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丰树物流信托以2020万美元出售澳大利亚物流资产

售价较该资产2700万澳元（约合1950万美元）的最新估值高出3.7%

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Evan See

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Published Tue, Sep 8, 2026 · 06:47 PM
    • 丰树物流信托表示，该交易预计将于其2027财年第三季度完成。
    • 丰树物流信托表示，该交易预计将于其2027财年第三季度完成。 照片：《商业时报》资料

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】 丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust) （简称MLT）的管理公司周二（9月8日）在交易所公告中表示，已同意以2800万澳元（约合2020万美元）的价格，出售位于维多利亚州Derrimut的一处闲置物流资产。

    管理公司表示，这笔将Fitzgerald路365号资产出售给无关联第三方的拟议交易，符合其“积极的投资组合更新策略”。

    该出售交易将以现金完成，其售价较此澳大利亚资产截至2026年3月31日的最新估值2700万澳元高出3.7%。

    该估值由 Knight Frank Valuation & Advisory Victoria 独立进行。

    MLT曾于2016年以1800万澳元的价格收购该资产。

    该资产于2006年建成，包括两栋带附属办公空间的单层仓库、一栋两层办公楼以及一个卡车维修车间。其总可出租面积约为16,114平方米。

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    自上一份租约于2026年4月1日到期后，该资产一直处于闲置状态。

    管理公司表示：“考虑到该资产的楼龄及其有限的未来发展潜力，管理公司确定，以所报价格进行脱售，对单位持有人而言是最佳结果。”

    管理公司称，从该交易中释放的资本将为MLT提供更大的财务灵活性，以寻求对高规格现代化物流设施的投资。这类投资将有助于提高其投资组合的质量和韧性。

    该拟议交易预计将于其2027财年第三季度完成。管理公司预计，该交易不会对MLT该财年的资产净值或物业净收入产生重大影响。

    完成此次脱售后，MLT的投资组合预计将包含170处物业。该数字不包括两处待售的中国物业和一处待售的新加坡物业，也不包括因土地租约到期已于8月15日归还给裕廊集团 (JTC Corp) 的Penjuru Lane 37号物业。

    截至6月30日，MLT在九个市场共持有175处物业，管理资产总值为131亿新元。

    在周二消息公布前，该信托单位收盘报1.15新元，下跌0.01新元，跌幅为0.9%。

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