步伐慢了一点。这只是年龄的原因，时间到了，这是自然会发生的事。”

    Witt花了数月时间撰写这本书，期间采访了黄仁勋本人以及超过200名员工、客户、竞争对手和朋友。书中描绘了一个将英伟达视为生命中心的、才华横溢且要求严苛的工作狂形象。

    “但我不知道他是否还能再担任首席执行官，或者他是否还想再当首席执行官，” Witt在维多利亚剧院的主旨演讲中对作家节的观众说。“我认为在这件事之后，他的动力可能已经消失了。”

    黄仁勋的下一个任务可能会更私人化：努力挽救他的婚姻。Witt说：“我想他会恳求他的妻子不要与他离婚。”

    Witt暗示，尽管黄仁勋有情人，包括女商人Alice Huang和英伟达医疗保健副总裁Kimberly Powell，但他对妻子的爱是真诚的。

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    Stephen Witt在新加坡为新加坡作家节发表主旨演讲。 照片来源：海峡时报

    Witt说：“黄仁勋总是在谈论他的妻子。时时刻刻都在。他不停地赞美她。”“他从未忽视她所做的牺牲（放弃工程师的工作来抚养他们的两个孩子）。他在交谈中不断地承认这一点。”

    与此同时，Witt补充道：“英伟达耗尽了他的心血，这就是他的生活。”“我能感觉到他现在几乎陷入了身份认同危机……他可能会重新评估一切。我相信，黄仁勋有可能会离开，转而只从事慈善捐赠。”

    黄仁勋从未“原谅”马斯克

    这位传记作家在怀疑黄仁勋能否复出的同时，也对他那难以被替代的能力表示了相当大的钦佩。

    “黄仁勋是世界级的计算机科学家，是世界级的交易撮合者，也是世界级的运营专家。”

    Witt描述了黄仁勋如何能凭记忆画出图形芯片的分解图，解释每个组件的功能和成本，并指出可以联系哪些供应商以获得更优惠的价格。

    “他以前对商业一无所知，只懂微芯片。但他通过自学，将自己重塑为公司的首席执行官。”

    Witt在作家节上重述了他书中的一则轶事：黄仁勋曾向一位拥有工商管理硕士学位的英伟达高管提出挑战，让他说出三本他最喜欢的关于定价的书。那人一本也说不出来，于是黄仁勋给出了三本。

    他对那位高管说：“我希望你读完这三本书。读完之后，我们再继续这个话题。”

    黄仁勋因婚外情（包括与中国女商人Alice Huang的恋情）曝光而辞去英伟达首席执行官一职。 照片来源：路透社

    Witt表示，就连黄仁勋在公众面前的魅力也是经过精心培养的。他回忆道，尽管黄仁勋早已能掌控体育场般的大场面，但在一次小型演讲前，他仍看到黄仁勋在后台焦虑地来回摇晃，并对周围的人讲着蹩脚的笑话。

    黄仁勋后来告诉Witt：“每当我要上台时，我晚上都睡不着觉。” Witt则对作家节的观众说：“他把对失败、羞耻和内疚的恐惧当作动力。”

    在由科技作家Grace Chng主持的问答环节中，一位观众提问，黄仁勋是否能与Tesla和SpaceX的首席执行官Elon Musk合作。

    据阿纳多卢通讯社报道，Musk早些时候在X平台上回应关于他应该聘请黄仁勋的建议时写道：“那将是一种致敬”——但并未正式发出邀请。

    Witt深入探讨了黄仁勋的性格和公众形象。 照片来源：海峡时报

    但Witt给出了一个略带黑色幽默的预测：“他们俩在一起大概撑不过一周。那将是一场巨头间的自尊对决。简直可以拍成一档真人秀，门票肯定大卖。”

    他补充道：“从性格上讲，黄仁勋无法为别人工作。他不可能让Elon Musk当他的老板。他们之间有着长期且充满争议的关系。”

    2019年，Tesla将其车载驾驶计算机从英伟达开发的产品更换为自研硬件。“我认为黄仁勋从未完全原谅他，” Witt说。

    Elon Musk（左）和黄仁勋之间有着“长期且充满争议的关系”。 照片来源：路透社

    他还隐藏了什么？

    在坦率地谈到黄仁勋对高管发脾气的倾向时，Witt说：“他也对我这样过。他对我大吼了20分钟……而我当时正在为他写传记，我可不是他的员工。”

    Witt说，为了建立公司，黄仁勋为自己塑造了不同的角色：可怕的老板、富有魅力的表演者、以及曾给服务员“十张100美元钞票，也就是1000美元”小费的慷慨雇主。

    Witt说：“他所扮演的这些角色正在吞噬他的真实身份。”“他已经无法控制哪个角色会在何时出现。”

    Witt说，就连黄仁勋在政界的崛起也是其角色重塑的结果。“他能像变色龙一样，根据当下的需要调整自己，从而得到他所需要和想要的东西。”

    他与美国总统Donald Trump建立关系，部分原因是为了保持英伟达进入中国的渠道。但在Witt看来，这一举动激怒了那些主张对华采取更严厉限制措施的政府官员。

    作为英伟达的首席执行官，黄仁勋与美国总统Donald Trump建立关系，部分原因是为了保持公司进入中国的渠道。 照片来源：路透社

    Witt称之为“来自美国国务卿Marco Rubio的权力游戏”。Rubio是一位著名的对华鹰派人物，他经手了一份关于黄仁勋与Alice Huang关系的情报备忘录。

    Witt说，Rubio曾在5月份向Trump汇报了这起绯闻，但Trump并未采取行动。

    “于是Marco Rubio把它交给了《纽约时报》。这就是这则新闻爆出的经过。爆料的记者是《纽约时报》的白宫记者。他们不像我们这些报道英伟达的‘傻瓜’，拼命想挖出这个故事。他们拿到的是泄露的机密情报。” 

    Witt还认为，关于黄仁勋私生活的爆料可能不止目前报道的三名女性：“我怀疑还有更多女性。如果没有，我才会感到惊讶。”

    在Witt看来，英伟达的董事们必须权衡利弊：一边是留下黄仁勋这位无疑是强大领导者的价值，另一边则是未来可能出现更多破坏性爆料的风险。

    “我认为董事会知道还有更多的黑料即将曝光。情况可能比现在看起来更糟。”

    新加坡作家节将持续至11月22日。欲了解更多信息，请访问 www.singaporewritersfestival.com

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